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字符串函数

对于空字符串返回1，对于非空字符串返回0。 结果类型是UInt8。 如果字符串包含至少一个字节，则该字符串被视为非空字符串，即使这是一个空格或空字符。 该函数也适用于数组。

对于空字符串返回0，对于非空字符串返回1。 结果类型是UInt8。 该函数也适用于数组。

返回字符串的字节长度。 结果类型是UInt64。 该函数也适用于数组。

假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。

假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。

假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。

将字符串中的ASCII转换为小写。

将字符串中的ASCII转换为大写。

将字符串转换为小写，函数假设字符串是以UTF-8编码文本的字符集。 同时函数不检测语言。因此对土耳其人来说，结果可能不完全正确。 如果UTF-8字节序列的长度对于代码点的大写和小写不同，则该代码点的结果可能不正确。 如果字符串包含一组非UTF-8的字节，则将引发未定义行为。

将字符串转换为大写，函数假设字符串是以UTF-8编码文本的字符集。 同时函数不检测语言。因此对土耳其人来说，结果可能不完全正确。 如果UTF-8字节序列的长度对于代码点的大写和小写不同，则该代码点的结果可能不正确。 如果字符串包含一组非UTF-8的字节，则将引发未定义行为。

检查字符串是否为有效的UTF-8编码，是则返回1，否则返回0。

用 � （U+FFFD）字符替换无效的UTF-8字符。所有连续的无效字符都会被替换为一个替换字符。

toValidUTF8( input_string )



参数：

input_string — 任何一个字符串类型的对象。

返回值： 有效的UTF-8字符串。

SELECT toValidUTF8 ( '\x61\xF0\x80\x80\x80b' )



┌─toValidUTF8('a����b')─┐

│ a�b │

└───────────────────────┘



反转字符串。

以Unicode字符为单位反转UTF-8编码的字符串。如果字符串不是UTF-8编码，则可能获取到一个非预期的结果（不会抛出异常）。

使用常量字符串 pattern 格式化其他参数。 pattern 字符串中包含由大括号 {} 包围的«替换字段»。 未被包含在大括号中的任何内容都被视为文本内容，它将原样保留在返回值中。 如果你需要在文本内容中包含一个大括号字符，它可以通过加倍来转义： {{ '{{' }} 和 {{ '{{' }} '}}' }} 。 字段名称可以是数字（从零开始）或空（然后将它们视为连续数字）

SELECT format ( '{1} {0} {1}' , 'World' , 'Hello' )



┌─ format ( '{1} {0} {1}' , 'World' , 'Hello' ) ─┐

│ Hello World Hello │

└─────────────────────────────────────────┘



SELECT format ( '{} {}' , 'Hello' , 'World' )



┌─ format ( '{} {}' , 'Hello' , 'World' ) ─┐

│ Hello World │

└───────────────────────────────────┘



将参数中的多个字符串拼接，不带分隔符。

与concat相同，区别在于，你需要保证concat(s1, s2, s3) - > s4是单射的，它将用于GROUP BY的优化。

以字节为单位截取指定位置字符串，返回以’offset’位置为开头，长度为’length’的子串。’offset’从1开始（与标准SQL相同）。’offset’和’length’参数必须是常量。

与’substring’相同，但其操作单位为Unicode字符，函数假设字符串是以UTF-8进行编码的文本。如果不是则可能返回一个预期外的结果（不会抛出异常）。

如果’s’字符串非空并且末尾不包含’c’字符，则将’c’字符附加到末尾。

返回从’from’中的编码转换为’to’中的编码的字符串’s’。

将字符串’s’编码成base64

使用base64将字符串解码成原始字符串。如果失败则抛出异常。

使用base64将字符串解码成原始字符串。但如果出现错误，将返回空字符串。

返回是否以指定的后缀结尾。如果字符串以指定的后缀结束，则返回1，否则返回0。

返回是否以指定的前缀开头。如果字符串以指定的前缀开头，则返回1，否则返回0。

返回一个字符串，用于删除左侧的空白字符。

返回一个字符串，用于删除右侧的空白字符。

返回一个字符串，用于删除任一侧的空白字符。

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