其他函数
主机名()
返回一个字符串，其中包含执行此函数的主机的名称。 对于分布式处理，如果在远程服务器上执行此函数，则将返回远程服务器主机的名称。
basename
在最后一个斜杠或反斜杠后的字符串文本。 此函数通常用于从路径中提取文件名。
basename( expr )
参数
返回值
一个String类型的值，其包含：
在最后一个斜杠或反斜杠后的字符串文本内容。
如果输入的字符串以斜杆或反斜杆结尾，例如：`/`或`c:\`，函数将返回一个空字符串。
如果输入的字符串中不包含斜杆或反斜杠，函数返回输入字符串本身。
示例
SELECT 'some/long/path/to/file' AS a, basename(a)
┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐
│ some\long\path\to\file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a, basename(a)
┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐
│ some\long\path\to\file │ file │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
SELECT 'some-file-name' AS a, basename(a)
┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐
│ some-file-name │ some-file-name │
└────────────────┴────────────────────────────┘
visibleWidth(x)
以文本格式（以制表符分隔）向控制台输出值时，计算近似宽度。 系统使用此函数实现Pretty格式。 以文本格式（制表符分隔）将值输出到控制台时，计算近似宽度。 这个函数被系统用于实现漂亮的格式。
NULL 表示为对应于
NULL 在
Pretty 格式。
SELECT visibleWidth(NULL)
┌─visibleWidth(NULL)─┐
│ 4 │
└────────────────────┘
toTypeName(x)
返回包含参数的类型名称的字符串。
如果将
NULL作为参数传递给函数，那么它返回
Nullable（Nothing）类型，它对应于ClickHouse中的内部
NULL。
块大小()
获取Block的大小。 在ClickHouse中，查询始终工作在Block（包含列的部分的集合）上。此函数允许您获取调用其的块的大小。
实现(x)
将一个常量列变为一个非常量列。 在ClickHouse中，非常量列和常量列在内存中的表示方式不同。尽管函数对于常量列和非常量总是返回相同的结果，但它们的工作方式可能完全不同（执行不同的代码）。此函数用于调试这种行为。
ignore(…)
接受任何参数，包括
NULL。始终返回0。
但是，函数的参数总是被计算的。该函数可以用于基准测试。
睡眠（秒)
在每个Block上休眠’seconds’秒。可以是整数或浮点数。
sleepEachRow（秒)
在每行上休眠’seconds’秒。可以是整数或浮点数。
当前数据库()
返回当前数据库的名称。 当您需要在CREATE TABLE中的表引擎参数中指定数据库，您可以使用此函数。
isFinite(x)
接受Float32或Float64类型的参数，如果参数不是infinite且不是NaN，则返回1，否则返回0。
isInfinite(x)
接受Float32或Float64类型的参数，如果参数是infinite，则返回1，否则返回0。注意NaN返回0。
isNaN(x)
接受Float32或Float64类型的参数，如果参数是Nan，则返回1，否则返回0。
hasColumnInTable([‘hostname’[, ‘username’[, ‘password’]],] ‘database’, ‘table’, ‘column’)
接受常量字符串：数据库名称、表名称和列名称。 如果存在列，则返回等于1的UInt8常量表达式，否则返回0。 如果设置了hostname参数，则测试将在远程服务器上运行。 如果表不存在，该函数将引发异常。 对于嵌套数据结构中的元素，该函数检查是否存在列。 对于嵌套数据结构本身，函数返回0。
酒吧
使用unicode构建图表。
bar(x, min, max, width) 当
x = max时， 绘制一个宽度与
(x - min)成正比且等于
width的字符带。
参数:
x— 要显示的尺寸。
min, max— 整数常量，该值必须是
Int64。
width— 常量，可以是正整数或小数。
字符带的绘制精度是符号的八分之一。
示例:
SELECT
toHour(EventTime) AS h,
count() AS c,
bar(c, 0, 600000, 20) AS bar
FROM test.hits
GROUP BY h
ORDER BY h ASC
┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐
│ 0 │ 292907 │ █████████▋ │
│ 1 │ 180563 │ ██████ │
│ 2 │ 114861 │ ███▋ │
│ 3 │ 85069 │ ██▋ │
│ 4 │ 68543 │ ██▎ │
│ 5 │ 78116 │ ██▌ │
│ 6 │ 113474 │ ███▋ │
│ 7 │ 170678 │ █████▋ │
│ 8 │ 278380 │ █████████▎ │
│ 9 │ 391053 │ █████████████ │
│ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │
│ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │
│ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │
│ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │
│ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │
│ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │
│ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │
│ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │
│ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │
│ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │
│ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │
│ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │
│ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │
│ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │
└────┴────────┴────────────────────┘
变换
根据定义，将某些元素转换为其他元素。 此函数有两种使用方式：
transform(x, array_from, array_to, default)
x – 要转换的值。
array_from – 用于转换的常量数组。
array_to – 将’from’中的值转换为的常量数组。
default – 如果’x’不等于’from’中的任何值，则默认转换的值。
array_from 和
array_to – 拥有相同大小的数组。
类型约束:
transform(T, Array(T), Array(U), U) -> U
T和
U可以是String，Date，DateTime或任意数值类型的。
对于相同的字母（T或U），如果数值类型，那么它们不可不完全匹配的，只需要具备共同的类型即可。
例如，第一个参数是Int64类型，第二个参数是Array(UInt16)类型。
如果’x’值等于’array_from’数组中的一个元素，它将从’array_to’数组返回一个对应的元素（下标相同）。否则，它返回’default’。如果’array_from’匹配到了多个元素，则返回第一个匹配的元素。
示例:
SELECT
transform(SearchEngineID, [2, 3], ['Yandex', 'Google'], 'Other') AS title,
count() AS c
FROM test.hits
WHERE SearchEngineID != 0
GROUP BY title
ORDER BY c DESC
┌─title─────┬──────c─┐
│ Yandex │ 498635 │
│ Google │ 229872 │
│ Other │ 104472 │
└───────────┴────────┘
transform(x, array_from, array_to)
与第一种不同在于省略了’default’参数。 如果’x’值等于’array_from’数组中的一个元素，它将从’array_to’数组返回相应的元素（下标相同）。 否则，它返回’x’。
类型约束:
transform(T, Array(T), Array(T)) -> T
示例:
SELECT
transform(domain(Referer), ['yandex.ru', 'google.ru', 'vk.com'], ['www.yandex', 'example.com']) AS s,
count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY domain(Referer)
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
┌─s──────────────┬───────c─┐
│ │ 2906259 │
│ www.yandex │ 867767 │
│ ███████.ru │ 313599 │
│ mail.yandex.ru │ 107147 │
│ ██████.ru │ 100355 │
│ █████████.ru │ 65040 │
│ news.yandex.ru │ 64515 │
│ ██████.net │ 59141 │
│ example.com │ 57316 │
└────────────────┴─────────┘
formatReadableSize(x)
接受大小（字节数）。返回带有后缀（KiB, MiB等）的字符串。
示例:
SELECT
arrayJoin([1, 1024, 1024*1024, 192851925]) AS filesize_bytes,
formatReadableSize(filesize_bytes) AS filesize
┌─filesize_bytes─┬─filesize───┐
│ 1 │ 1.00 B │
│ 1024 │ 1.00 KiB │
│ 1048576 │ 1.00 MiB │
│ 192851925 │ 183.92 MiB │
└────────────────┴────────────┘
至少(a,b)
返回a和b中的最小值。
最伟大(a,b)
返回a和b的最大值。
碌莽禄time拢time()
返回服务正常运行的秒数。
版本()
以字符串形式返回服务器的版本。
时区()
返回服务器的时区。
blockNumber
返回行所在的Block的序列号。
rowNumberInBlock
返回行所在Block中行的序列号。 针对不同的Block始终重新计算。
rowNumberInAllBlocks()
返回行所在结果集中的序列号。此函数仅考虑受影响的Block。
运行差异(x)
计算数据块中相邻行的值之间的差异。 对于第一行返回0，并为每个后续行返回与前一行的差异。
函数的结果取决于受影响的Block和Block中的数据顺序。 如果使用ORDER BY创建子查询并从子查询外部调用该函数，则可以获得预期结果。
示例:
SELECT
EventID,
EventTime,
runningDifference(EventTime) AS delta
FROM
(
SELECT
EventID,
EventTime
FROM events
WHERE EventDate = '2016-11-24'
ORDER BY EventTime ASC
LIMIT 5
)
┌─EventID─┬───────────EventTime─┬─delta─┐
│ 1106 │ 2016-11-24 00:00:04 │ 0 │
│ 1107 │ 2016-11-24 00:00:05 │ 1 │
│ 1108 │ 2016-11-24 00:00:05 │ 0 │
│ 1109 │ 2016-11-24 00:00:09 │ 4 │
│ 1110 │ 2016-11-24 00:00:10 │ 1 │
└─────────┴─────────────────────┴───────┘
运行差异启动与第一值
与运行差异相同，区别在于第一行返回第一行的值，后续每个后续行返回与上一行的差值。
MACNumToString(num)
接受一个UInt64类型的数字。 将其解释为big endian的MAC地址。 返回包含相应MAC地址的字符串，格式为AA:BB:CC:DD:EE:FF（以冒号分隔的十六进制形式的数字）。
MACStringToNum(s)
与MACNumToString相反。 如果MAC地址格式无效，则返回0。
MACStringToOUI(s)
接受格式为AA:BB:CC:DD:EE:FF（十六进制形式的冒号分隔数字）的MAC地址。 返回前三个八位字节作为UInt64编号。 如果MAC地址格式无效，则返回0。
getSizeOfEnumType
返回枚举中的枚举数量。
getSizeOfEnumType(value)
参数:
value—
Enum类型的值。
返回值
Enum的枚举数量。
- 如果类型不是
Enum，则抛出异常。
示例
SELECT getSizeOfEnumType( CAST('a' AS Enum8('a' = 1, 'b' = 2) ) ) AS x
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
toColumnTypeName
返回在RAM中列的数据类型的名称。
toColumnTypeName(value)
参数:
value— 任何类型的值。
返回值
- 一个字符串，其内容是
value在RAM中的类型名称。
toTypeName ' 与 ' toColumnTypeName的区别示例
:) select toTypeName(cast('2018-01-01 01:02:03' AS DateTime))
SELECT toTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))
┌─toTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐
│ DateTime │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.
:) select toColumnTypeName(cast('2018-01-01 01:02:03' AS DateTime))
SELECT toColumnTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))
┌─toColumnTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐
│ Const(UInt32) │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
该示例显示
DateTime数据类型作为
Const(UInt32)存储在内存中。
dumpColumnStructure
输出在RAM中的数据结果的详细信息。
dumpColumnStructure(value)
参数:
value— 任何类型的值.
返回值
- 一个字符串，其内容是
value在RAM中的数据结构的详细描述。
示例
SELECT dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))
┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐
│ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
defaultValueOfArgumentType
输出数据类型的默认值。
不包括用户设置的自定义列的默认值。
defaultValueOfArgumentType(expression)
参数:
expression— 任意类型的值或导致任意类型值的表达式。
返回值
- 数值类型返回
0。
- 字符串类型返回空的字符串。
- 可为空类型返回
ᴺᵁᴸᴸ。
示例
:) SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST(1 AS Int8) )
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────────────────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
:) SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST(1 AS Nullable(Int8) ) )
SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))
┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
indexHint
输出符合索引选择范围内的所有数据，同时不实用参数中的表达式进行过滤。
传递给函数的表达式参数将不会被计算，但ClickHouse使用参数中的表达式进行索引过滤。
返回值
- 1。
示例
这是一个包含ontime测试数据集的测试表。
SELECT count() FROM ontime
┌─count()─┐
│ 4276457 │
└─────────┘
该表使用
(FlightDate, (Year, FlightDate))作为索引。
对该表进行如下的查询：
:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime GROUP BY k ORDER BY k
SELECT
FlightDate AS k,
count()
FROM ontime
GROUP BY k
ORDER BY k ASC
┌──────────k─┬─count()─┐
│ 2017-01-01 │ 13970 │
│ 2017-01-02 │ 15882 │
........................
│ 2017-09-28 │ 16411 │
│ 2017-09-29 │ 16384 │
│ 2017-09-30 │ 12520 │
└────────────┴─────────┘
273 rows in set. Elapsed: 0.072 sec. Processed 4.28 million rows, 8.55 MB (59.00 million rows/s., 118.01 MB/s.)
在这个查询中，由于没有使用索引，所以ClickHouse将处理整个表的所有数据(
Processed 4.28 million rows)。使用下面的查询尝试使用索引进行查询：
:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime WHERE k = '2017-09-15' GROUP BY k ORDER BY k
SELECT
FlightDate AS k,
count()
FROM ontime
WHERE k = '2017-09-15'
GROUP BY k
ORDER BY k ASC
┌──────────k─┬─count()─┐
│ 2017-09-15 │ 16428 │
└────────────┴─────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.014 sec. Processed 32.74 thousand rows, 65.49 KB (2.31 million rows/s., 4.63 MB/s.)
在最后一行的显示中，通过索引ClickHouse处理的行数明显减少（
Processed 32.74 thousand rows）。
现在将表达式
k = '2017-09-15'传递给
indexHint函数：
:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime WHERE indexHint(k = '2017-09-15') GROUP BY k ORDER BY k
SELECT
FlightDate AS k,
count()
FROM ontime
WHERE indexHint(k = '2017-09-15')
GROUP BY k
ORDER BY k ASC
┌──────────k─┬─count()─┐
│ 2017-09-14 │ 7071 │
│ 2017-09-15 │ 16428 │
│ 2017-09-16 │ 1077 │
│ 2017-09-30 │ 8167 │
└────────────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Processed 32.74 thousand rows, 65.49 KB (8.97 million rows/s., 17.94 MB/s.)
对于这个请求，根据ClickHouse显示ClickHouse与上一次相同的方式应用了索引（
Processed 32.74 thousand rows）。但是，最终返回的结果集中并没有根据
k = '2017-09-15'表达式进行过滤结果。
由于ClickHouse中使用稀疏索引，因此在读取范围时（本示例中为相邻日期），"额外"的数据将包含在索引结果中。使用
indexHint函数可以查看到它们。
复制
使用单个值填充一个数组。
用于arrayJoin的内部实现。
replicate(x, arr)
参数:
arr— 原始数组。 ClickHouse创建一个与原始数据长度相同的新数组，并用值
x填充它。
x— 生成的数组将被填充的值。
输出
- 一个被
x填充的数组。
示例
SELECT replicate(1, ['a', 'b', 'c'])
┌─replicate(1, ['a', 'b', 'c'])─┐
│ [1,1,1] │
└───────────────────────────────┘
文件系统可用
返回磁盘的剩余空间信息（以字节为单位）。使用配置文件中的path配置评估此信息。
文件系统容量
返回磁盘的容量信息，以字节为单位。使用配置文件中的path配置评估此信息。
最后聚会
获取聚合函数的状态。返回聚合结果（最终状态）。
跑累积
获取聚合函数的状态并返回其具体的值。这是从第一行到当前行的所有行累计的结果。
例如，获取聚合函数的状态（示例runningAccumulate(uniqState(UserID))），对于数据块的每一行，返回所有先前行和当前行的状态合并后的聚合函数的结果。 因此，函数的结果取决于分区中数据块的顺序以及数据块中行的顺序。
joinGet(‘join_storage_table_name’, ‘get_column’,join_key)
使用指定的连接键从Join类型引擎的表中获取数据。
modelEvaluate(model_name, …)
使用外部模型计算。 接受模型的名称以及模型的参数。返回Float64类型的值。
throwIf(x)
如果参数不为零则抛出异常。