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其他函数

返回一个字符串，其中包含执行此函数的主机的名称。 对于分布式处理，如果在远程服务器上执行此函数，则将返回远程服务器主机的名称。

在最后一个斜杠或反斜杠后的字符串文本。 此函数通常用于从路径中提取文件名。

basename( expr )



参数

expr — 任何一个返回字符串结果的表达式。字符串

返回值

一个String类型的值，其包含：

在最后一个斜杠或反斜杠后的字符串文本内容。 如果输入的字符串以斜杆或反斜杆结尾，例如：`/`或`c:\`，函数将返回一个空字符串。



如果输入的字符串中不包含斜杆或反斜杠，函数返回输入字符串本身。

示例

SELECT 'some/long/path/to/file' AS a , basename ( a )



┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐

│ some\long\path\to\file │ file │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘



SELECT 'some\\long\\path\\to\\file' AS a , basename ( a )



┌─a──────────────────────┬─basename('some\\long\\path\\to\\file')─┐

│ some\long\path\to\file │ file │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘



SELECT 'some-file-name' AS a , basename ( a )



┌─a──────────────┬─basename('some-file-name')─┐

│ some-file-name │ some-file-name │

└────────────────┴────────────────────────────┘



以文本格式（以制表符分隔）向控制台输出值时，计算近似宽度。 系统使用此函数实现Pretty格式。 以文本格式（制表符分隔）将值输出到控制台时，计算近似宽度。 这个函数被系统用于实现漂亮的格式。

NULL 表示为对应于 NULL 在 Pretty 格式。

SELECT visibleWidth(NULL)



┌─visibleWidth(NULL)─┐

│ 4 │

└────────────────────┘



返回包含参数的类型名称的字符串。

如果将 NULL 作为参数传递给函数，那么它返回 Nullable（Nothing） 类型，它对应于ClickHouse中的内部 NULL 。

获取Block的大小。 在ClickHouse中，查询始终工作在Block（包含列的部分的集合）上。此函数允许您获取调用其的块的大小。

将一个常量列变为一个非常量列。 在ClickHouse中，非常量列和常量列在内存中的表示方式不同。尽管函数对于常量列和非常量总是返回相同的结果，但它们的工作方式可能完全不同（执行不同的代码）。此函数用于调试这种行为。

接受任何参数，包括 NULL 。始终返回0。 但是，函数的参数总是被计算的。该函数可以用于基准测试。

在每个Block上休眠’seconds’秒。可以是整数或浮点数。

在每行上休眠’seconds’秒。可以是整数或浮点数。

返回当前数据库的名称。 当您需要在CREATE TABLE中的表引擎参数中指定数据库，您可以使用此函数。

接受Float32或Float64类型的参数，如果参数不是infinite且不是NaN，则返回1，否则返回0。

接受Float32或Float64类型的参数，如果参数是infinite，则返回1，否则返回0。注意NaN返回0。

接受Float32或Float64类型的参数，如果参数是Nan，则返回1，否则返回0。

接受常量字符串：数据库名称、表名称和列名称。 如果存在列，则返回等于1的UInt8常量表达式，否则返回0。 如果设置了hostname参数，则测试将在远程服务器上运行。 如果表不存在，该函数将引发异常。 对于嵌套数据结构中的元素，该函数检查是否存在列。 对于嵌套数据结构本身，函数返回0。

使用unicode构建图表。

bar(x, min, max, width) 当 x = max 时， 绘制一个宽度与 (x - min) 成正比且等于 width 的字符带。

参数:

x — 要显示的尺寸。

— 要显示的尺寸。 min, max — 整数常量，该值必须是 Int64 。

— 整数常量，该值必须是 。 width — 常量，可以是正整数或小数。

字符带的绘制精度是符号的八分之一。

示例:

SELECT

toHour ( EventTime ) AS h ,

count ( ) AS c ,

bar ( c , 0 , 600000 , 20 ) AS bar

FROM test . hits

GROUP BY h

ORDER BY h ASC



┌──h─┬──────c─┬─bar────────────────┐

│ 0 │ 292907 │ █████████▋ │

│ 1 │ 180563 │ ██████ │

│ 2 │ 114861 │ ███▋ │

│ 3 │ 85069 │ ██▋ │

│ 4 │ 68543 │ ██▎ │

│ 5 │ 78116 │ ██▌ │

│ 6 │ 113474 │ ███▋ │

│ 7 │ 170678 │ █████▋ │

│ 8 │ 278380 │ █████████▎ │

│ 9 │ 391053 │ █████████████ │

│ 10 │ 457681 │ ███████████████▎ │

│ 11 │ 493667 │ ████████████████▍ │

│ 12 │ 509641 │ ████████████████▊ │

│ 13 │ 522947 │ █████████████████▍ │

│ 14 │ 539954 │ █████████████████▊ │

│ 15 │ 528460 │ █████████████████▌ │

│ 16 │ 539201 │ █████████████████▊ │

│ 17 │ 523539 │ █████████████████▍ │

│ 18 │ 506467 │ ████████████████▊ │

│ 19 │ 520915 │ █████████████████▎ │

│ 20 │ 521665 │ █████████████████▍ │

│ 21 │ 542078 │ ██████████████████ │

│ 22 │ 493642 │ ████████████████▍ │

│ 23 │ 400397 │ █████████████▎ │

└────┴────────┴────────────────────┘



根据定义，将某些元素转换为其他元素。 此函数有两种使用方式：

transform(x, array_from, array_to, default)

x – 要转换的值。

array_from – 用于转换的常量数组。

array_to – 将’from’中的值转换为的常量数组。

default – 如果’x’不等于’from’中的任何值，则默认转换的值。

array_from 和 array_to – 拥有相同大小的数组。

类型约束:

transform(T, Array(T), Array(U), U) -> U

T 和 U 可以是String，Date，DateTime或任意数值类型的。 对于相同的字母（T或U），如果数值类型，那么它们不可不完全匹配的，只需要具备共同的类型即可。 例如，第一个参数是Int64类型，第二个参数是Array(UInt16)类型。

如果’x’值等于’array_from’数组中的一个元素，它将从’array_to’数组返回一个对应的元素（下标相同）。否则，它返回’default’。如果’array_from’匹配到了多个元素，则返回第一个匹配的元素。

示例:

SELECT

transform ( SearchEngineID , [ 2 , 3 ] , [ 'Yandex' , 'Google' ] , 'Other' ) AS title ,

count ( ) AS c

FROM test . hits

WHERE SearchEngineID != 0

GROUP BY title

ORDER BY c DESC



┌─title─────┬──────c─┐

│ Yandex │ 498635 │

│ Google │ 229872 │

│ Other │ 104472 │

└───────────┴────────┘



transform(x, array_from, array_to)

与第一种不同在于省略了’default’参数。 如果’x’值等于’array_from’数组中的一个元素，它将从’array_to’数组返回相应的元素（下标相同）。 否则，它返回’x’。

类型约束:

transform(T, Array(T), Array(T)) -> T

示例:

SELECT

transform ( domain ( Referer ) , [ 'yandex.ru' , 'google.ru' , 'vk.com' ] , [ 'www.yandex' , 'example.com' ] ) AS s ,

count ( ) AS c

FROM test . hits

GROUP BY domain ( Referer )

ORDER BY count ( ) DESC

LIMIT 10



┌─s──────────────┬───────c─┐

│ │ 2906259 │

│ www.yandex │ 867767 │

│ ███████.ru │ 313599 │

│ mail.yandex.ru │ 107147 │

│ ██████.ru │ 100355 │

│ █████████.ru │ 65040 │

│ news.yandex.ru │ 64515 │

│ ██████.net │ 59141 │

│ example.com │ 57316 │

└────────────────┴─────────┘



接受大小（字节数）。返回带有后缀（KiB, MiB等）的字符串。

示例:

SELECT

arrayJoin ( [ 1 , 1024 , 1024 * 1024 , 192851925 ] ) AS filesize_bytes ,

formatReadableSize ( filesize_bytes ) AS filesize



┌─filesize_bytes─┬─filesize───┐

│ 1 │ 1.00 B │

│ 1024 │ 1.00 KiB │

│ 1048576 │ 1.00 MiB │

│ 192851925 │ 183.92 MiB │

└────────────────┴────────────┘



返回a和b中的最小值。

返回a和b的最大值。

返回服务正常运行的秒数。

以字符串形式返回服务器的版本。

返回服务器的时区。

返回行所在的Block的序列号。

返回行所在Block中行的序列号。 针对不同的Block始终重新计算。

返回行所在结果集中的序列号。此函数仅考虑受影响的Block。

计算数据块中相邻行的值之间的差异。 对于第一行返回0，并为每个后续行返回与前一行的差异。

函数的结果取决于受影响的Block和Block中的数据顺序。 如果使用ORDER BY创建子查询并从子查询外部调用该函数，则可以获得预期结果。

示例:

SELECT

EventID ,

EventTime ,

runningDifference ( EventTime ) AS delta

FROM

(

SELECT

EventID ,

EventTime

FROM events

WHERE EventDate = '2016-11-24'

ORDER BY EventTime ASC

LIMIT 5

)



┌─EventID─┬───────────EventTime─┬─delta─┐

│ 1106 │ 2016-11-24 00:00:04 │ 0 │

│ 1107 │ 2016-11-24 00:00:05 │ 1 │

│ 1108 │ 2016-11-24 00:00:05 │ 0 │

│ 1109 │ 2016-11-24 00:00:09 │ 4 │

│ 1110 │ 2016-11-24 00:00:10 │ 1 │

└─────────┴─────────────────────┴───────┘



与运行差异相同，区别在于第一行返回第一行的值，后续每个后续行返回与上一行的差值。

接受一个UInt64类型的数字。 将其解释为big endian的MAC地址。 返回包含相应MAC地址的字符串，格式为AA:BB:CC:DD:EE:FF（以冒号分隔的十六进制形式的数字）。

与MACNumToString相反。 如果MAC地址格式无效，则返回0。

接受格式为AA:BB:CC:DD:EE:FF（十六进制形式的冒号分隔数字）的MAC地址。 返回前三个八位字节作为UInt64编号。 如果MAC地址格式无效，则返回0。

返回枚举中的枚举数量。

getSizeOfEnumType(value)



参数:

value — Enum 类型的值。

返回值

Enum 的枚举数量。

的枚举数量。 如果类型不是 Enum ，则抛出异常。

示例

SELECT getSizeOfEnumType( CAST('a' AS Enum8('a' = 1, 'b' = 2) ) ) AS x



┌─x─┐

│ 2 │

└───┘



返回在RAM中列的数据类型的名称。

toColumnTypeName(value)



参数:

value — 任何类型的值。

返回值

一个字符串，其内容是 value 在RAM中的类型名称。

toTypeName ' 与 ' toColumnTypeName 的区别示例

:) select toTypeName(cast('2018-01-01 01:02:03' AS DateTime))



SELECT toTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))



┌─toTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐

│ DateTime │

└─────────────────────────────────────────────────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.



:) select toColumnTypeName(cast('2018-01-01 01:02:03' AS DateTime))



SELECT toColumnTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))



┌─toColumnTypeName(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐

│ Const(UInt32) │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘



该示例显示 DateTime 数据类型作为 Const(UInt32) 存储在内存中。

输出在RAM中的数据结果的详细信息。

dumpColumnStructure(value)



参数:

value — 任何类型的值.

返回值

一个字符串，其内容是 value 在RAM中的数据结构的详细描述。

示例

SELECT dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))



┌─dumpColumnStructure(CAST('2018-01-01 01:02:03', 'DateTime'))─┐

│ DateTime, Const(size = 1, UInt32(size = 1)) │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘



输出数据类型的默认值。

不包括用户设置的自定义列的默认值。

defaultValueOfArgumentType(expression)



参数:

expression — 任意类型的值或导致任意类型值的表达式。

返回值

数值类型返回 0 。

。 字符串类型返回空的字符串。

可为空类型返回 ᴺᵁᴸᴸ 。

示例

:) SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST(1 AS Int8) )



SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))



┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Int8'))─┐

│ 0 │

└─────────────────────────────────────────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.



:) SELECT defaultValueOfArgumentType( CAST(1 AS Nullable(Int8) ) )



SELECT defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))



┌─defaultValueOfArgumentType(CAST(1, 'Nullable(Int8)'))─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

└───────────────────────────────────────────────────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.



输出符合索引选择范围内的所有数据，同时不实用参数中的表达式进行过滤。

传递给函数的表达式参数将不会被计算，但ClickHouse使用参数中的表达式进行索引过滤。

返回值

1。

示例

这是一个包含ontime测试数据集的测试表。

SELECT count() FROM ontime



┌─count()─┐

│ 4276457 │

└─────────┘



该表使用 (FlightDate, (Year, FlightDate)) 作为索引。

对该表进行如下的查询：

:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime GROUP BY k ORDER BY k



SELECT

FlightDate AS k,

count()

FROM ontime

GROUP BY k

ORDER BY k ASC



┌──────────k─┬─count()─┐

│ 2017-01-01 │ 13970 │

│ 2017-01-02 │ 15882 │

........................

│ 2017-09-28 │ 16411 │

│ 2017-09-29 │ 16384 │

│ 2017-09-30 │ 12520 │

└────────────┴─────────┘



273 rows in set. Elapsed: 0.072 sec. Processed 4.28 million rows, 8.55 MB (59.00 million rows/s., 118.01 MB/s.)



在这个查询中，由于没有使用索引，所以ClickHouse将处理整个表的所有数据( Processed 4.28 million rows )。使用下面的查询尝试使用索引进行查询：

:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime WHERE k = '2017-09-15' GROUP BY k ORDER BY k



SELECT

FlightDate AS k,

count()

FROM ontime

WHERE k = '2017-09-15'

GROUP BY k

ORDER BY k ASC



┌──────────k─┬─count()─┐

│ 2017-09-15 │ 16428 │

└────────────┴─────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.014 sec. Processed 32.74 thousand rows, 65.49 KB (2.31 million rows/s., 4.63 MB/s.)



在最后一行的显示中，通过索引ClickHouse处理的行数明显减少（ Processed 32.74 thousand rows ）。

现在将表达式 k = '2017-09-15' 传递给 indexHint 函数：

:) SELECT FlightDate AS k, count() FROM ontime WHERE indexHint(k = '2017-09-15') GROUP BY k ORDER BY k



SELECT

FlightDate AS k,

count()

FROM ontime

WHERE indexHint(k = '2017-09-15')

GROUP BY k

ORDER BY k ASC



┌──────────k─┬─count()─┐

│ 2017-09-14 │ 7071 │

│ 2017-09-15 │ 16428 │

│ 2017-09-16 │ 1077 │

│ 2017-09-30 │ 8167 │

└────────────┴─────────┘



4 rows in set. Elapsed: 0.004 sec. Processed 32.74 thousand rows, 65.49 KB (8.97 million rows/s., 17.94 MB/s.)



对于这个请求，根据ClickHouse显示ClickHouse与上一次相同的方式应用了索引（ Processed 32.74 thousand rows ）。但是，最终返回的结果集中并没有根据 k = '2017-09-15' 表达式进行过滤结果。

由于ClickHouse中使用稀疏索引，因此在读取范围时（本示例中为相邻日期），"额外"的数据将包含在索引结果中。使用 indexHint 函数可以查看到它们。

使用单个值填充一个数组。

用于arrayJoin的内部实现。

replicate(x, arr)



参数:

arr — 原始数组。 ClickHouse创建一个与原始数据长度相同的新数组，并用值 x 填充它。

— 原始数组。 ClickHouse创建一个与原始数据长度相同的新数组，并用值 填充它。 x — 生成的数组将被填充的值。

输出

一个被 x 填充的数组。

示例

SELECT replicate(1, ['a', 'b', 'c'])



┌─replicate(1, ['a', 'b', 'c'])─┐

│ [1,1,1] │

└───────────────────────────────┘



返回磁盘的剩余空间信息（以字节为单位）。使用配置文件中的path配置评估此信息。

返回磁盘的容量信息，以字节为单位。使用配置文件中的path配置评估此信息。

获取聚合函数的状态。返回聚合结果（最终状态）。

获取聚合函数的状态并返回其具体的值。这是从第一行到当前行的所有行累计的结果。

例如，获取聚合函数的状态（示例runningAccumulate(uniqState(UserID))），对于数据块的每一行，返回所有先前行和当前行的状态合并后的聚合函数的结果。 因此，函数的结果取决于分区中数据块的顺序以及数据块中行的顺序。

使用指定的连接键从Join类型引擎的表中获取数据。

使用外部模型计算。 接受模型的名称以及模型的参数。返回Float64类型的值。

如果参数不为零则抛出异常。

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