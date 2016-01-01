hashed 字典布局类型

hashed
字典以哈希表的形式完全存储在内存中。字典可以包含任意数量、具有任意标识符的元素。实际使用中，键的数量可以达到数千万级。
字典键的类型为 UInt64。
支持所有类型的数据源。更新时会完整读取数据（从文件或表中）。
配置示例：
<layout>
<hashed />
</layout>
带
settings 的配置示例：
LAYOUT(HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<hashed>
<!-- 如果 shards 大于 1（默认值为 `1`），字典将并行加载数据，
适用于单个字典包含大量元素的场景。 -->
<shards>10</shards>
<!-- 并行队列中数据块的 backlog 长度。
由于并行加载中的瓶颈在于 rehash，因此为了避免因为某个线程在执行
rehash 而导致阻塞，你需要保留一定的 backlog。
10000 是内存占用与速度之间的良好平衡。
即便对于 10e10 个元素，也能在不出现线程饥饿的情况下处理全部负载。 -->
<shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog>
<!-- 哈希表的最大负载因子，值越大，内存利用率越高（浪费的内存越少），
但读取性能可能会下降。
合法取值: [0.5, 0.99]
默认值: 0.5 -->
<max_load_factor>0.5</max_load_factor>
</hashed>
</layout>
sparse_hashed
类似于
hashed，但在节省内存的同时会消耗更多 CPU 资源。
字典键的类型为 UInt64。
配置示例：
LAYOUT(SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<sparse_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</sparse_hashed>
</layout>
对于这种类型的字典，也可以使用
shards；并且由于
sparse_hashed 更慢，相比于
hashed，
shards 对
sparse_hashed 更为重要。
complex_key_hashed
这种存储类型用于复合键，类似于
hashed。
配置示例：
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<complex_key_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</complex_key_hashed>
</layout>
complex_key_sparse_hashed
此存储类型用于复合键。类似于 sparse_hashed。
配置示例：
LAYOUT(COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED([SHARDS 1] [SHARD_LOAD_QUEUE_BACKLOG 10000] [MAX_LOAD_FACTOR 0.5]))
<layout>
<complex_key_sparse_hashed>
<!-- <shards>1</shards> -->
<!-- <shard_load_queue_backlog>10000</shard_load_queue_backlog> -->
<!-- <max_load_factor>0.5</max_load_factor> -->
</complex_key_sparse_hashed>
</layout>