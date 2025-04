操作数据跳过索引

可以执行以下操作:

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ADD INDEX [IF NOT EXISTS] name expression TYPE type [GRANULARITY value] [FIRST|AFTER name] - 将索引描述添加到表的元数据中。

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] DROP INDEX [IF EXISTS] name - 从表的元数据中删除索引描述,并从磁盘删除索引文件。实现为 mutation。

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] MATERIALIZE INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - 为指定的 partition_name 重建二级索引 name 。实现为 mutation。如果省略 IN PARTITION 部分,则将为整个表的数据重建索引。

ALTER TABLE [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] CLEAR INDEX [IF EXISTS] name [IN PARTITION partition_name] - 从磁盘删除二级索引文件而不移除描述。实现为 mutation。

命令 ADD 、 DROP 和 CLEAR 是轻量级的,因为它们只更改元数据或删除文件。此外,它们是复制的,通过 ClickHouse Keeper 或 ZooKeeper 同步索引元数据。