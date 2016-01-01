使用 LIFETIME 刷新字典数据

ClickHouse 会根据以秒为单位定义的 LIFETIME 参数定期更新字典。 LIFETIME 是对完整加载字典的更新间隔，也是对缓存字典的失效间隔。

在更新期间，仍然可以查询字典的旧版本。 字典更新不会阻塞查询，首次加载时除外。 如果在更新期间发生错误，错误会被写入服务器日志，查询可以继续使用字典的旧版本。 如果字典更新成功，字典的旧版本会被以原子方式替换。

设置示例：

提示 如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户 default 创建字典。 另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。

<dictionary> ... <lifetime>300</lifetime> ... </dictionary>

或

CREATE DICTIONARY (...) ... LIFETIME(300) ...

设置 <lifetime>0</lifetime> （ LIFETIME(0) ）会阻止字典进行更新。

你可以为更新设置一个时间区间，ClickHouse 会在该区间内均匀随机选择一个时间。这样可以在大量服务器上执行更新时分散字典源的负载。

设置示例：

<dictionary> ... <lifetime> <min>300</min> <max>360</max> </lifetime> ... </dictionary>

或

LIFETIME(MIN 300 MAX 360)

如果 <min>0</min> 和 <max>0</max> ，则 ClickHouse 不会按超时时间重新加载字典。 在这种情况下，如果字典配置文件被更改，或者执行了 SYSTEM RELOAD DICTIONARY 命令，ClickHouse 也可以提前重新加载字典。

在更新字典时，ClickHouse 服务器会根据 数据源 的类型采用不同的逻辑：

对于文本文件，它会检查修改时间。如果该时间与先前记录的时间不同，则更新字典。

来自其他数据源的字典默认每次都会更新。

对于其他数据源（ODBC、PostgreSQL、ClickHouse 等），可以设置一个查询，使字典仅在确实发生变化时才更新，而不是每次都更新。为此，请执行以下步骤：

设置示例：

<dictionary> ... <odbc> ... <invalidate_query>SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1</invalidate_query> </odbc> ... </dictionary>

或

... SOURCE(ODBC(... invalidate_query 'SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1')) ...

对于 Cache 、 ComplexKeyCache 、 SSDCache 和 SSDComplexKeyCache 字典，同时支持同步和异步更新。

对于 Flat 、 Hashed 、 HashedArray 、 ComplexKeyHashed 字典，也可以仅请求自上次更新之后发生变更的数据。如果在字典源配置中指定了 update_field ，则会在数据请求中附加上一次更新时间（以秒为单位）的值。根据源类型（Executable、HTTP、MySQL、PostgreSQL、ClickHouse 或 ODBC）的不同，在向外部源请求数据之前，会对 update_field 应用不同的处理逻辑。

如果来源是 HTTP，则会将 update_field 作为查询参数添加，参数值为上次更新时间。

作为查询参数添加，参数值为上次更新时间。 如果来源是 Executable，则会将 update_field 作为可执行脚本参数添加，参数值为上次更新时间。

作为可执行脚本参数添加，参数值为上次更新时间。 如果来源是 ClickHouse、MySQL、PostgreSQL、ODBC，则会在 WHERE 子句中增加一个条件，其中 update_field 与上次更新时间进行大于或等于的比较。 默认情况下，这个 WHERE 条件会在 SQL 查询的最外层进行检查。或者，也可以在查询中的任意其他 WHERE 子句中通过 {condition} 关键字进行检查。示例： ... SOURCE(CLICKHOUSE(... update_field 'added_time' QUERY ' SELECT my_arr.1 AS x, my_arr.2 AS y, creation_time FROM ( SELECT arrayZip(x_arr, y_arr) AS my_arr, creation_time FROM dictionary_source WHERE {condition} )' )) ...

子句中增加一个条件，其中 与上次更新时间进行大于或等于的比较。

如果设置了 update_field 选项，则可以同时设置额外的 update_lag 选项。 update_lag 选项的值会在请求更新数据之前，先从上一次更新时间中减去。

设置示例：

<dictionary> ... <clickhouse> ... <update_field>added_time</update_field> <update_lag>15</update_lag> </clickhouse> ... </dictionary>

或