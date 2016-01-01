使用 LIFETIME 刷新字典数据
ClickHouse 会根据以秒为单位定义的
LIFETIME 参数定期更新字典。
LIFETIME 是对完整加载字典的更新间隔，也是对缓存字典的失效间隔。
在更新期间，仍然可以查询字典的旧版本。 字典更新不会阻塞查询，首次加载时除外。 如果在更新期间发生错误，错误会被写入服务器日志，查询可以继续使用字典的旧版本。 如果字典更新成功，字典的旧版本会被以原子方式替换。
设置示例：
如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户
default 创建字典。
另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。
或
设置
<lifetime>0</lifetime>（
LIFETIME(0)）会阻止字典进行更新。
你可以为更新设置一个时间区间，ClickHouse 会在该区间内均匀随机选择一个时间。这样可以在大量服务器上执行更新时分散字典源的负载。
设置示例：
或
如果
<min>0</min> 和
<max>0</max>，则 ClickHouse 不会按超时时间重新加载字典。
在这种情况下，如果字典配置文件被更改，或者执行了
SYSTEM RELOAD DICTIONARY 命令，ClickHouse 也可以提前重新加载字典。
在更新字典时，ClickHouse 服务器会根据 数据源 的类型采用不同的逻辑：
- 对于文本文件，它会检查修改时间。如果该时间与先前记录的时间不同，则更新字典。
- 来自其他数据源的字典默认每次都会更新。
对于其他数据源（ODBC、PostgreSQL、ClickHouse 等），可以设置一个查询，使字典仅在确实发生变化时才更新，而不是每次都更新。为此，请执行以下步骤：
- 字典表必须有一个字段，在源数据更新时该字段总是会改变。
- 在数据源的设置中必须指定一个查询，用于获取该变化字段。ClickHouse 服务器将查询结果解释为一行，如果这行数据相较于之前的状态发生了变化，则更新字典。请在该 数据源 的设置中，将该查询指定到
<invalidate_query>字段中。
设置示例：
或
对于
Cache、
ComplexKeyCache、
SSDCache 和
SSDComplexKeyCache 字典，同时支持同步和异步更新。
对于
Flat、
Hashed、
HashedArray、
ComplexKeyHashed 字典，也可以仅请求自上次更新之后发生变更的数据。如果在字典源配置中指定了
update_field，则会在数据请求中附加上一次更新时间（以秒为单位）的值。根据源类型（Executable、HTTP、MySQL、PostgreSQL、ClickHouse 或 ODBC）的不同，在向外部源请求数据之前，会对
update_field 应用不同的处理逻辑。
- 如果来源是 HTTP，则会将
update_field作为查询参数添加，参数值为上次更新时间。
- 如果来源是 Executable，则会将
update_field作为可执行脚本参数添加，参数值为上次更新时间。
- 如果来源是 ClickHouse、MySQL、PostgreSQL、ODBC，则会在
WHERE子句中增加一个条件，其中
update_field与上次更新时间进行大于或等于的比较。
- 默认情况下，这个
WHERE条件会在 SQL 查询的最外层进行检查。或者，也可以在查询中的任意其他
WHERE子句中通过
{condition}关键字进行检查。示例：
- 默认情况下，这个
如果设置了
update_field 选项，则可以同时设置额外的
update_lag 选项。
update_lag 选项的值会在请求更新数据之前，先从上一次更新时间中减去。
设置示例：
或