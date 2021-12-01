On this page

取整函数

返回小于或等于x的最大舍入数。该函数使用参数乘1/10N，如果1/10N不精确，则选择最接近的精确的适当数据类型的数。 ’N’是一个整数常量，可选参数。默认为0，这意味着不对其进行舍入。 ’N’可以是负数。

示例: floor(123.45, 1) = 123.4, floor(123.45, -1) = 120.

x 是任何数字类型。结果与其为相同类型。 对于整数参数，使用负’N’值进行舍入是有意义的（对于非负«N»，该函数不执行任何操作）。 如果取整导致溢出（例如，floor(-128，-1)），则返回特定于实现的结果。

返回大于或等于’x’的最小舍入数。在其他方面，它与’floor’功能相同（见上文）。

将值取整到指定的小数位数。

该函数按顺序返回最近的数字。如果给定数字包含多个最近数字，则函数返回其中最接近偶数的数字（银行的取整方式）。

round(expression [, decimal_places])



参数：

expression — 要进行取整的数字。可以是任何返回数字类型的表达式。

— 要进行取整的数字。可以是任何返回数字类型的表达式。 decimal-places — 整数类型。 如果 decimal-places > 0 ，则该函数将值舍入小数点右侧。 如果 decimal-places < 0 ，则该函数将小数点左侧的值四舍五入。 如果 decimal-places = 0 ，则该函数将该值舍入为整数。在这种情况下，可以省略参数。

— 整数类型。

返回值：

与输入数字相同类型的取整后的数字。

使用示例

SELECT number / 2 AS x , round ( x ) FROM system . numbers LIMIT 3



┌───x─┬─round(divide(number, 2))─┐

│ 0 │ 0 │

│ 0.5 │ 0 │

│ 1 │ 1 │

└─────┴──────────────────────────┘



取整的示例

取整到最近的数字。

round(3.2, 0) = 3

round(4.1267, 2) = 4.13

round(22,-1) = 20

round(467,-2) = 500

round(-467,-2) = -500



银行的取整。

round(3.5) = 4

round(4.5) = 4

round(3.55, 1) = 3.6

round(3.65, 1) = 3.6



接受一个数字。如果数字小于1，则返回0。否则，它将数字向下舍入到最接近的（整个非负）2的x次幂。

接受一个数字。如果数字小于1，则返回0。否则，它将数字向下舍入为集合中的数字：1，10，30，60，120，180，240，300，600，1200，1800，3600，7200，18000，36000。此函数用于Yandex.Metrica报表中计算会话的持续时长。

接受一个数字。如果数字小于18，则返回0。否则，它将数字向下舍入为集合中的数字：18，25，35，45，55。此函数用于Yandex.Metrica报表中用户年龄的计算。

接受一个数字，将其向下舍入到指定数组中的元素。如果该值小于数组中的最低边界，则返回最低边界。

来源文章