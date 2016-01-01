hashed 字典布局类型

<layout> <hashed> <!-- 如果 shards 大于 1（默认值为 `1`），字典将并行加载数据， 适用于单个字典包含大量元素的场景。 --> <shards>10</shards> <!-- 并行队列中数据块的 backlog 长度。 由于并行加载中的瓶颈在于 rehash，因此为了避免因为某个线程在执行 rehash 而导致阻塞，你需要保留一定的 backlog。 10000 是内存占用与速度之间的良好平衡。 即便对于 10e10 个元素，也能在不出现线程饥饿的情况下处理全部负载。 --> <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> <!-- 哈希表的最大负载因子，值越大，内存利用率越高（浪费的内存越少）， 但读取性能可能会下降。 合法取值: [0.5, 0.99] 默认值: 0.5 --> <max_load_factor>0.5</max_load_factor> </hashed> </layout>