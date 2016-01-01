时间序列函数

以下函数用于序列数据分析。

使用 Tukey Fences 检测序列数据中的异常值。

语法

参数

series - 数值类型的数组。

- 数值类型的数组。 min_percentile - 用于计算四分位间距 (IQR) 的最小百分位数。值的范围必须在 [0.02,0.98] 之间。默认值为 0.25。

- 用于计算四分位间距 (IQR) 的最小百分位数。值的范围必须在 [0.02,0.98] 之间。默认值为 0.25。 max_percentile - 用于计算四分位间距 (IQR) 的最大百分位数。值的范围必须在 [0.02,0.98] 之间。默认值为 0.75。

- 用于计算四分位间距 (IQR) 的最大百分位数。值的范围必须在 [0.02,0.98] 之间。默认值为 0.75。 K - 用于检测轻度或重度异常值的非负常数值。默认值为 1.5。

在 series 中至少需要四个数据点以检测异常值。

返回值

示例

查询：

结果：

查询：

结果：

使用 FFT 找到给定序列数据的周期。 FFT - 快速傅里叶变换

语法

参数

series - 数值类型的数组。

返回值

示例

查询：

结果：

结果：

使用 STL (基于 Loess 的季节性-趋势分解程序) 对序列数据进行分解为季节、趋势和残差组件。

语法

参数

series - 数值类型的数组。

- 数值类型的数组。 period - 正整数。

series 中的数据点数量应至少是 period 值的两倍。

返回值

示例

查询：

结果：