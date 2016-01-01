Cassandra 字典源

host Cassandra 主机或以逗号分隔的主机列表。

port Cassandra 服务器上的端口。如果未指定，则使用默认端口 9042 。

user Cassandra 用户名。

password Cassandra 用户的密码。

keyspace keyspace（数据库）的名称。

column_family 列族（表）的名称。

allow_filtering 是否允许在聚簇键列上使用潜在代价较高条件的标记。默认值为 1 。

partition_key_prefix Cassandra 表主键中分区键列的数量。对复合键字典是必需的。字典定义中的键列顺序必须与 Cassandra 中的顺序相同。默认值为 1 （第一个键列为分区键，其余键列为聚簇键）。

consistency 一致性级别。可用值： One 、 Two 、 Three 、 All 、 EachQuorum 、 Quorum 、 LocalQuorum 、 LocalOne 、 Serial 、 LocalSerial 。默认值为 One 。

where 可选的筛选条件。

max_threads 在复合键字典中从多个分区加载数据时使用的最大线程数。