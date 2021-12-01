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URL函数

所有这些功能都不遵循RFC。它们被最大程度简化以提高性能。

如果URL中没有要截取的内容则返回空字符串。

返回URL的协议。例如： http、ftp、mailto、magnet…

获取域名。

返回域名并删除第一个’www.’。

返回顶级域名。例如：.ru。

返回«第一个有效子域名»。这并不是一个标准概念，仅用于Yandex.Metrica。如果顶级域名为’com’，‘net’，‘org’或者‘co’则第一个有效子域名为二级域名。否则则返回三级域名。例如，irstSignificantSubdomain (’https://news.yandex.ru/‘) = ’yandex’， firstSignificantSubdomain (‘https://news.yandex.com.tr/’) = ‘yandex’。一些实现细节在未来可能会进行改变。

返回包含顶级域名与第一个有效子域名之间的内容（请参阅上面的内容）。

例如， cutToFirstSignificantSubdomain('https://news.yandex.com.tr/') = 'yandex.com.tr' .

返回URL路径。例如： /top/news.html ，不包含请求参数。

与上面相同，但包括请求参数和fragment。例如：/top/news.html?page=2#comments

返回请求参数。例如：page=1&lr=213。请求参数不包含问号已经# 以及# 之后所有的内容。

返回URL的fragment标识。fragment不包含#。

返回请求参数和fragment标识。例如：page=1#29390。

返回URL请求参数中名称为’name’的参数。如果不存在则返回一个空字符串。如果存在多个匹配项则返回第一个相匹配的。此函数假设参数名称与参数值在url中的编码方式相同。

返回一个数组，其中以name=value的字符串形式返回url的所有请求参数。不以任何编码解析任何内容。

返回一个数组，其中包含url的所有请求参数的名称。不以任何编码解析任何内容。

返回一个数组，其中包含以/切割的URL的所有内容。？将被包含在URL路径以及请求参数中。连续的分割符号被记为一个。

与上面相同，但结果不包含协议和host部分。 /element(root)不包括在内。该函数用于在Yandex.Metric中实现导出URL的树形结构。

URLPathHierarchy('https://example.com/browse/CONV-6788') =

[

'/browse/',

'/browse/CONV-6788'

]



返回已经解码的URL。 例如:

SELECT decodeURLComponent ( 'http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT%201%3B' ) AS DecodedURL ;



┌─DecodedURL─────────────────────────────┐

│ http://127.0.0.1:8123/?query=SELECT 1; │

└────────────────────────────────────────┘



如果URL中不包含指定的部分，则URL不变。

删除开始的第一个’www.’。

删除请求参数。问号也将被删除。

删除fragment标识。#同样也会被删除。

删除请求参数以及fragment标识。问号以及#也会被删除。

删除URL中名称为’name’的参数。改函数假设参数名称以及参数值经过URL相同的编码。

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