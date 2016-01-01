跳转到主内容
跳转到主内容

ip_trie 字典布局

ip_trie 字典专为按网络前缀进行 IP 地址查找而设计。 它以 CIDR 表示法存储 IP 范围，并可快速判断给定 IP 属于哪个前缀（例如子网或 ASN 范围），非常适合用于基于 IP 的检索，如地理位置定位或网络分类。

示例

假设我们在 ClickHouse 中有一张表，包含 IP 前缀及其映射关系：

CREATE TABLE my_ip_addresses (
    prefix String,
    asn UInt32,
    cca2 String
)
ENGINE = MergeTree
PRIMARY KEY prefix;

INSERT INTO my_ip_addresses VALUES
    ('202.79.32.0/20', 17501, 'NP'),
    ('2620:0:870::/48', 3856, 'US'),
    ('2a02:6b8:1::/48', 13238, 'RU'),
    ('2001:db8::/32', 65536, 'ZZ')
;

让我们为此表定义一个 ip_trie 字典。ip_trie 布局需要一个复合键：

CREATE DICTIONARY my_ip_trie_dictionary (
    prefix String,
    asn UInt32,
    cca2 String DEFAULT '??'
)
PRIMARY KEY prefix
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'my_ip_addresses'))
LAYOUT(IP_TRIE)
LIFETIME(3600);

键必须只有一个 String 类型的属性，并且该属性的值为允许的 IP 前缀。其他类型目前尚不支持。

语法如下所示：

dictGetT('dict_name', 'attr_name', ip)

该函数的参数可以是用于 IPv4 的 UInt32，或用于 IPv6 的 FixedString(16)。例如：

SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', 'cca2', toIPv4('202.79.32.10')) AS result;

┌─result─┐
│ NP     │
└────────┘


SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', 'asn', IPv6StringToNum('2001:db8::1')) AS result;

┌─result─┐
│  65536 │
└────────┘


SELECT dictGet('my_ip_trie_dictionary', ('asn', 'cca2'), IPv6StringToNum('2001:db8::1')) AS result;

┌─result───────┐
│ (65536,'ZZ') │
└──────────────┘

目前尚不支持其他类型。该 FUNCTION 返回与此 IP 地址匹配的前缀所对应的属性。如果存在重叠前缀，则返回最具体的前缀。

数据必须完全驻留在 RAM 中。