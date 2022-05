ALTER QUOTA [ IF EXISTS ] name [ ON CLUSTER cluster_name ]



[ RENAME TO new_name ]



[ KEYED BY { 'none' | 'user name' | 'ip address' | 'client key' | 'client key or user name' | 'client key or ip address' } ]



[ FOR [ RANDOMIZED ] INTERVAL number { SECOND | MINUTE | HOUR | DAY | WEEK | MONTH | QUARTER | YEAR }



{MAX { {QUERIES | ERRORS | RESULT ROWS | RESULT BYTES | READ ROWS | READ BYTES | EXECUTION TIME } = number } [ , . . . ] |



NO LIMITS | TRACKING ONLY} [ , . . . ] ]