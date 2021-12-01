取整函数
楼(x[,N])
返回小于或等于x的最大舍入数。该函数使用参数乘1/10N，如果1/10N不精确，则选择最接近的精确的适当数据类型的数。 ’N’是一个整数常量，可选参数。默认为0，这意味着不对其进行舍入。 ’N’可以是负数。
示例:
floor(123.45, 1) = 123.4, floor(123.45, -1) = 120.
x是任何数字类型。结果与其为相同类型。
对于整数参数，使用负’N’值进行舍入是有意义的（对于非负«N»，该函数不执行任何操作）。
如果取整导致溢出（例如，floor(-128，-1)），则返回特定于实现的结果。
ceil(x[,N]),天花板(x[,N])
返回大于或等于’x’的最小舍入数。在其他方面，它与’floor’功能相同（见上文）。
圆形(x[,N])
将值取整到指定的小数位数。
该函数按顺序返回最近的数字。如果给定数字包含多个最近数字，则函数返回其中最接近偶数的数字（银行的取整方式）。
round(expression [, decimal_places])
参数：
expression— 要进行取整的数字。可以是任何返回数字类型的表达式。
decimal-places— 整数类型。
- 如果
decimal-places > 0，则该函数将值舍入小数点右侧。
- 如果
decimal-places < 0，则该函数将小数点左侧的值四舍五入。
- 如果
decimal-places = 0，则该函数将该值舍入为整数。在这种情况下，可以省略参数。
- 如果
返回值：
与输入数字相同类型的取整后的数字。
示例
使用示例
SELECT number / 2 AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3
┌───x─┬─round(divide(number, 2))─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────────────────────┘
取整的示例
取整到最近的数字。
round(3.2, 0) = 3
round(4.1267, 2) = 4.13
round(22,-1) = 20
round(467,-2) = 500
round(-467,-2) = -500
银行的取整。
round(3.5) = 4
round(4.5) = 4
round(3.55, 1) = 3.6
round(3.65, 1) = 3.6
roundToExp2(num)
接受一个数字。如果数字小于1，则返回0。否则，它将数字向下舍入到最接近的（整个非负）2的x次幂。
圆形饱和度(num)
接受一个数字。如果数字小于1，则返回0。否则，它将数字向下舍入为集合中的数字：1，10，30，60，120，180，240，300，600，1200，1800，3600，7200，18000，36000。此函数用于Yandex.Metrica报表中计算会话的持续时长。
圆数(num)
接受一个数字。如果数字小于18，则返回0。否则，它将数字向下舍入为集合中的数字：18，25，35，45，55。此函数用于Yandex.Metrica报表中用户年龄的计算。
roundDown(num,arr)
接受一个数字，将其向下舍入到指定数组中的元素。如果该值小于数组中的最低边界，则返回最低边界。