跳转到主内容
跳转到主内容

Cassandra 字典源

设置示例：

SOURCE(CASSANDRA(
    host 'localhost'
    port 9042
    user 'username'
    password 'qwerty123'
    keyspace 'database_name'
    column_family 'table_name'
    allow_filtering 1
    partition_key_prefix 1
    consistency 'One'
    where '"SomeColumn" = 42'
    max_threads 8
    query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM database_name.table_name'
))

设置字段：

SettingDescription
hostCassandra 主机或以逗号分隔的主机列表。
portCassandra 服务器上的端口。如果未指定，则使用默认端口 9042
userCassandra 用户名。
passwordCassandra 用户的密码。
keyspacekeyspace（数据库）的名称。
column_family列族（表）的名称。
allow_filtering是否允许在聚簇键列上使用潜在代价较高条件的标记。默认值为 1
partition_key_prefixCassandra 表主键中分区键列的数量。对复合键字典是必需的。字典定义中的键列顺序必须与 Cassandra 中的顺序相同。默认值为 1（第一个键列为分区键，其余键列为聚簇键）。
consistency一致性级别。可用值：OneTwoThreeAllEachQuorumQuorumLocalQuorumLocalOneSerialLocalSerial。默认值为 One
where可选的筛选条件。
max_threads在复合键字典中从多个分区加载数据时使用的最大线程数。
query自定义查询。可选。
注意

column_familywhere 字段不能与 query 字段同时使用，并且必须声明 column_familyquery 字段中的一个。