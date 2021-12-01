字符串函数
empty
对于空字符串返回1，对于非空字符串返回0。 结果类型是UInt8。 如果字符串包含至少一个字节，则该字符串被视为非空字符串，即使这是一个空格或空字符。 该函数也适用于数组。
notEmpty
对于空字符串返回0，对于非空字符串返回1。 结果类型是UInt8。 该函数也适用于数组。
length
返回字符串的字节长度。 结果类型是UInt64。 该函数也适用于数组。
lengthUTF8
假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。
char_length,CHAR_LENGTH
假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。
character_length,CHARACTER_LENGTH
假定字符串以UTF-8编码组成的文本，返回此字符串的Unicode字符长度。如果传入的字符串不是UTF-8编码，则函数可能返回一个预期外的值（不会抛出异常）。 结果类型是UInt64。
lower, lcase
将字符串中的ASCII转换为小写。
upper, ucase
将字符串中的ASCII转换为大写。
lowerUTF8
将字符串转换为小写，函数假设字符串是以UTF-8编码文本的字符集。 同时函数不检测语言。因此对土耳其人来说，结果可能不完全正确。 如果UTF-8字节序列的长度对于代码点的大写和小写不同，则该代码点的结果可能不正确。 如果字符串包含一组非UTF-8的字节，则将引发未定义行为。
upperUTF8
将字符串转换为大写，函数假设字符串是以UTF-8编码文本的字符集。 同时函数不检测语言。因此对土耳其人来说，结果可能不完全正确。 如果UTF-8字节序列的长度对于代码点的大写和小写不同，则该代码点的结果可能不正确。 如果字符串包含一组非UTF-8的字节，则将引发未定义行为。
isValidUTF8
检查字符串是否为有效的UTF-8编码，是则返回1，否则返回0。
toValidUTF8
用
�（U+FFFD）字符替换无效的UTF-8字符。所有连续的无效字符都会被替换为一个替换字符。
toValidUTF8( input_string )
参数：
- input_string — 任何一个字符串类型的对象。
返回值： 有效的UTF-8字符串。
示例
SELECT toValidUTF8('\x61\xF0\x80\x80\x80b')
┌─toValidUTF8('a����b')─┐
│ a�b │
└───────────────────────┘
reverse
反转字符串。
reverseUTF8
以Unicode字符为单位反转UTF-8编码的字符串。如果字符串不是UTF-8编码，则可能获取到一个非预期的结果（不会抛出异常）。
format(pattern, s0, s1, …)
使用常量字符串
pattern格式化其他参数。
pattern字符串中包含由大括号
{}包围的«替换字段»。 未被包含在大括号中的任何内容都被视为文本内容，它将原样保留在返回值中。 如果你需要在文本内容中包含一个大括号字符，它可以通过加倍来转义：
{{ '{{' }}和
{{ '{{' }} '}}' }}。 字段名称可以是数字（从零开始）或空（然后将它们视为连续数字）
SELECT format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')
┌─format('{1} {0} {1}', 'World', 'Hello')─┐
│ Hello World Hello │
└─────────────────────────────────────────┘
SELECT format('{} {}', 'Hello', 'World')
┌─format('{} {}', 'Hello', 'World')─┐
│ Hello World │
└───────────────────────────────────┘
concat(s1, s2, …)
将参数中的多个字符串拼接，不带分隔符。
concatAssumeInjective(s1, s2, …)
与concat相同，区别在于，你需要保证concat(s1, s2, s3) -> s4是单射的，它将用于GROUP BY的优化。
substring(s,offset,length),mid(s,offset,length),substr(s,offset,length)
以字节为单位截取指定位置字符串，返回以’offset’位置为开头，长度为’length’的子串。’offset’从1开始（与标准SQL相同）。’offset’和’length’参数必须是常量。
substringUTF8(s,offset,length)
与’substring’相同，但其操作单位为Unicode字符，函数假设字符串是以UTF-8进行编码的文本。如果不是则可能返回一个预期外的结果（不会抛出异常）。
appendTrailingCharIfAbsent(s,c)
如果’s’字符串非空并且末尾不包含’c’字符，则将’c’字符附加到末尾。
convertCharset(s,from,to)
返回从’from’中的编码转换为’to’中的编码的字符串’s’。
base64Encode(s)
将字符串’s’编码成base64
base64Decode(s)
使用base64将字符串解码成原始字符串。如果失败则抛出异常。
tryBase64Decode(s)
使用base64将字符串解码成原始字符串。但如果出现错误，将返回空字符串。
endsWith(s,后缀)
返回是否以指定的后缀结尾。如果字符串以指定的后缀结束，则返回1，否则返回0。
startsWith（s，前缀)
返回是否以指定的前缀开头。如果字符串以指定的前缀开头，则返回1，否则返回0。
trimLeft(s)
返回一个字符串，用于删除左侧的空白字符。
trimRight(s)
返回一个字符串，用于删除右侧的空白字符。
trimBoth(s)
返回一个字符串，用于删除任一侧的空白字符。