字典属性

提示 如果你在 ClickHouse Cloud 中使用字典，请使用 DDL 查询方式来创建字典，并使用用户 default 创建字典。 另外，请在 Cloud Compatibility 指南 中核对受支持的字典数据源列表。

structure 子句用于描述字典键以及可用于查询的字段。

XML 描述：

<dictionary> <structure> <id> <name>Id</name> </id> <attribute> <!-- Attribute parameters --> </attribute> ... </structure> </dictionary>

属性通过以下元素来描述：

<id> — 键列

— 键列 <attribute> — 数据列：可以有多个属性。

DDL 查询：

CREATE DICTIONARY dict_name ( Id UInt64, -- attributes ) PRIMARY KEY Id ...

属性在查询体中定义：

PRIMARY KEY — 键列

— 键列 AttrName AttrType — 数据列。可以包含多个属性。

ClickHouse 支持以下几种类型的键：

数值键。类型为 UInt64 。在 <id> 标签中定义，或使用 PRIMARY KEY 关键字定义。

。在 标签中定义，或使用 关键字定义。 复合键。由不同类型的值组成的集合。在 <key> 标签中定义，或使用 PRIMARY KEY 关键字定义。

一个 XML 结构中只能包含 <id> 或 <key> 其中之一。DDL 查询语句必须且只能包含一个 PRIMARY KEY 。

注意 不得将键描述为属性。

类型： UInt64 。

配置示例：

<id> <name>Id</name> </id>

配置字段：

name – 键所在列的名称。

对于 DDL 查询：

CREATE DICTIONARY ( Id UInt64, ... ) PRIMARY KEY Id ...

PRIMARY KEY – 作为键的列名。

键可以是由任意类型字段组成的 tuple 。在这种情况下，layout 必须是 complex_key_hashed 或 complex_key_cache 。

提示 复合键可以只包含一个元素。例如，这样就可以使用字符串作为键。

在 <key> 元素中定义键结构。键字段的指定格式与字典属性的格式相同。示例：

<structure> <key> <attribute> <name>field1</name> <type>String</type> </attribute> <attribute> <name>field2</name> <type>UInt32</type> </attribute> ... </key> ...

或

CREATE DICTIONARY ( field1 String, field2 UInt32 ... ) PRIMARY KEY field1, field2 ...

在对 dictGet* 函数发起查询时，需要传入一个元组作为键。示例： dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)) 。

配置示例：

<structure> ... <attribute> <name>Name</name> <type>ClickHouseDataType</type> <null_value></null_value> <expression>rand64()</expression> <hierarchical>true</hierarchical> <injective>true</injective> <is_object_id>true</is_object_id> </attribute> </structure>

或

CREATE DICTIONARY somename ( Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID )

配置字段：