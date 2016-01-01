字典布局

将字典存储在内存中有多种方式，每种方式在 CPU 和内存使用上都有取舍。

布局 描述 flat 将数据存储在按键索引的扁平数组中。查询速度最快，但键必须为 UInt64 ，且受 max_array_size 限制。 hashed 将数据存储在哈希表中。没有键大小限制，支持任意数量的元素。 sparse_hashed 类似 hashed ，但以更多 CPU 开销换取更低的内存占用。 complex_key_hashed 类似 hashed ，用于复合键。 complex_key_sparse_hashed 类似 sparse_hashed ，用于复合键。 hashed_array 属性存储在数组中，通过哈希表将键映射到数组索引。对于属性数量较多的场景，内存利用率更高。 complex_key_hashed_array 类似 hashed_array ，用于复合键。 range_hashed 带有有序范围的哈希表。支持按键 + 日期/时间范围进行查找。 complex_key_range_hashed 类似 range_hashed ，用于复合键。 cache 固定大小的内存缓存。仅存储被频繁访问的键。 complex_key_cache 类似 cache ，用于复合键。 ssd_cache 类似 cache ，但将数据存储在 SSD 上，并在内存中维护索引。 complex_key_ssd_cache 类似 ssd_cache ，用于复合键。 direct 无内存存储——每次请求都直接查询数据源。 complex_key_direct 类似 direct ，用于复合键。 ip_trie 用于快速 IP 前缀（基于 CIDR）查找的 Trie 结构。

推荐布局 flat、hashed 和 complex_key_hashed 提供最佳查询性能。 不推荐使用缓存型布局，因为其可能具有较差的性能且参数调优困难——详情参见 cache。

提示 如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户 default 创建字典。 另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。

可以使用 LAYOUT 子句（用于 DDL）或在配置文件定义中通过 layout 设置来配置字典布局。

DDL

Configuration file CREATE DICTIONARY (...) ... LAYOUT(LAYOUT_TYPE(param value)) -- layout settings ... <clickhouse> <dictionary> ... <layout> <layout_type> <!-- layout settings --> </layout_type> </layout> ... </dictionary> </clickhouse>

另请参阅 CREATE DICTIONARY 以获取完整的 DDL 语法。

布局名称中不包含单词 complex-key* 的字典，其键的类型为 UInt64； complex-key* 字典则具有复合键（复杂键，支持任意类型的组合）。

数值键示例（列 key_column 的类型为 UInt64）：

DDL

Configuration file CREATE DICTIONARY dict_name ( key_column UInt64, ... ) PRIMARY KEY key_column <structure> <id> <name>key_column</name> </id> ... </structure>

复合键示例（key 仅包含一个元素，类型为 String）：

DDL

Configuration file CREATE DICTIONARY dict_name ( country_code String, ... ) PRIMARY KEY country_code <structure> <key> <attribute> <name>country_code</name> <type>String</type> </attribute> </key> ... </structure>

有多种方式可以提升字典性能：

在 GROUP BY 之后再调用用于处理字典的函数。

之后再调用用于处理字典的函数。 将要提取的属性标记为单射属性。 如果不同的键对应不同的属性值，则该属性称为单射。 因此，当 GROUP BY 使用按键获取属性值的函数时，此函数会自动从 GROUP BY 子句中被提取出来单独执行。

ClickHouse 在发生与字典相关的错误时会抛出异常。 错误示例包括：

无法加载正在访问的字典。

查询 cached 字典时出错。

可以在 system.dictionaries 表中查看字典列表及其状态。