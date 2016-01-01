正则表达式树字典布局

regexp_tree 字典用于基于分层正则表达式模式将键映射到值。
它针对模式匹配查找进行了优化（例如，通过匹配正则表达式模式对用户代理字符串之类的字符串进行分类），而非精确键匹配。
将正则表达式树字典与 YAMLRegExpTree 源一起使用
Not supported in ClickHouse Cloud
在 ClickHouse 开源版中，正则表达式树字典是通过
YAMLRegExpTree 源定义的，该源需要提供一个指向包含正则表达式树的 YAML 文件的路径。
CREATE DICTIONARY regexp_dict
(
regexp String,
name String,
version String
)
PRIMARY KEY(regexp)
SOURCE(YAMLRegExpTree(PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/regexp_tree.yaml'))
LAYOUT(regexp_tree)
...
字典源
YAMLRegExpTree 表示正则表达式树的结构。例如：
- regexp: 'Linux/(\d+[\.\d]*).+tlinux'
name: 'TencentOS'
version: '\1'
- regexp: '\d+/tclwebkit(?:\d+[\.\d]*)'
name: 'Android'
versions:
- regexp: '33/tclwebkit'
version: '13'
- regexp: '3[12]/tclwebkit'
version: '12'
- regexp: '30/tclwebkit'
version: '11'
- regexp: '29/tclwebkit'
version: '10'
该配置由一个正则表达式树节点列表组成。每个节点具有以下结构：
- regexp：该节点所使用的正则表达式。
- attributes：用户定义的字典属性列表。在此示例中，有两个属性：
name 和
version。第一个节点定义了这两个属性，第二个节点只定义属性
name。属性
version 由第二个节点的子节点提供。
- 属性的值可以包含反向引用，用于引用所匹配正则表达式中的捕获组。在示例中，第一个节点中属性
version 的值由一个对正则表达式中捕获组
(\d+[\.\d]*) 的反向引用
\1 组成。反向引用编号范围为 1 到 9，写作
$1 或
\1（对于编号 1）。在查询执行期间，反向引用会被匹配到的捕获组替换。
- child nodes：regexp 树节点的子节点列表，每个子节点都有自己的属性以及（可能还有）子节点。字符串匹配以深度优先方式进行。如果一个字符串匹配某个 regexp 节点，则字典会检查它是否也匹配该节点的子节点。如果是，则会使用匹配最深的节点的属性。子节点的属性会覆盖父节点中同名属性。YAML 文件中子节点的名称可以是任意的，例如上述示例中的
versions。
Regexp 树字典只允许通过
dictGet、
dictGetOrDefault 和
dictGetAll 函数进行访问。例如：
SELECT dictGet('regexp_dict', ('name', 'version'), '31/tclwebkit1024');
┌─dictGet('regexp_dict', ('name', 'version'), '31/tclwebkit1024')─┐
│ ('Android','12') │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
在这个例子中，我们首先在顶层的第二个节点上匹配正则表达式
\d+/tclwebkit(?:\d+[\.\d]*)。
然后字典继续查找子节点，并发现该字符串同样匹配
3[12]/tclwebkit。
因此，属性
name 的值为
Android（在第一层中定义），属性
version 的值为
12（在子节点中定义）。
借助精心编写的 YAML 配置文件，你可以将正则表达式树字典用作 User-Agent 字符串解析器。
ClickHouse 支持 uap-core，你可以在功能测试 02504_regexp_dictionary_ua_parser 中了解其用法。
收集属性值
有时，相比只返回叶子节点的值，返回所有匹配的多个正则表达式的值会更有用。在这种情况下，可以使用专门的
dictGetAll 函数。如果某个节点具有类型为
T 的属性值，
dictGetAll 将返回一个包含零个或多个值的
Array(T)。
默认情况下，每个键返回的匹配数量没有上限。可以将一个上限作为可选的第四个参数传递给
dictGetAll。数组按拓扑顺序填充，这意味着子节点排在父节点之前，兄弟节点按源数据中的顺序排列。
示例：
CREATE DICTIONARY regexp_dict
(
regexp String,
tag String,
topological_index Int64,
captured Nullable(String),
parent String
)
PRIMARY KEY(regexp)
SOURCE(YAMLRegExpTree(PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/regexp_tree.yaml'))
LAYOUT(regexp_tree)
LIFETIME(0)
# /var/lib/clickhouse/user_files/regexp_tree.yaml
- regexp: 'clickhouse\.com'
tag: 'ClickHouse'
topological_index: 1
paths:
- regexp: 'clickhouse\.com/docs(.*)'
tag: 'ClickHouse Documentation'
topological_index: 0
captured: '\1'
parent: 'ClickHouse'
- regexp: '/docs(/|$)'
tag: 'Documentation'
topological_index: 2
- regexp: 'github.com'
tag: 'GitHub'
topological_index: 3
captured: 'NULL'
CREATE TABLE urls (url String) ENGINE=MergeTree ORDER BY url;
INSERT INTO urls VALUES ('clickhouse.com'), ('clickhouse.com/docs/en'), ('github.com/clickhouse/tree/master/docs');
SELECT url, dictGetAll('regexp_dict', ('tag', 'topological_index', 'captured', 'parent'), url, 2) FROM urls;
结果：
┌─url────────────────────────────────────┬─dictGetAll('regexp_dict', ('tag', 'topological_index', 'captured', 'parent'), url, 2)─┐
│ clickhouse.com │ (['ClickHouse'],[1],[],[]) │
│ clickhouse.com/docs/en │ (['ClickHouse Documentation','ClickHouse'],[0,1],['/en'],['ClickHouse']) │
│ github.com/clickhouse/tree/master/docs │ (['Documentation','GitHub'],[2,3],[NULL],[]) │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
匹配模式
可以通过某些字典相关的设置项来修改模式匹配行为：
-
regexp_dict_flag_case_insensitive：使用不区分大小写的匹配（默认为
false）。可以在单个表达式中通过
(?i) 和
(?-i) 覆盖。
-
regexp_dict_flag_dotall：允许
. 匹配换行符（默认为
false）。
在 ClickHouse Cloud 中使用正则表达式树字典
YAMLRegExpTree 源在 ClickHouse 开源版中可用，但在 ClickHouse Cloud 中不可用。
要在 ClickHouse Cloud 中使用正则表达式树字典，首先需要在本地的 ClickHouse 开源版中从 YAML 文件创建一个正则表达式树字典，然后使用
dictionary 表函数和 INTO OUTFILE 子句将该字典导出为 CSV 文件。
SELECT * FROM dictionary(regexp_dict) INTO OUTFILE('regexp_dict.csv')
CSV 文件的内容如下：
1,0,"Linux/(\d+[\.\d]*).+tlinux","['version','name']","['\\1','TencentOS']"
2,0,"(\d+)/tclwebkit(\d+[\.\d]*)","['comment','version','name']","['test $1 and $2','$1','Android']"
3,2,"33/tclwebkit","['version']","['13']"
4,2,"3[12]/tclwebkit","['version']","['12']"
5,2,"3[12]/tclwebkit","['version']","['11']"
6,2,"3[12]/tclwebkit","['version']","['10']"
导出文件的 schema 如下：
-
id UInt64：RegexpTree 节点的 id。
-
parent_id UInt64：该节点父节点的 id。
-
regexp String：正则表达式字符串。
-
keys Array(String)：用户定义属性的名称。
-
values Array(String)：用户定义属性的值。
要在 ClickHouse Cloud 中创建该字典，首先根据以下表结构创建表
regexp_dictionary_source_table：
CREATE TABLE regexp_dictionary_source_table
(
id UInt64,
parent_id UInt64,
regexp String,
keys Array(String),
values Array(String)
) ENGINE=Memory;
然后按如下方式更新本地 CSV 文件：
clickhouse client \
--host MY_HOST \
--secure \
--password MY_PASSWORD \
--query "
INSERT INTO regexp_dictionary_source_table
SELECT * FROM input ('id UInt64, parent_id UInt64, regexp String, keys Array(String), values Array(String)')
FORMAT CSV" < regexp_dict.csv
您可以参阅 Insert Local Files 了解更多详情。在初始化源表之后，我们可以基于该源表创建一个 RegexpTree：
CREATE DICTIONARY regexp_dict
(
regexp String,
name String,
version String
PRIMARY KEY(regexp)
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'regexp_dictionary_source_table'))
LIFETIME(0)
LAYOUT(regexp_tree);