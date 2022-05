On this page

IN 操作符

该 IN , NOT IN , GLOBAL IN ,和 GLOBAL NOT IN 运算符是单独考虑的,因为它们的功能相当丰富。

运算符的左侧是单列或元组。

例:

SELECT UserID IN ( 123 , 456 ) FROM . . .

SELECT ( CounterID , UserID ) IN ( ( 34 , 123 ) , ( 101500 , 456 ) ) FROM . . .



如果左侧是索引中的单列,而右侧是一组常量,则系统将使用索引处理查询。

请不要列举太多具体的常量 (比方说 几百万条)。如果数据集非常大,请把它放在一张临时表里(例如,参考章节用于查询处理的外部数据),然后使用子查询。

运算符的右侧可以是一组常量表达式、一组带有常量表达式的元组(如上面的示例所示),或括号中的数据库表或SELECT子查询的名称。

如果运算符的右侧是表的名称(例如, UserID IN users ),这相当于子查询 UserID IN (SELECT * FROM users) . 使用与查询一起发送的外部数据时,请使用此选项。 例如,查询可以与一组用户Id一起发送到 ‘users’ 应过滤的临时表。

如果运算符的右侧是具有Set引擎的表名(始终位于RAM中的准备好的数据集),则不会为每个查询重新创建数据集。

子查询可以指定多个用于筛选元组的列。 示例:

SELECT ( CounterID , UserID ) IN ( SELECT CounterID , UserID FROM . . . ) FROM . . .



IN运算符左侧和右侧的列应具有相同的类型。

IN运算符和子查询可能出现在查询的任何部分,包括聚合函数和lambda函数。 示例:

SELECT

EventDate ,

avg ( UserID IN

(

SELECT UserID

FROM test . hits

WHERE EventDate = toDate ( '2014-03-17' )

) ) AS ratio

FROM test . hits

GROUP BY EventDate

ORDER BY EventDate ASC



┌──EventDate─┬────ratio─┐

│ 2014-03-17 │ 1 │

│ 2014-03-18 │ 0.807696 │

│ 2014-03-19 │ 0.755406 │

│ 2014-03-20 │ 0.723218 │

│ 2014-03-21 │ 0.697021 │

│ 2014-03-22 │ 0.647851 │

│ 2014-03-23 │ 0.648416 │

└────────────┴──────────┘



对于3月17日后的每一天,计算3月17日访问该网站的用户所做的浏览量百分比。 IN子句中的子查询始终只在单个服务器上运行一次。 没有依赖子查询。

在请求处理过程中, IN 运算符假定运算的结果 NULL 总是等于 0 ,无论是否 NULL 位于操作员的右侧或左侧。 NULL 值不包含在任何数据集中,彼此不对应,并且在以下情况下无法进行比较 transform_null_in=0.

下面是一个例子 t_null 表:

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



运行查询 SELECT x FROM t_null WHERE y IN (NULL,3) 为您提供以下结果:

┌─x─┐

│ 2 │

└───┘



你可以看到,在其中的行 y = NULL 被抛出的查询结果。 这是因为ClickHouse无法决定是否 NULL 包含在 (NULL,3) 设置,返回 0 作为操作的结果,和 SELECT 从最终输出中排除此行。

SELECT y IN ( NULL , 3 )

FROM t_null



┌─in(y, tuple(NULL, 3))─┐

│ 0 │

│ 1 │

└───────────────────────┘



带子查询的IN-s有两个选项(类似于连接):normal IN / JOIN 和 GLOBAL IN / GLOBAL JOIN . 它们在分布式查询处理的运行方式上有所不同。

当使用常规IN时,查询被发送到远程服务器,并且它们中的每个服务器都在运行子查询 IN 或 JOIN 条款

使用时 GLOBAL IN / GLOBAL JOINs ,首先所有的子查询都运行 GLOBAL IN / GLOBAL JOINs ,并将结果收集在临时表中。 然后将临时表发送到每个远程服务器,其中使用此临时数据运行查询。

对于非分布式查询,请使用常规 IN / JOIN .

在使用子查询时要小心 IN / JOIN 用于分布式查询处理的子句。

让我们来看看一些例子。 假设集群中的每个服务器都有一个正常的 local_table. 每个服务器还具有 distributed_table 表与 分布 类型,它查看群集中的所有服务器。

对于查询 distributed_table,查询将被发送到所有远程服务器,并使用以下命令在其上运行 local_table.

例如,查询

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table



将被发送到所有远程服务器

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table



并且并行运行它们中的每一个,直到达到可以结合中间结果的阶段。 然后将中间结果返回给请求者服务器并在其上合并,并将最终结果发送给客户端。

现在让我们检查一个查询IN:

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34 )



计算两个网站的受众的交集。

此查询将以下列方式发送到所有远程服务器

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34 )



换句话说,IN子句中的数据集将在每台服务器上独立收集,仅在每台服务器上本地存储的数据中收集。

如果您已经为此情况做好准备,并且已经将数据分散到群集服务器上,以便单个用户Id的数据完全驻留在单个服务器上,则这将正常和最佳地工作。 在这种情况下,所有必要的数据将在每台服务器上本地提供。 否则,结果将是不准确的。 我们将查询的这种变体称为 “local IN”.

若要更正数据在群集服务器上随机传播时查询的工作方式,可以指定 distributed_table 在子查询中。 查询如下所示:

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



此查询将以下列方式发送到所有远程服务器

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



子查询将开始在每个远程服务器上运行。 由于子查询使用分布式表,因此每个远程服务器上的子查询将重新发送到每个远程服务器

SELECT UserID FROM local_table WHERE CounterID = 34



例如,如果您有100台服务器的集群,则执行整个查询将需要10,000个基本请求,这通常被认为是不可接受的。

在这种情况下,应始终使用GLOBAL IN而不是IN。 让我们来看看它是如何工作的查询

SELECT uniq ( UserID ) FROM distributed_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN ( SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34 )



请求者服务器将运行子查询

SELECT UserID FROM distributed_table WHERE CounterID = 34



结果将被放在RAM中的临时表中。 然后请求将被发送到每个远程服务器

SELECT uniq ( UserID ) FROM local_table WHERE CounterID = 101500 AND UserID GLOBAL IN _data1



和临时表 _data1 将通过查询发送到每个远程服务器(临时表的名称是实现定义的)。

这比使用正常IN更优化。 但是,请记住以下几点:

创建临时表时,数据不是唯一的。 要减少通过网络传输的数据量,请在子查询中指定DISTINCT。 (你不需要为正常人做这个。) 临时表将被发送到所有远程服务器。 传输不考虑网络拓扑。 例如,如果10个远程服务器驻留在与请求者服务器非常远程的数据中心中,则数据将通过通道发送10次到远程数据中心。 使用GLOBAL IN时尽量避免使用大型数据集。 将数据传输到远程服务器时,无法配置网络带宽限制。 您可能会使网络过载。 尝试跨服务器分发数据,以便您不需要定期使用GLOBAL IN。 如果您需要经常使用GLOBAL IN,请规划ClickHouse集群的位置,以便单个副本组驻留在不超过一个数据中心中,并且它们之间具有快速网络,以便可以完全在单个数据中心内处理查询。