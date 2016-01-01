Cassandra 字典源
设置示例：
- DDL
- Configuration file
设置字段：
|Setting
|Description
host
|Cassandra 主机或以逗号分隔的主机列表。
port
|Cassandra 服务器上的端口。如果未指定，则使用默认端口
9042。
user
|Cassandra 用户名。
password
|Cassandra 用户的密码。
keyspace
|keyspace（数据库）的名称。
column_family
|列族（表）的名称。
allow_filtering
|是否允许在聚簇键列上使用潜在代价较高条件的标记。默认值为
1。
partition_key_prefix
|Cassandra 表主键中分区键列的数量。对复合键字典是必需的。字典定义中的键列顺序必须与 Cassandra 中的顺序相同。默认值为
1（第一个键列为分区键，其余键列为聚簇键）。
consistency
|一致性级别。可用值：
One、
Two、
Three、
All、
EachQuorum、
Quorum、
LocalQuorum、
LocalOne、
Serial、
LocalSerial。默认值为
One。
where
|可选的筛选条件。
max_threads
|在复合键字典中从多个分区加载数据时使用的最大线程数。
query
|自定义查询。可选。
注意
column_family 或
where 字段不能与
query 字段同时使用，并且必须声明
column_family 或
query 字段中的一个。