SELECT format ( '{1} {0} {1}' , 'World' , 'Hello' )



┌─ format ( '{1} {0} {1}' , 'World' , 'Hello' ) ─┐

│ Hello World Hello │

└─────────────────────────────────────────┘



SELECT format ( '{} {}' , 'Hello' , 'World' )



┌─ format ( '{} {}' , 'Hello' , 'World' ) ─┐

│ Hello World │

└───────────────────────────────────┘