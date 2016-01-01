字典布局
字典布局类型
将字典存储在内存中有多种方式，每种方式在 CPU 和内存使用上都有取舍。
|布局
|描述
|flat
|将数据存储在按键索引的扁平数组中。查询速度最快，但键必须为
UInt64，且受
max_array_size 限制。
|hashed
|将数据存储在哈希表中。没有键大小限制，支持任意数量的元素。
|sparse_hashed
|类似
hashed，但以更多 CPU 开销换取更低的内存占用。
|complex_key_hashed
|类似
hashed，用于复合键。
|complex_key_sparse_hashed
|类似
sparse_hashed，用于复合键。
|hashed_array
|属性存储在数组中，通过哈希表将键映射到数组索引。对于属性数量较多的场景，内存利用率更高。
|complex_key_hashed_array
|类似
hashed_array，用于复合键。
|range_hashed
|带有有序范围的哈希表。支持按键 + 日期/时间范围进行查找。
|complex_key_range_hashed
|类似
range_hashed，用于复合键。
|cache
|固定大小的内存缓存。仅存储被频繁访问的键。
|complex_key_cache
|类似
cache，用于复合键。
|ssd_cache
|类似
cache，但将数据存储在 SSD 上，并在内存中维护索引。
|complex_key_ssd_cache
|类似
ssd_cache，用于复合键。
|direct
|无内存存储——每次请求都直接查询数据源。
|complex_key_direct
|类似
direct，用于复合键。
|ip_trie
|用于快速 IP 前缀（基于 CIDR）查找的 Trie 结构。
推荐布局
flat、hashed 和 complex_key_hashed 提供最佳查询性能。 不推荐使用缓存型布局，因为其可能具有较差的性能且参数调优困难——详情参见 cache。
指定字典布局
提示
如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户
default 创建字典。
另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。
可以使用
LAYOUT 子句（用于 DDL）或在配置文件定义中通过
layout 设置来配置字典布局。
- DDL
- Configuration file
另请参阅 CREATE DICTIONARY 以获取完整的 DDL 语法。
布局名称中不包含单词
complex-key* 的字典，其键的类型为 UInt64；
complex-key* 字典则具有复合键（复杂键，支持任意类型的组合）。
数值键示例（列 key_column 的类型为 UInt64）：
- DDL
- Configuration file
复合键示例（key 仅包含一个元素，类型为 String）：
- DDL
- Configuration file
提升字典性能
有多种方式可以提升字典性能：
- 在
GROUP BY之后再调用用于处理字典的函数。
- 将要提取的属性标记为单射属性。
如果不同的键对应不同的属性值，则该属性称为单射。
因此，当
GROUP BY使用按键获取属性值的函数时，此函数会自动从
GROUP BY子句中被提取出来单独执行。
ClickHouse 在发生与字典相关的错误时会抛出异常。 错误示例包括：
- 无法加载正在访问的字典。
- 查询
cached字典时出错。
可以在 system.dictionaries 表中查看字典列表及其状态。