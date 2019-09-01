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alter

ALTER 仅支持 *MergeTree ， Merge 以及 Distributed 等引擎表。 该操作有多种形式。

改变表结构：

ALTER TABLE [ db ] . name [ ON CLUSTER cluster ] ADD | DROP | CLEAR | COMMENT | MODIFY COLUMN . . .



在语句中，配置一个或多个用逗号分隔的动作。每个动作是对某个列实施的操作行为。

支持下列动作：

这些动作将在下文中进行详述。

ADD COLUMN [ IF NOT EXISTS ] name [ type ] [ default_expr ] [ codec ] [ AFTER name_after ]



使用指定的 name , type , codec 以及 default_expr (请参见 Default expressions)，往表中增加新的列。

如果sql中包含 IF NOT EXISTS ，执行语句时如果列已经存在，CH不会报错。如果指定 AFTER name_after （表中另一个列的名称），则新的列会加在指定列的后面。否则，新的列将被添加到表的末尾。注意，不能将新的列添加到表的开始位置， name_after 可以是执行该动作时已经在表中存在的任意列。

添加列仅仅是改变原有表的结构不会对已有数据产生影响。执行完 ALTER 后磁盘中也不会出现新的数据。如果查询表时列的数据为空，那么CH会使用列的默认值来进行填充（如果有默认表达式，则使用这个；或者用0或空字符串）。当数据块完成合并(参见MergeTree)后，磁盘中会出现该列的数据。

这种方式允许 ALTER 语句能马上执行。不需要增加原有数据的大小。

示例:

ALTER TABLE visits ADD COLUMN browser String AFTER user_id



DROP COLUMN [ IF EXISTS ] name



通过指定 name 删除列。如果语句包含 IF EXISTS ，执行时遇到不存在的列也不会报错。

从文件系统中删除数据。由于是删除列的整个文件，该语句几乎是立即执行完成的。

示例:

ALTER TABLE visits DROP COLUMN browser



CLEAR COLUMN [ IF EXISTS ] name IN PARTITION partition_name



重置指定分区中列的值。 分区名称 partition_name 请参见 怎样设置分区表达式

如果语句中包含 IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。

示例:

ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN browser IN PARTITION tuple ( )



COMMENT COLUMN [ IF EXISTS ] name 'comment'



给列增加注释说明。如果语句中包含 IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。

每个列都可以包含注释。如果列的注释已经存在，新的注释会替换旧的。 注释信息保存在 DESCRIBE TABLE查询的 comment_expression 字段中。

示例:

ALTER TABLE visits COMMENT COLUMN browser 'The table shows the browser used for accessing the site.'



MODIFY COLUMN [ IF EXISTS ] name [ type ] [ default_expr ] [ TTL ]



该语句可以改变 name 列的属性：

Type

Default expression

TTL

有关修改列TTL的示例，请参见 Column TTL.

如果语句中包含 IF EXISTS ，遇到不存在的列，sql执行不会报错。

当改变列的类型时，列的值也被转换了，如同对列使用 toType函数一样。如果只改变了默认表达式，该语句几乎不会做任何复杂操作，并且几乎是立即执行完成的。

示例:

ALTER TABLE visits MODIFY COLUMN browser Array ( String )



改变列的类型是唯一的复杂型动作 - 它改变了数据文件的内容。对于大型表，执行起来要花费较长的时间。 该操作分为如下处理步骤：

为修改的数据准备新的临时文件

重命名原来的文件

将新的临时文件改名为原来的数据文件名

删除原来的文件

仅仅在第一步是耗费时间的。如果该阶段执行失败，那么数据没有变化。如果执行后续的步骤中失败了，数据可以手动恢复。例外的情形是，当原来的文件从文件系统中被删除了，但是新的数据没有写入到临时文件中并且丢失了。

列操作的 ALTER 行为是可以被复制的。这些指令会保存在ZooKeeper中，这样每个副本节点都能执行它们。所有的 ALTER 将按相同的顺序执行。 The query waits for the appropriate actions to be completed on the other replicas. 然而，改变可复制表的列是可以被中断的，并且所有动作都以异步方式执行。

ALTER 操作允许在嵌套的数据结构中创建和删除单独的元素（列），但是不是整个嵌套结构。添加一个嵌套数据结构的列时，你可以用类似这样的名称 name.nested_name 及类型 Array(T) 来操作。嵌套数据结构等同于 列名前带有同样前缀的多个数组列。

不支持对primary key或者sampling key中的列（在 ENGINE 表达式中用到的列）进行删除操作。改变包含在primary key中的列的类型时，如果操作不会导致数据的变化（例如，往Enum中添加一个值，或者将 DateTime 类型改成 UInt32 ），那么这种操作是可行的。

如果 ALTER 操作不足以完成你想要的表变动操作，你可以创建一张新的表，通过 INSERT SELECT将数据拷贝进去，然后通过 RENAME将新的表改成和原有表一样的名称，并删除原有的表。你可以使用 clickhouse-copier 代替 INSERT SELECT 。

ALTER 操作会阻塞对表的所有读写操作。换句话说，当一个大的 SELECT 语句和 ALTER 同时执行时， ALTER 会等待，直到 SELECT 执行结束。与此同时，当 ALTER 运行时，新的 sql 语句将会等待。

对于不存储数据的表（例如 Merge 及 Distributed 表）， ALTER 仅仅改变了自身的表结构，不会改变从属的表结构。例如，对 Distributed 表执行 ALTER 操作时，需要对其它包含该表的服务器执行该操作。

支持下列表达式：

MODIFY ORDER BY new_expression



该操作仅支持 MergeTree 系列表 (含 replicated 表)。它会将表的 排序键变成 new_expression (元组表达式)。主键仍保持不变。

该操作是轻量级的，仅会改变元数据。

该操作仅支持 MergeTree 系列表 (含 replicated 表)。 下列操作是允许的：

ALTER TABLE [db].name ADD INDEX name expression TYPE type GRANULARITY value [FIRST|AFTER name] - 在表的元数据中增加索引说明

ALTER TABLE [db].name DROP INDEX name - 从表的元数据中删除索引描述，并从磁盘上删除索引文件

由于只改变表的元数据或者删除文件，因此该操作是轻量级的，也可以被复制到其它节点（通过Zookeeper同步索引元数据）

参见 constraints查看更多信息。

通过下面的语法，可以添加或删除约束：

ALTER TABLE [ db ] . name ADD CONSTRAINT constraint_name CHECK expression ;

ALTER TABLE [ db ] . name DROP CONSTRAINT constraint_name ;



上述语句会从表中增加或删除约束的元数据，因此会被立即处理。 对已有数据的约束检查 将不会执行 。

对可复制表的操作可通过Zookeeper传播到其它副本节点。

允许进行下列关于 partitions 的操作：

ALTER TABLE table_name DETACH PARTITION partition_expr



将指定分区的数据移动到 detached 目录。服务器会忽略被分离的数据分区。只有当你使用 ATTACH 时，服务器才会知晓这部分数据。

示例:

ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901



从 如何设置分区表达式章节中获取分区表达式的设置说明。

当执行操作以后，可以对 detached 目录的数据进行任意操作，例如删除文件，或者放着不管。

该操作是可以复制的，它会将所有副本节点上的数据移动到 detached 目录。注意仅能在副本的leader节点上执行该操作。想了解副本是否是leader节点，需要在 system.replicas 表执行 SELECT 操作。或者，可以很方便的在所有副本节点上执行 DETACH 操作，但除leader外其它的副本节点会抛出异常。

ALTER TABLE table_name DROP PARTITION partition_expr



从表中删除指定分区。该操作会将分区标记为不活跃的，然后在大约10分钟内删除全部数据。

在 如何设置分区表达式中获取分区表达式的设置说明。 该操作是可复制的，副本节点的数据也将被删除。

ALTER TABLE table_name DROP DETACHED PARTITION | PART partition_expr



从 detached 目录中删除指定分区的特定部分或所有数据。访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。

ALTER TABLE table_name ATTACH PARTITION | PART partition_expr



从 detached 目录中添加数据到数据表。可以添加整个分区的数据，或者单独的数据块。例如：

ALTER TABLE visits ATTACH PARTITION 201901 ;

ALTER TABLE visits ATTACH PART 201901 _2_2_0 ;



访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。

该操作是可以复制的。副本启动器检查 detached 目录是否有数据。如果有，该操作会检查数据的完整性。如果一切正常，该操作将数据添加到表中。其它副本节点通过副本启动器下载这些数据。

因此可以在某个副本上将数据放到 detached 目录，然后通过 ALTER ... ATTACH 操作将这部分数据添加到该表的所有副本。

ALTER TABLE table2 ATTACH PARTITION partition_expr FROM table1



该操作将 table1 表的数据分区复制到 table2 表的已有分区。注意 table1 表的数据不会被删除。

为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：

2张表必须有相同的结构

2张表必须有相同的分区键

ALTER TABLE table2 REPLACE PARTITION partition_expr FROM table1



该操作将 table1 表的数据分区复制到 table2 表，并替换 table2 表的已有分区。注意 table1 表的数据不会被删除。

为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：

2张表必须有相同的结构

2张表必须有相同的分区键

ALTER TABLE table_source MOVE PARTITION partition_expr TO TABLE table_dest



该操作将 table_source 表的数据分区移动到 table_dest 表，并删除 table_source 表的数据。

为保证该操作能成功运行，下列条件必须满足：

2张表必须有相同的结构

2张表必须有相同的分区键

2张表必须属于相同的引擎系列（可复制表或不可复制表）

2张表必须有相同的存储方式

ALTER TABLE table_name CLEAR COLUMN column_name IN PARTITION partition_expr



重置指定分区的特定列的值。如果建表时使用了 DEFAULT 语句，该操作会将列的值重置为该默认值。

示例:

ALTER TABLE visits CLEAR COLUMN hour in PARTITION 201902



ALTER TABLE table_name FREEZE [ PARTITION partition_expr ]



该操作为指定分区创建一个本地备份。如果 PARTITION 语句省略，该操作会一次性为所有分区创建备份。

!!! 注意 "Note" 整个备份过程不需要停止服务

注意对于老式的表，可以指定分区名前缀（例如，‘2019’），然后该操作会创建所有对应分区的备份。访问 如何设置分区表达式可获取设置分区表达式的详细信息。

在执行操作的同时，对于数据快照，该操作会创建到表数据的硬链接。硬链接放置在 /var/lib/clickhouse/shadow/N/... ，也就是：

/var/lib/clickhouse/ 服务器配置文件中指定的CH工作目录

服务器配置文件中指定的CH工作目录 N 备份的增长序号

!!! 注意 "Note" 如果你使用 多个磁盘存储数据表， 那么每个磁盘上都有 shadow/N 目录，用来保存 PARTITION 表达式对应的数据块。

备份内部也会创建和 /var/lib/clickhouse/ 内部一样的目录结构。该操作在所有文件上执行‘chmod’，禁止往里写入数据

当备份创建完毕，你可以从 /var/lib/clickhouse/shadow/ 复制数据到远端服务器，然后删除本地数据。注意 ALTER t FREEZE PARTITION 操作是不能复制的，它仅在本地服务器上创建本地备份。

该操作创建备份几乎是即时的（但是首先它会等待相关表的当前操作执行完成）

ALTER TABLE t FREEZE PARTITION 仅仅复制数据, 而不是元数据信息. 要复制表的元数据信息, 拷贝这个文件 /var/lib/clickhouse/metadata/database/table.sql

从备份中恢复数据，按如下步骤操作：

如果表不存在，先创建。 查看.sql 文件获取执行语句 (将 ATTACH 替换成 CREATE ). 从 备份的 data/database/table/ 目录中将数据复制到 /var/lib/clickhouse/data/database/table/detached/ 目录 运行 ALTER TABLE t ATTACH PARTITION 操作，将数据添加到表中

恢复数据不需要停止服务进程。 想了解备份及数据恢复的更多信息，请参见 数据备份 。

ALTER TABLE table_name CLEAR INDEX index_name IN PARTITION partition_expr



该操作和 CLEAR COLUMN 类似，但是它重置的是索引而不是列的数据。

ALTER TABLE table_name FETCH PARTITION partition_expr FROM 'path-in-zookeeper'



从另一服务器上下载分区数据。仅支持可复制引擎表。 该操作做了如下步骤：

从指定数据分片上下载分区。在 path-in-zookeeper 这一参数你必须设置Zookeeper中该分片的path值。 然后将已下载的数据放到 table_name 表的 detached 目录下。通过 ATTACH PARTITION | PART将数据加载到表中。

示例:

ALTER TABLE users FETCH PARTITION 201902 FROM '/clickhouse/tables/01-01/visits' ;

ALTER TABLE users ATTACH PARTITION 201902 ;



注意:

ALTER ... FETCH PARTITION 操作不支持复制，它仅在本地服务器上将分区移动到 detached 目录。

操作不支持复制，它仅在本地服务器上将分区移动到 目录。 ALTER TABLE ... ATTACH 操作是可复制的。它将数据添加到所有副本。数据从某个副本的 detached 目录中添加进来，然后添加到邻近的副本

在开始下载之前，系统检查分区是否存在以及和表结构是否匹配。然后从健康的副本集中自动选择最合适的副本。

虽然操作叫做 ALTER TABLE ，但是它并不能改变表结构，也不会立即改变表中可用的数据。

将 MergeTree 引擎表的分区或数据块移动到另外的卷/磁盘中。参见 使用多个块设备存储数据

ALTER TABLE table_name MOVE PARTITION | PART partition_expr TO DISK | VOLUME 'disk_name'



ALTER TABLE t MOVE 操作:

不支持复制，因为不同副本可以有不同的存储方式

如果指定的磁盘或卷没有配置，返回错误。如果存储方式中设定的数据移动条件不能满足，该操作同样报错。

这种情况也会报错：即将移动的数据已经由后台进程在进行移动操作时，并行的 ALTER TABLE t MOVE 操作或者作为后台数据合并的结果。这种情形下用户不能任何额外的动作。

示例:

ALTER TABLE hits MOVE PART '20190301_14343_16206_438' TO VOLUME 'slow'

ALTER TABLE hits MOVE PARTITION '2019-09-01' TO DISK 'fast_ssd'



通过不同方式在 ALTER ... PARTITION 操作中设置分区表达式：

system.parts 表 partition 列的某个值，例如， ALTER TABLE visits DETACH PARTITION 201901

表 列的某个值，例如， 表的列表达式。支持常量及常量表达式。例如， ALTER TABLE visits DETACH PARTITION toYYYYMM(toDate('2019-01-25'))

使用分区ID。分区ID是字符串变量（可能的话有较好的可读性），在文件系统和ZooKeeper中作为分区名称。分区ID必须配置在 PARTITION ID 中，用单引号包含，例如， ALTER TABLE visits DETACH PARTITION ID '201901'

中，用单引号包含，例如， 在 ALTER ATTACH PART 和 DROP DETACHED PART 操作中，要配置块的名称，使用 system.detached_parts表中 name 列的字符串值，例如： ALTER TABLE visits ATTACH PART '201901_1_1_0'

设置分区时，引号使用要看分区表达式的类型。例如，对于 String 类型，需要设置用引号( ' )包含的名称。对于 Date 和 Int* 引号就不需要了。 对于老式的表，可以用数值 201901 或字符串 '201901' 来设置分区。新式的表语法严格和类型一致（类似于VALUES输入的解析）

上述所有规则同样适用于 OPTIMIZE 操作。在对未分区的表进行 OPTIMIZE 操作时，如果需要指定唯一的分区，这样设置表达式 PARTITION tuple() 。例如：

OPTIMIZE TABLE table_not_partitioned PARTITION tuple ( ) FINAL ;



ALTER ... PARTITION 操作的示例在 00502_custom_partitioning_local 和 00502_custom_partitioning_replicated_zookeeper 提供了演示。

通过以下形式的请求可以修改 table TTL

ALTER TABLE table - name MODIFY TTL ttl - expression



对于不可复制的表，所有 ALTER 操作都是同步执行的。对于可复制的表，ALTER操作会将指令添加到ZooKeeper中，然后会尽快的执行它们。然而，该操作可以等待其它所有副本将指令执行完毕。

对于 ALTER ... ATTACH|DETACH|DROP 操作，可以通过设置 replication_alter_partitions_sync 来启用等待。可用参数值： 0 – 不需要等待; 1 – 仅等待自己执行(默认); 2 – 等待所有节点

Mutations是一类允许对表的行记录进行删除或更新的ALTER操作。相较于标准的 UPDATE 和 DELETE 用于少量行操作而言，Mutations用来对表的很多行进行重量级的操作。该操作支持 MergeTree 系列表，包含支持复制功能的表。

已有的表已经支持mutations操作（不需要转换）。但是在首次对表进行mutation操作以后，它的元数据格式变得和和之前的版本不兼容，并且不能回退到之前版本。

目前可用的命令:

ALTER TABLE [ db . ] table DELETE WHERE filter_expr



filter_expr 必须是 UInt8 型。该操作将删除表中 filter_expr 表达式值为非0的列

ALTER TABLE [ db . ] table UPDATE column1 = expr1 [ , . . . ] WHERE filter_expr



filter_expr 必须是 UInt8 型。该操作将更新表中各行 filter_expr 表达式值为非0的指定列的值。通过 CAST 操作将值转换成对应列的类型。不支持对用于主键或分区键表达式的列进行更新操作。

ALTER TABLE [ db . ] table MATERIALIZE INDEX name IN PARTITION partition_name



该操作更新 partition_name 分区中的二级索引 name . 单次操作可以包含多个逗号分隔的命令。

对于 * MergeTree引擎表，mutation操作通过重写整个数据块来实现。没有原子性保证 - 被mutation操作的数据会被替换，在mutation期间开始执行的 SELECT 查询能看到所有已经完成mutation的数据，以及还没有被mutation替换的数据。

mutation总是按照它们的创建顺序来排序并以同样顺序在每个数据块中执行。mutation操作也会部分的和Insert操作一起排序 - 在mutation提交之前插入的数据会参与mutation操作，在mutation提交之后的插入的数据则不会参与mutation。注意mutation从来不会阻塞插入操作。

mutation操作在提交后（对于可复制表，添加到Zookeeper,对于不可复制表，添加到文件系统）立即返回。mutation操作本身是根据系统的配置参数异步执行的。要跟踪mutation的进度，可以使用系统表 system.mutations 。已经成功提交的mutation操作在服务重启后仍会继续执行。一旦mutation完成提交，就不能回退了，但是如果因为某种原因操作被卡住了，可以通过 KILL MUTATION 操作来取消它的执行。

已完成的mutations记录不会立即删除（要保留的记录数量由 finished_mutations_to_keep 这一参数决定）。之前的mutation记录会被删除。

修改CH的用户账号

ALTER USER [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]

[ RENAME TO new_name ]

[ IDENTIFIED [ WITH {PLAINTEXT_PASSWORD | SHA256_PASSWORD | DOUBLE_SHA1_PASSWORD} ] BY { 'password' | 'hash' } ]

[ [ ADD | DROP ] HOST { LOCAL | NAME 'name' | REGEXP 'name_regexp' | IP 'address' | LIKE 'pattern' } [ , . . . ] | ANY | NONE ]

[ DEFAULT ROLE role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | PROFILE 'profile_name' ] [ , . . . ]



要使用 ALTER USER ，你必须拥有 ALTER USER 操作的权限

设置默认角色：

ALTER USER user DEFAULT ROLE role1 , role2



如果角色之前没分配给用户，CH会抛出异常。

将所有分配的角色设为默认

ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL



如果以后给用户分配了某个角色，它将自动成为默认角色

将除了 role1 和 role2 之外的其它角色 设为默认

ALTER USER user DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1 , role2



修改角色.

ALTER ROLE [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]

[ RENAME TO new_name ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | PROFILE 'profile_name' ] [ , . . . ]



修改row policy.

ALTER [ ROW ] POLICY [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ] ON [ database . ] table

[ RENAME TO new_name ]

[ AS {PERMISSIVE | RESTRICTIVE} ]

[ FOR SELECT ]

[ USING {condition | NONE} ] [ , . . . ]

[ TO {role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } ]



修改配额quotas.

ALTER QUOTA [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]

[ RENAME TO new_name ]

[ KEYED BY { 'none' | 'user name' | 'ip address' | 'client key' | 'client key or user name' | 'client key or ip address' } ]

[ FOR [ RANDOMIZED ] INTERVAL number { SECOND | MINUTE | HOUR | DAY | WEEK | MONTH | QUARTER | YEAR }

{MAX { {QUERIES | ERRORS | RESULT ROWS | RESULT BYTES | READ ROWS | READ BYTES | EXECUTION TIME } = number } [ , . . . ] |

NO LIMITS | TRACKING ONLY} [ , . . . ] ]

[ TO {role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } ]



修改settings配置.

ALTER SETTINGS PROFILE [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]

[ RENAME TO new_name ]

[ SETTINGS variable [ = value ] [ MIN [ = ] min_value ] [ MAX [ = ] max_value ] [ READONLY | WRITABLE ] | INHERIT 'profile_name' ] [ , . . . ]



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