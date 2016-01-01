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Nullable处理函数

isNull

检查参数是否为NULL

isNull(x)

参数

  • x — 一个非复合数据类型的值。

返回值

  • 1 如果xNULL
  • 0 如果x不为NULL

示例

存在以下内容的表

┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │    3 │
└───┴──────┘

对其进行查询

SELECT x FROM t_null WHERE isNull(y)
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘

isNotNull

检查参数是否不为 NULL.

isNotNull(x)

参数:

  • x — 一个非复合数据类型的值。

返回值

  • 0 如果xNULL
  • 1 如果x不为NULL

示例

存在以下内容的表

┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │    3 │
└───┴──────┘

对其进行查询

SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y)
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘

合并

检查从左到右是否传递了«NULL»参数并返回第一个非'NULL参数。

coalesce(x,...)

参数:

  • 任何数量的非复合类型的参数。所有参数必须与数据类型兼容。

返回值

  • 第一个非’NULL`参数。
  • NULL，如果所有参数都是’NULL`

示例

考虑可以指定多种联系客户的方式的联系人列表。

┌─name─────┬─mail─┬─phone─────┬──icq─┐
│ client 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 123-45-67 │  123 │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ      │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴──────┴───────────┴──────┘

mailphone字段是String类型，但icq字段是UInt32，所以它需要转换为String

从联系人列表中获取客户的第一个可用联系方式：

SELECT coalesce(mail, phone, CAST(icq,'Nullable(String)')) FROM aBook
┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(icq, 'Nullable(String)'))─┐
│ client 1 │ 123-45-67                                            │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ                                                 │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

ifNull

如果第一个参数为«NULL»，则返回第二个参数的值。

ifNull(x,alt)

参数:

  • x — 要检查«NULL»的值。
  • alt — 如果x为’NULL`，函数返回的值。

返回值

  • 价值 x，如果 x 不是 NULL.
  • 价值 alt，如果 xNULL.

示例

SELECT ifNull('a', 'b')

┌─ifNull('a', 'b')─┐
│ a                │
└──────────────────┘

SELECT ifNull(NULL, 'b')

┌─ifNull(NULL, 'b')─┐
│ b                 │
└───────────────────┘

nullIf

如果参数相等，则返回NULL

nullIf(x, y)

参数:

x, y — 用于比较的值。 它们必须是类型兼容的，否则将抛出异常。

返回值

  • 如果参数相等，则为NULL
  • 如果参数不相等，则为x值。

示例

SELECT nullIf(1, 1)

┌─nullIf(1, 1)─┐
│         ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────┘

SELECT nullIf(1, 2)

┌─nullIf(1, 2)─┐
│            1 │
└──────────────┘

assumeNotNull

可为空类型的值转换为非Nullable类型的值。

assumeNotNull(x)

参数：

  • x — 原始值。

返回值

  • 如果x不为NULL，返回非Nullable类型的原始值。
  • 如果xNULL，则返回任意值。

示例

存在如下t_null表。

SHOW CREATE TABLE t_null

┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_null ( x Int8,  y Nullable(Int8)) ENGINE = TinyLog │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │    3 │
└───┴──────┘

将列y作为assumeNotNull函数的参数。

SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null

┌─assumeNotNull(y)─┐
│                0 │
│                3 │
└──────────────────┘

SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null

┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐
│ Int8                         │
│ Int8                         │
└──────────────────────────────┘

可调整

将参数的类型转换为Nullable

toNullable(x)

参数：

  • x — 任何非复合类型的值。

返回值

  • 输入的值，但其类型为Nullable

示例

SELECT toTypeName(10)

┌─toTypeName(10)─┐
│ UInt8          │
└────────────────┘

SELECT toTypeName(toNullable(10))

┌─toTypeName(toNullable(10))─┐
│ Nullable(UInt8)            │
└────────────────────────────┘