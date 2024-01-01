应用轻量级更新补丁

Beta feature. Learn more. Beta feature.

ALTER TABLE [db.]table [ON CLUSTER cluster] APPLY PATCHES [IN PARTITION partition_id]

该命令会手动触发由 轻量级 UPDATE 语句创建的补丁分区片段的物理物化。它通过仅重写受影响的列，强制将待处理补丁应用到数据分区片段上。

注意 该命令仅适用于 MergeTree 系列表（包括复制表）。

系列表（包括复制表）。 这是一种数据变更操作，会在后台异步执行。

提示 通常情况下，你不需要使用 APPLY PATCHES

当启用（默认） apply_patches_on_merge 设置时，补丁分区片段通常会在合并过程中自动应用。不过，在以下场景中，你可能希望手动触发补丁应用：

降低在执行 SELECT 查询时应用补丁的开销

查询时应用补丁的开销 在补丁分区片段累积之前先将多个补丁分区片段合并

在备份或导出数据前，将补丁预先物化到数据中

当 apply_patches_on_merge 被禁用且你希望自行控制补丁应用时

对某张表应用所有未应用的补丁：

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES;

仅对特定分区应用补丁：

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES IN PARTITION '2024-01';

与其他操作配合使用：

ALTER TABLE my_table APPLY PATCHES, UPDATE column = value WHERE condition;

您可以通过 system.mutations 表监控补丁应用的进度：