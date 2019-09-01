alter
ALTER
ALTER 仅支持
*MergeTree ，
Merge以及
Distributed等引擎表。
该操作有多种形式。
列操作
改变表结构：
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] ADD|DROP|CLEAR|COMMENT|MODIFY COLUMN ...
在语句中，配置一个或多个用逗号分隔的动作。每个动作是对某个列实施的操作行为。
支持下列动作：
- ADD COLUMN — 添加列
- DROP COLUMN — 删除列
- CLEAR COLUMN — 重置列的值
- COMMENT COLUMN — 给列增加注释说明
- MODIFY COLUMN — 改变列的值类型，默认表达式以及TTL
这些动作将在下文中进行详述。
增加列
ADD COLUMN [IF NOT EXISTS] name [type] [default_expr] [codec] [AFTER name_after]
使用指定的
name,
type,
codec 以及
default_expr (请参见 Default expressions)，往表中增加新的列。
如果sql中包含
IF NOT EXISTS ，执行语句时如果列已经存在，CH不会报错。如果指定
AFTER name_after（表中另一个列的名称），则新的列会加在指定列的后面。否则，新的列将被添加到表的末尾。注意，不能将新的列添加到表的开始位置，
name_after 可以是执行该动作时已经在表中存在的任意列。
添加列仅仅是改变原有表的结构不会对已有数据产生影响。执行完
ALTER后磁盘中也不会出现新的数据。如果查询表时列的数据为空，那么CH会使用列的默认值来进行填充（如果有默认表达式，则使用这个；或者用0或空字符串）。当数据块完成合并(参见MergeTree)后，磁盘中会出现该列的数据。
这种方式允许
ALTER 语句能马上执行。不需要增加原有数据的大小。
示例:
ALTER TABLE visits ADD COLUMN browser String AFTER user_id
删除列
DROP COLUMN [IF EXISTS] name
通过指定
name删除列。如果语句包含
IF EXISTS，执行时遇到不存在的列也不会报错。
从文件系统中删除数据。由于是删除列的整个文件，该语句几乎是立即执行完成的。
示例:
ALTER TABLE visits DROP COLUMN browser
清空列
CLEAR COLUMN [IF EXISTS] name IN PARTITION partition_name
重置指定分区中列的值。 分区名称
partition_name 请参见 怎样设置分区表达式
如果语句中包含
IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。
示例:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN browser IN PARTITION tuple()
增加注释
COMMENT COLUMN [IF EXISTS] name 'comment'
给列增加注释说明。如果语句中包含
IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。
每个列都可以包含注释。如果列的注释已经存在，新的注释会替换旧的。
注释信息保存在 DESCRIBE TABLE查询的
comment_expression 字段中。
示例:
ALTER TABLE visits COMMENT COLUMN browser 'The table shows the browser used for accessing the site.'
修改列
MODIFY COLUMN [IF EXISTS] name [type] [default_expr] [TTL]
该语句可以改变
name 列的属性：
Type
Default expression
TTL
有关修改列TTL的示例，请参见 Column TTL.
如果语句中包含
IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。
当改变列的类型时，列的值也被转换了，如同对列使用 toType函数一样。如果只改变了默认表达式，该语句几乎不会做任何复杂操作，并且几乎是立即执行完成的。
示例:
ALTER TABLE visits MODIFY COLUMN browser Array(String)
改变列的类型是唯一的复杂型动作 - 它改变了数据文件的内容。对于大型表，执行起来要花费较长的时间。 该操作分为如下处理步骤：
- 为修改的数据准备新的临时文件
- 重命名原来的文件
- 将新的临时文件改名为原来的数据文件名
- 删除原来的文件
仅仅在第一步是耗费时间的。如果该阶段执行失败，那么数据没有变化。如果执行后续的步骤中失败了，数据可以手动恢复。例外的情形是，当原来的文件从文件系统中被删除了，但是新的数据没有写入到临时文件中并且丢失了。
列操作的
ALTER行为是可以被复制的。这些指令会保存在ZooKeeper中，这样每个副本节点都能执行它们。所有的
ALTER 将按相同的顺序执行。
The query waits for the appropriate actions to be completed on the other replicas.
然而，改变可复制表的列是可以被中断的，并且所有动作都以异步方式执行。
ALTER 操作限制
ALTER 操作允许在嵌套的数据结构中创建和删除单独的元素（列），但是不是整个嵌套结构。添加一个嵌套数据结构的列时，你可以用类似这样的名称
name.nested_name 及类型
Array(T) 来操作。嵌套数据结构等同于
列名前带有同样前缀的多个数组列。
不支持对primary key或者sampling key中的列（在
ENGINE 表达式中用到的列）进行删除操作。改变包含在primary key中的列的类型时，如果操作不会导致数据的变化（例如，往Enum中添加一个值，或者将
DateTime 类型改成
UInt32），那么这种操作是可行的。
如果
ALTER 操作不足以完成你想要的表变动操作，你可以创建一张新的表，通过 INSERT SELECT将数据拷贝进去，然后通过 RENAME将新的表改成和原有表一样的名称，并删除原有的表。你可以使用 clickhouse-copier 代替
INSERT SELECT。
ALTER 操作会阻塞对表的所有读写操作。换句话说，当一个大的
SELECT 语句和
ALTER同时执行时，
ALTER会等待，直到
SELECT 执行结束。与此同时，当
ALTER 运行时，新的 sql 语句将会等待。
对于不存储数据的表（例如
Merge 及
Distributed 表），
ALTER 仅仅改变了自身的表结构，不会改变从属的表结构。例如，对
Distributed 表执行 ALTER 操作时，需要对其它包含该表的服务器执行该操作。
key表达式的修改
支持下列表达式：
MODIFY ORDER BY new_expression
该操作仅支持
MergeTree 系列表 (含 replicated 表)。它会将表的 排序键变成
new_expression (元组表达式)。主键仍保持不变。
该操作是轻量级的，仅会改变元数据。
跳过索引来更改数据
该操作仅支持
MergeTree 系列表 (含 replicated 表)。
下列操作是允许的：
ALTER TABLE [db].name ADD INDEX name expression TYPE type GRANULARITY value [FIRST|AFTER name]- 在表的元数据中增加索引说明
ALTER TABLE [db].name DROP INDEX name- 从表的元数据中删除索引描述，并从磁盘上删除索引文件
由于只改变表的元数据或者删除文件，因此该操作是轻量级的，也可以被复制到其它节点（通过Zookeeper同步索引元数据）
更改约束
参见 constraints查看更多信息。
通过下面的语法，可以添加或删除约束：
ALTER TABLE [db].name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK expression;
ALTER TABLE [db].name DROP CONSTRAINT constraint_name;
上述语句会从表中增加或删除约束的元数据，因此会被立即处理。 对已有数据的约束检查 将不会执行 。
对可复制表的操作可通过Zookeeper传播到其它副本节点。
更改分区及文件块
允许进行下列关于 partitions 的操作：
- DETACH PARTITION — 将分区数据移动到
detached，并且忘记它
- DROP PARTITION — 删除一个partition.
- ATTACH PART|PARTITION — 将
detached目录中的分区重新添加到表中.
- ATTACH PARTITION FROM — 从表中复制数据分区到另一张表，并添加分区
- REPLACE PARTITION — 从表中复制数据分区到其它表及副本
- MOVE PARTITION TO TABLE — 从表中复制数据分区到其它表.
- CLEAR COLUMN IN PARTITION — 重置分区中某个列的值
- CLEAR INDEX IN PARTITION — 重置分区中指定的二级索引
- FREEZE PARTITION — 创建分区的备份
- FETCH PARTITION — 从其它服务器上下载分
- MOVE PARTITION|PART — 将分区/数据块移动到另外的磁盘/卷
分区剥离
ALTER TABLE table_name DETACH PARTITION partition_expr
将指定分区的数据移动到
detached 目录。服务器会忽略被分离的数据分区。只有当你使用 ATTACH 时，服务器才会知晓这部分数据。
示例:
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901
从 如何设置分区表达式章节中获取分区表达式的设置说明。
当执行操作以后，可以对
detached 目录的数据进行任意操作，例如删除文件，或者放着不管。
该操作是可以复制的，它会将所有副本节点上的数据移动到
detached 目录。注意仅能在副本的leader节点上执行该操作。想了解副本是否是leader节点，需要在 system.replicas 表执行
SELECT 操作。或者，可以很方便的在所有副本节点上执行
DETACH操作，但除leader外其它的副本节点会抛出异常。
删除分区
ALTER TABLE table_name DROP PARTITION partition_expr
从表中删除指定分区。该操作会将分区标记为不活跃的，然后在大约10分钟内删除全部数据。
在 如何设置分区表达式中获取分区表达式的设置说明。 该操作是可复制的，副本节点的数据也将被删除。
删除已剥离的分区|数据块
ALTER TABLE table_name DROP DETACHED PARTITION|PART partition_expr
从
detached目录中删除指定分区的特定部分或所有数据。访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。
关联分区|数据块
ALTER TABLE table_name ATTACH PARTITION|PART partition_expr
从
detached目录中添加数据到数据表。可以添加整个分区的数据，或者单独的数据块。例如：
ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION 201901;
ALTER TABLE visits ATTACH PART 201901_2_2_0;
访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。
该操作是可以复制的。副本启动器检查
detached目录是否有数据。如果有，该操作会检查数据的完整性。如果一切正常，该操作将数据添加到表中。其它副本节点通过副本启动器下载这些数据。
因此可以在某个副本上将数据放到
detached目录，然后通过
ALTER ... ATTACH 操作将这部分数据添加到该表的所有副本。
从...关联分区
ALTER TABLE table2 ATTACH PARTITION partition_expr FROM table1
该操作将
table1 表的数据分区复制到
table2 表的已有分区。注意
table1表的数据不会被删除。
为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：
- 2张表必须有相同的结构
- 2张表必须有相同的分区键
替换分区
ALTER TABLE table2 REPLACE PARTITION partition_expr FROM table1
该操作将
table1 表的数据分区复制到
table2表，并替换
table2表的已有分区。注意
table1表的数据不会被删除。
为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：
- 2张表必须有相同的结构
- 2张表必须有相同的分区键
将分区移动到表
ALTER TABLE table_source MOVE PARTITION partition_expr TO TABLE table_dest
该操作将
table_source表的数据分区移动到
table_dest表，并删除
table_source表的数据。
为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：
- 2张表必须有相同的结构
- 2张表必须有相同的分区键
- 2张表必须属于相同的引擎系列（可复制表或不可复制表）
- 2张表必须有相同的存储方式
清空分区的列
ALTER TABLE table_name CLEAR COLUMN column_name IN PARTITION partition_expr
重置指定分区的特定列的值。如果建表时使用了
DEFAULT 语句，该操作会将列的值重置为该默认值。
示例:
ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN hour in PARTITION 201902
冻结分区
ALTER TABLE table_name FREEZE [PARTITION partition_expr]
该操作为指定分区创建一个本地备份。如果
PARTITION 语句省略，该操作会一次性为所有分区创建备份。
!!! 注意 "Note" 整个备份过程不需要停止服务
注意对于老式的表，可以指定分区名前缀（例如，‘2019’），然后该操作会创建所有对应分区的备份。访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。
在执行操作的同时，对于数据快照，该操作会创建到表数据的硬链接。硬链接放置在
/var/lib/clickhouse/shadow/N/...，也就是：
/var/lib/clickhouse/服务器配置文件中指定的CH工作目录
N备份的增长序号
!!! 注意 "Note"
如果你使用 多个磁盘存储数据表，
那么每个磁盘上都有
shadow/N目录，用来保存
PARTITION 表达式对应的数据块。
备份内部也会创建和
/var/lib/clickhouse/ 内部一样的目录结构。该操作在所有文件上执行‘chmod’，禁止往里写入数据
当备份创建完毕，你可以从
/var/lib/clickhouse/shadow/复制数据到远端服务器，然后删除本地数据。注意
ALTER t FREEZE PARTITION操作是不能复制的，它仅在本地服务器上创建本地备份。
该操作创建备份几乎是即时的（但是首先它会等待相关表的当前操作执行完成）
ALTER TABLE t FREEZE PARTITION 仅仅复制数据, 而不是元数据信息. 要复制表的元数据信息, 拷贝这个文件
/var/lib/clickhouse/metadata/database/table.sql
从备份中恢复数据，按如下步骤操作：
- 如果表不存在，先创建。 查看.sql 文件获取执行语句 (将
ATTACH替换成
CREATE).
- 从 备份的
data/database/table/目录中将数据复制到
/var/lib/clickhouse/data/database/table/detached/目录
- 运行
ALTER TABLE t ATTACH PARTITION操作，将数据添加到表中
恢复数据不需要停止服务进程。 想了解备份及数据恢复的更多信息，请参见 数据备份 。
删除分区的索引
ALTER TABLE table_name CLEAR INDEX index_name IN PARTITION partition_expr
该操作和
CLEAR COLUMN类似，但是它重置的是索引而不是列的数据。
获取分区
ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'path-in-zookeeper'
从另一服务器上下载分区数据。仅支持可复制引擎表。 该操作做了如下步骤：
- 从指定数据分片上下载分区。在 path-in-zookeeper 这一参数你必须设置Zookeeper中该分片的path值。
- 然后将已下载的数据放到
table_name表的
detached目录下。通过 ATTACH PARTITION|PART将数据加载到表中。
示例:
ALTER TABLE users FETCH PARTITION 201902 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits';
ALTER TABLE users ATTACH PARTITION 201902;
注意:
ALTER ... FETCH PARTITION操作不支持复制，它仅在本地服务器上将分区移动到
detached目录。
ALTER TABLE ... ATTACH操作是可复制的。它将数据添加到所有副本。数据从某个副本的
detached目录中添加进来，然后添加到邻近的副本
在开始下载之前，系统检查分区是否存在以及和表结构是否匹配。然后从健康的副本集中自动选择最合适的副本。
虽然操作叫做
ALTER TABLE，但是它并不能改变表结构，也不会立即改变表中可用的数据。
移动分区|数据块
将
MergeTree引擎表的分区或数据块移动到另外的卷/磁盘中。参见 使用多个块设备存储数据
ALTER TABLE table_name MOVE PARTITION|PART partition_expr TO DISK|VOLUME 'disk_name'
ALTER TABLE t MOVE 操作:
- 不支持复制，因为不同副本可以有不同的存储方式
- 如果指定的磁盘或卷没有配置，返回错误。如果存储方式中设定的数据移动条件不能满足，该操作同样报错。
- 这种情况也会报错：即将移动的数据已经由后台进程在进行移动操作时，并行的
ALTER TABLE t MOVE操作或者作为后台数据合并的结果。这种情形下用户不能任何额外的动作。
示例:
ALTER TABLE hits MOVE PART '20190301_14343_16206_438' TO VOLUME 'slow'
ALTER TABLE hits MOVE PARTITION '2019-09-01' TO DISK 'fast_ssd'
如何设置分区表达式
通过不同方式在
ALTER ... PARTITION 操作中设置分区表达式：
system.parts表
partition列的某个值，例如，
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901
- 表的列表达式。支持常量及常量表达式。例如，
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION toYYYYMM(toDate('2019-01-25'))
- 使用分区ID。分区ID是字符串变量（可能的话有较好的可读性），在文件系统和ZooKeeper中作为分区名称。分区ID必须配置在
PARTITION ID中，用单引号包含，例如，
ALTER TABLE visits DETACH PARTITION ID '201901'
- 在 ALTER ATTACH PART 和 DROP DETACHED PART 操作中，要配置块的名称，使用 system.detached_parts表中
name列的字符串值，例如：
ALTER TABLE visits ATTACH PART '201901_1_1_0'
设置分区时，引号使用要看分区表达式的类型。例如，对于
String类型，需要设置用引号(
')包含的名称。对于
Date 和
Int*引号就不需要了。
对于老式的表，可以用数值
201901 或字符串
'201901'来设置分区。新式的表语法严格和类型一致（类似于VALUES输入的解析）
上述所有规则同样适用于 OPTIMIZE 操作。在对未分区的表进行 OPTIMIZE 操作时，如果需要指定唯一的分区，这样设置表达式
PARTITION tuple()。例如：
OPTIMIZE TABLE table_not_partitioned PARTITION tuple() FINAL;
ALTER ... PARTITION 操作的示例在
00502_custom_partitioning_local 和
00502_custom_partitioning_replicated_zookeeper 提供了演示。
更改表的TTL
通过以下形式的请求可以修改 table TTL
ALTER TABLE table-name MODIFY TTL ttl-expression
ALTER操作的同步性
对于不可复制的表，所有
ALTER操作都是同步执行的。对于可复制的表，ALTER操作会将指令添加到ZooKeeper中，然后会尽快的执行它们。然而，该操作可以等待其它所有副本将指令执行完毕。
对于
ALTER ... ATTACH|DETACH|DROP操作，可以通过设置
replication_alter_partitions_sync 来启用等待。可用参数值：
0 – 不需要等待;
1 – 仅等待自己执行(默认);
2 – 等待所有节点
Mutations
Mutations是一类允许对表的行记录进行删除或更新的ALTER操作。相较于标准的
UPDATE 和
DELETE 用于少量行操作而言，Mutations用来对表的很多行进行重量级的操作。该操作支持
MergeTree系列表，包含支持复制功能的表。
已有的表已经支持mutations操作（不需要转换）。但是在首次对表进行mutation操作以后，它的元数据格式变得和和之前的版本不兼容，并且不能回退到之前版本。
目前可用的命令:
ALTER TABLE [db.]table DELETE WHERE filter_expr
filter_expr必须是
UInt8型。该操作将删除表中
filter_expr表达式值为非0的列
ALTER TABLE [db.]table UPDATE column1 = expr1 [, ...] WHERE filter_expr
filter_expr必须是
UInt8型。该操作将更新表中各行
filter_expr表达式值为非0的指定列的值。通过
CAST 操作将值转换成对应列的类型。不支持对用于主键或分区键表达式的列进行更新操作。
ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE INDEX name IN PARTITION partition_name
该操作更新
partition_name分区中的二级索引
name.
单次操作可以包含多个逗号分隔的命令。
对于 *MergeTree引擎表，mutation操作通过重写整个数据块来实现。没有原子性保证 - 被mutation操作的数据会被替换，在mutation期间开始执行的
SELECT查询能看到所有已经完成mutation的数据，以及还没有被mutation替换的数据。
mutation总是按照它们的创建顺序来排序并以同样顺序在每个数据块中执行。mutation操作也会部分的和Insert操作一起排序 - 在mutation提交之前插入的数据会参与mutation操作，在mutation提交之后的插入的数据则不会参与mutation。注意mutation从来不会阻塞插入操作。
mutation操作在提交后（对于可复制表，添加到Zookeeper,对于不可复制表，添加到文件系统）立即返回。mutation操作本身是根据系统的配置参数异步执行的。要跟踪mutation的进度，可以使用系统表
system.mutations。已经成功提交的mutation操作在服务重启后仍会继续执行。一旦mutation完成提交，就不能回退了，但是如果因为某种原因操作被卡住了，可以通过
KILL MUTATION操作来取消它的执行。
已完成的mutations记录不会立即删除（要保留的记录数量由
finished_mutations_to_keep 这一参数决定）。之前的mutation记录会被删除。
修改用户
修改CH的用户账号
语法
ALTER USER [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[IDENTIFIED [WITH {PLAINTEXT_PASSWORD|SHA256_PASSWORD|DOUBLE_SHA1_PASSWORD}] BY {'password'|'hash'}]
[[ADD|DROP] HOST {LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern'} [,...] | ANY | NONE]
[DEFAULT ROLE role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...] ]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
说明
要使用
ALTER USER，你必须拥有 ALTER USER 操作的权限
Examples
设置默认角色：
ALTER USER user DEFAULT ROLE role1, role2
如果角色之前没分配给用户，CH会抛出异常。
将所有分配的角色设为默认
ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL
如果以后给用户分配了某个角色，它将自动成为默认角色
将除了
role1 和
role2之外的其它角色 设为默认
ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2
修改角色
修改角色.
语法
ALTER ROLE [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE] | PROFILE 'profile_name'] [,...]
修改row policy
修改row policy.
语法
ALTER [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name] ON [database.]table
[RENAME TO new_name]
[AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE}]
[FOR SELECT]
[USING {condition | NONE}][,...]
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
修改配额quotas
修改配额quotas.
语法
ALTER QUOTA [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[KEYED BY {'none' | 'user name' | 'ip address' | 'client key' | 'client key or user name' | 'client key or ip address'}]
[FOR [RANDOMIZED] INTERVAL number {SECOND | MINUTE | HOUR | DAY | WEEK | MONTH | QUARTER | YEAR}
{MAX { {QUERIES | ERRORS | RESULT ROWS | RESULT BYTES | READ ROWS | READ BYTES | EXECUTION TIME} = number } [,...] |
NO LIMITS | TRACKING ONLY} [,...]]
[TO {role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}]
修改settings配置
修改settings配置.
语法
ALTER SETTINGS PROFILE [IF EXISTS] name [ON CLUSTER cluster_name]
[RENAME TO new_name]
[SETTINGS variable [= value] [MIN [=] min_value] [MAX [=] max_value] [READONLY|WRITABLE] | INHERIT 'profile_name'] [,...]