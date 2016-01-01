常规函数

至少有*两种类型的函数 - 常规函数（它们通常称为“函数”）和聚合函数。这是完全不同的概念。常规函数的工作方式是针对每一行单独应用（对于每一行，函数的结果不依赖于其他行）。聚合函数从多个行中累积一组值（即它们依赖于整个行集）。

在本节中，我们讨论常规函数。有关聚合函数，请参见“聚合函数”部分。

与标准 SQL 相比，ClickHouse 具有强类型。这意味着它不会在类型之间进行隐式转换。每个函数仅适用于特定类型的集合。这意味着有时您需要使用类型转换函数。

查询中所有具有相同 AST（相同记录或相同语法解析结果）的表达式被视为具有相同的值。这些表达式会被串联并执行一次。相同的子查询也会以这种方式被消除。

所有函数返回单一值作为结果（不是多个值，也不是零值）。结果的类型通常仅由参数的类型定义，而不是由值定义。例外包括 tupleElement 函数（a.N 操作符）和 toFixedString 函数。

为了简单起见，某些函数只能对某些参数使用常量。例如，LIKE 操作符的右侧参数必须是常量。 几乎所有的函数对于常量参数返回常量。例外是生成随机数的函数。 'now' 函数对于在不同时间运行的查询返回不同的值，但结果被视为常量，因为在单个查询内保持常态是唯一重要的。 常量表达式也被视为常量（例如，LIKE 操作符的右半部分可以由多个常量构成）。

函数对于常量和非常量参数可以以不同的方式实现（执行不同的代码）。但是对于常量和真实列（仅包含相同值的列）的结果应该相匹配。

函数具有以下行为：

如果函数的任一参数为 NULL ，则函数结果也为 NULL 。

，则函数结果也为 。 每个函数的描述中单独指定的特殊行为。在 ClickHouse 源代码中，这些函数的 UseDefaultImplementationForNulls=false 。

函数不能改变其参数的值 - 任何更改都作为结果返回。因此，计算单独函数的结果不依赖于在查询中编写函数的顺序。

高阶函数只能接受 lambda 函数作为它们的功能参数。要将 lambda 函数传递给高阶函数，请使用 -> 操作符。箭头的左侧是一个形式参数，可以是任何 ID，或者是多个形式参数 - 在一个元组中的任何 ID。箭头的右侧是一个表达式，可以使用这些形式参数以及任何表列。

示例：

可以将接受多个参数的 lambda 函数传递给高阶函数。在这种情况下，高阶函数将传递多个相同长度的数组，这些参数将与这些数组对应。

对于某些函数，可以省略第一个参数（lambda 函数）。在这种情况下，假设使用相同的映射。

ClickHouse 支持用户自定义函数。请参见 UDFs。