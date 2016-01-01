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常规函数

页面描述
概述所有函数的概述。
机器学习机器学习的函数。
自省ClickHouse 的自省函数。
arrayJoinarrayJoin 函数，它会将每一行展开为一组行。
字符串搜索在字符串中搜索的函数。
哈希哈希函数。
UUIDs处理 UUID 的函数。
时间序列用于时间序列数据分析的函数。
随机数随机数生成的函数。
自然语言处理自然语言处理的函数。
条件条件函数。
可空处理 NULL 的函数。
位运算函数。
时间窗口返回相应窗口的包含下界和不包含上界的函数。
IP 地址处理 IPv4 和 IPv6 地址的函数。
字符串分割字符串分割的函数。
元组处理元组的函数。
字符串替换字符串替换的函数。
用户定义函数用户定义的函数。
比较比较函数（相等、小于、大于等）。
其他不属于任何其他类别的函数。
JSON处理 JSON 的函数。
URL处理 URL 的函数。
编码数据编码的函数。
ULID处理 ULID 的函数。
映射处理映射的函数。
字典处理字典的函数。
ININ 运算符。
文件文件函数。
数组处理数组的函数。
字符串处理字符串的函数。（字符串搜索和字符串替换的函数单独描述。）
日期时间处理日期和时间的函数。
逻辑对任意数值类型的参数执行逻辑操作的函数。
四舍五入四舍五入的函数。
uniqThetauniqTheta 函数在两个 uniqThetaSketch 对象上工作，以进行集合操作计算，例如 ∪ / ∩ / ×。
距离用于计算向量范数、距离、归一化和线性代数及机器学习中常见操作的函数。
位图处理位图的函数。
数学数学函数。
加密加密的函数。
算术UIntIntFloat 类型执行算术运算的函数。
嵌入式字典处理嵌入式字典的函数。
类型转换将一种类型转换为另一种类型的函数。