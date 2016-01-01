|概述
|所有函数的概述。
|机器学习
|机器学习的函数。
|自省
|ClickHouse 的自省函数。
|arrayJoin
|arrayJoin 函数，它会将每一行展开为一组行。
|字符串搜索
|在字符串中搜索的函数。
|哈希
|哈希函数。
|UUIDs
|处理 UUID 的函数。
|时间序列
|用于时间序列数据分析的函数。
|随机数
|随机数生成的函数。
|自然语言处理
|自然语言处理的函数。
|条件
|条件函数。
|可空
|处理 NULL 的函数。
|位
|位运算函数。
|时间窗口
|返回相应窗口的包含下界和不包含上界的函数。
|IP 地址
|处理 IPv4 和 IPv6 地址的函数。
|字符串分割
|字符串分割的函数。
|元组
|处理元组的函数。
|字符串替换
|字符串替换的函数。
|用户定义函数
|用户定义的函数。
|比较
|比较函数（相等、小于、大于等）。
|其他
|不属于任何其他类别的函数。
|JSON
|处理 JSON 的函数。
|URL
|处理 URL 的函数。
|编码
|数据编码的函数。
|ULID
|处理 ULID 的函数。
|映射
|处理映射的函数。
|字典
|处理字典的函数。
|IN
|IN 运算符。
|文件
|文件函数。
|数组
|处理数组的函数。
|字符串
|处理字符串的函数。（字符串搜索和字符串替换的函数单独描述。）
|日期时间
|处理日期和时间的函数。
|逻辑
|对任意数值类型的参数执行逻辑操作的函数。
|四舍五入
|四舍五入的函数。
|uniqTheta
|uniqTheta 函数在两个 uniqThetaSketch 对象上工作，以进行集合操作计算，例如 ∪ / ∩ / ×。
|距离
|用于计算向量范数、距离、归一化和线性代数及机器学习中常见操作的函数。
|位图
|处理位图的函数。
|数学
|数学函数。
|加密
|加密的函数。
|算术
|对
UInt、
Int 或
Float 类型执行算术运算的函数。
|嵌入式字典
|处理嵌入式字典的函数。
|类型转换
|将一种类型转换为另一种类型的函数。