操作列统计信息
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以下操作可用：
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ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list)- 向表的元数据中添加统计描述。
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ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list)- 修改表的元数据中的统计描述。
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ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- 从指定列的元数据中移除统计信息，并删除所有分区中指定列的所有统计对象。
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ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- 删除指定列在所有分区中的所有统计对象。可使用
ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS重建统计对象。
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ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS [IF EXISTS] (column list)- 为列重建统计信息。作为 mutation 实现。
前两个命令是轻量级的，因为它们仅更改元数据或删除文件。
此外，它们是可复制的，通过 ZooKeeper 同步统计元数据。
示例:
向两个列添加两种统计类型：
备注
统计信息仅支持
*MergeTree 引擎表（包括 复制 变体）。