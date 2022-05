CREATE TABLE table_with_ttl

(

event_time DateTime ,

UserID UInt64 ,

Comment String

)

ENGINE MergeTree ( )

ORDER BY tuple ( )

TTL event_time + INTERVAL 3 MONTH ;

SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0 ;



INSERT INTO table_with_ttl VALUES ( now ( ) , 1 , 'username1' ) ;



INSERT INTO table_with_ttl VALUES ( now ( ) - INTERVAL 4 MONTH , 2 , 'username2' ) ;