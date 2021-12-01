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字符串搜索函数

下列所有函数在默认的情况下区分大小写。对于不区分大小写的搜索，存在单独的变体。

在字符串 haystack 中搜索子串 needle 。 返回子串的位置（以字节为单位），从1开始，如果未找到子串，则返回0。

对于不区分大小写的搜索，请使用函数 positionCaseInsensitive 。

与 position 相同，但位置以Unicode字符返回。此函数工作在UTF-8编码的文本字符集中。如非此编码的字符集，则返回一些非预期结果（他不会抛出异常）。

对于不区分大小写的搜索，请使用函数 positionCaseInsensitiveUTF8 。

与 position 相同，但函数返回一个数组，其中包含所有匹配needle 我 的位置。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 multiSearchAllPositionsCaseInsensitive，multiSearchAllPositionsUTF8，multiSearchAllPositionsCaseInsensitiveUTF8 。

与 position 相同，但返回在 haystack 中与needles字符串匹配的最左偏移。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 multiSearchFirstPositionCaseInsensitive，multiSearchFirstPositionUTF8，multiSearchFirstPositionCaseInsensitiveUTF8 。

返回在字符串 haystack 中最先查找到的needle 我 的索引 i （从1开始），没有找到任何匹配项则返回0。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 multiSearchFirstIndexCaseInsensitive，multiSearchFirstIndexUTF8，multiSearchFirstIndexCaseInsensitiveUTF8 。

如果 haystack 中至少存在一个needle 我 匹配则返回1，否则返回0。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 multiSearchAnyCaseInsensitive，multiSearchAnyUTF8，multiSearchAnyCaseInsensitiveUTF8 。

!!! note "注意" 在所有 multiSearch* 函数中，由于实现规范，needles的数量应小于28。

检查字符串是否与 pattern 正则表达式匹配。 pattern 可以是一个任意的 re2 正则表达式。 re2 正则表达式的语法比Perl正则表达式的语法存在更多限制。

如果不匹配返回0，否则返回1。

请注意，反斜杠符号（ \ ）用于在正则表达式中转义。由于字符串中采用相同的符号来进行转义。因此，为了在正则表达式中转义符号，必须在字符串文字中写入两个反斜杠（ \ ）。

正则表达式与字符串一起使用，就像它是一组字节一样。正则表达式中不能包含空字节。 对于在字符串中搜索子字符串的模式，最好使用LIKE或«position»，因为它们更加高效。

与 match 相同，但如果所有正则表达式都不匹配，则返回0；如果任何模式匹配，则返回1。它使用超扫描库。对于在字符串中搜索子字符串的模式，最好使用«multisearchany»，因为它更高效。

!!! note "注意" 任何 haystack 字符串的长度必须小于232\字节，否则抛出异常。这种限制是因为hyperscan API而产生的。

与 multiMatchAny 相同，但返回与haystack匹配的任何内容的索引位置。

与 multiMatchAny 相同，但如果在haystack能够查找到任何模式匹配能够在指定的编辑距离内进行匹配，则返回1。此功能也处于实验模式，可能非常慢。有关更多信息，请参阅hyperscan文档。

与 multiFuzzyMatchAny 相同，但返回匹配项的匹配能容的索引位置。

!!! note "注意" multiFuzzyMatch* 函数不支持UTF-8正则表达式，由于hyperscan限制，这些表达式被按字节解析。

!!! note "注意" 如要关闭所有hyperscan函数的使用，请设置 SET allow_hyperscan = 0; 。

使用正则表达式截取字符串。如果’haystack’与’pattern’不匹配，则返回空字符串。如果正则表达式中不包含子模式，它将获取与整个正则表达式匹配的子串。否则，它将获取与第一个子模式匹配的子串。

使用正则表达式提取字符串的所有片段。如果’haystack’与’pattern’正则表达式不匹配，则返回一个空字符串。否则返回所有与正则表达式匹配的字符串数组。通常，行为与’extract’函数相同（它采用第一个子模式，如果没有子模式，则采用整个表达式）。

检查字符串是否与简单正则表达式匹配。 正则表达式可以包含的元符号有 ％ 和 _ 。

% 表示任何字节数（包括零字符）。

_ 表示任何一个字节。

可以使用反斜杠（ \ ）来对元符号进行转义。请参阅«match»函数说明中有关转义的说明。

对于像 ％needle％ 这样的正则表达式，改函数与 position 函数一样快。 对于其他正则表达式，函数与’match’函数相同。

与’like’函数返回相反的结果。

基于4-gram计算 haystack 和 needle 之间的距离：计算两个4-gram集合之间的对称差异，并用它们的基数和对其进行归一化。返回0到1之间的任何浮点数 – 越接近0则表示越多的字符串彼此相似。如果常量的 needle 或 haystack 超过32KB，函数将抛出异常。如果非常量的 haystack 或 needle 字符串超过32Kb，则距离始终为1。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 ngramDistanceCaseInsensitive，ngramDistanceUTF8，ngramDistanceCaseInsensitiveUTF8 。

与 ngramDistance 相同，但计算 needle 和 haystack 之间的非对称差异—— needle 的n-gram减去 needle 归一化n-gram。可用于模糊字符串搜索。

对于不区分大小写的搜索或/和UTF-8格式，使用函数 ngramSearchCaseInsensitive，ngramSearchUTF8，ngramSearchCaseInsensitiveUTF8 。

!!! note "注意" 对于UTF-8，我们使用3-gram。所有这些都不是完全公平的n-gram距离。我们使用2字节哈希来散列n-gram，然后计算这些哈希表之间的（非）对称差异 - 可能会发生冲突。对于UTF-8不区分大小写的格式，我们不使用公平的 tolower 函数 - 我们将每个Unicode字符字节的第5位（从零开始）和字节的第一位归零 - 这适用于拉丁语，主要用于所有西里尔字母。

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