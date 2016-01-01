字典属性
提示
如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户
default 创建字典。
另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。
structure 子句用于描述字典键以及可用于查询的字段。
XML 描述：
属性通过以下元素来描述：
<id>— 键列
<attribute>— 数据列：可以有多个属性。
DDL 查询：
属性在查询体中定义：
PRIMARY KEY— 键列
AttrName AttrType— 数据列。可以包含多个属性。
键
ClickHouse 支持以下几种类型的键：
- 数值键。类型为
UInt64。在
<id>标签中定义，或使用
PRIMARY KEY关键字定义。
- 复合键。由不同类型的值组成的集合。在
<key>标签中定义，或使用
PRIMARY KEY关键字定义。
一个 XML 结构中只能包含
<id> 或
<key> 其中之一。DDL 查询语句必须且只能包含一个
PRIMARY KEY。
注意
不得将键描述为属性。
数值键
类型：
UInt64。
配置示例：
配置字段：
name– 键所在列的名称。
对于 DDL 查询：
PRIMARY KEY– 作为键的列名。
复合键
键可以是由任意类型字段组成的
tuple。在这种情况下，layout 必须是
complex_key_hashed 或
complex_key_cache。
提示
复合键可以只包含一个元素。例如，这样就可以使用字符串作为键。
在
<key> 元素中定义键结构。键字段的指定格式与字典属性的格式相同。示例：
或
在对
dictGet* 函数发起查询时，需要传入一个元组作为键。示例：
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2))。
属性
配置示例：
或
配置字段：
|Tag
|Description
|Required
name
|列名。
|Yes
type
|ClickHouse 数据类型：UInt8、UInt16、UInt32、UInt64、Int8、Int16、Int32、Int64、Float32、Float64、UUID、Decimal32、Decimal64、Decimal128、Decimal256、Date、Date32、DateTime、DateTime64、String、Array。
ClickHouse 会尝试将字典中的值转换为指定的数据类型。例如，对于 MySQL 而言，MySQL 源表中的字段可以是
TEXT、
VARCHAR 或
BLOB，但在 ClickHouse 中可以作为
String 类型导入。
Nullable 目前支持用于 Flat、Hashed、ComplexKeyHashed、Direct、ComplexKeyDirect、RangeHashed、Polygon、Cache、ComplexKeyCache、SSDCache、SSDComplexKeyCache 字典。在 IPTrie 字典中不支持
Nullable 类型。
|Yes
null_value
|不存在的元素的默认值。
在示例中，它是一个空字符串。NULL 值只能用于
Nullable 类型（参见上一行的类型说明）。
|Yes
expression
|ClickHouse 在该值上执行的表达式。
表达式可以是远程 SQL 数据库中的列名。因此，可以使用它为远程列创建别名。
默认值：无表达式。
|No
|
hierarchical
|如果为
true，则该属性包含当前键的父键值。参见 Hierarchical Dictionaries。
默认值：
false。
|No
injective
|标志位，用于指示
id -> attribute 映射是否为单射。
如果为
true，ClickHouse 可以在
GROUP BY 子句之后自动插入对具有单射属性的字典的请求。通常，这会显著减少此类请求的数量。
默认值：
false。
|No
is_object_id
|标志位，用于指示是否通过
ObjectID 来为 MongoDB 文档执行查询。
默认值：
false。
|No