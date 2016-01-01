操作列统计信息

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以下操作可用：

ALTER TABLE [db].table ADD STATISTICS [IF NOT EXISTS] (column list) TYPE (type list) - 向表的元数据中添加统计描述。

ALTER TABLE [db].table MODIFY STATISTICS (column list) TYPE (type list) - 修改表的元数据中的统计描述。

ALTER TABLE [db].table DROP STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - 从指定列的元数据中移除统计信息，并删除所有分区中指定列的所有统计对象。

ALTER TABLE [db].table CLEAR STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - 删除指定列在所有分区中的所有统计对象。可使用 ALTER TABLE MATERIALIZE STATISTICS 重建统计对象。

ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE STATISTICS [IF EXISTS] (column list) - 为列重建统计信息。作为 mutation 实现。

前两个命令是轻量级的，因为它们仅更改元数据或删除文件。

此外，它们是可复制的，通过 ZooKeeper 同步统计元数据。

向两个列添加两种统计类型：