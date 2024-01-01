应用轻量级更新补丁
Beta feature. Learn more.
该命令会手动触发由 轻量级
UPDATE 语句创建的补丁分区片段的物理物化。它通过仅重写受影响的列，强制将待处理补丁应用到数据分区片段上。
何时使用 APPLY PATCHES
提示
通常情况下，你不需要使用
APPLY PATCHES
当启用（默认）
apply_patches_on_merge 设置时，补丁分区片段通常会在合并过程中自动应用。不过，在以下场景中，你可能希望手动触发补丁应用：
- 降低在执行
SELECT查询时应用补丁的开销
- 在补丁分区片段累积之前先将多个补丁分区片段合并
- 在备份或导出数据前，将补丁预先物化到数据中
- 当
apply_patches_on_merge被禁用且你希望自行控制补丁应用时
示例
对某张表应用所有未应用的补丁：
仅对特定分区应用补丁：
与其他操作配合使用：
监控补丁应用
您可以通过
system.mutations 表监控补丁应用的进度：
另请参阅
- 轻量级
UPDATE- 通过轻量级更新创建补丁分区片段
apply_patches_on_merge设置 - 控制在合并过程中自动应用补丁