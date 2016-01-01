Nullable处理函数
isNull
检查参数是否为NULL。
isNull(x)
参数
x— 一个非复合数据类型的值。
返回值
1如果
x为
NULL。
0如果
x不为
NULL。
示例
存在以下内容的表
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 3 │
└───┴──────┘
对其进行查询
SELECT x FROM t_null WHERE isNull(y)
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘
isNotNull
检查参数是否不为 NULL.
isNotNull(x)
参数:
x— 一个非复合数据类型的值。
返回值
0如果
x为
NULL。
1如果
x不为
NULL。
示例
存在以下内容的表
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 3 │
└───┴──────┘
对其进行查询
SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y)
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
合并
检查从左到右是否传递了«NULL»参数并返回第一个非
'NULL参数。
coalesce(x,...)
参数:
- 任何数量的非复合类型的参数。所有参数必须与数据类型兼容。
返回值
- 第一个非’NULL`参数。
NULL，如果所有参数都是’NULL`。
示例
考虑可以指定多种联系客户的方式的联系人列表。
┌─name─────┬─mail─┬─phone─────┬──icq─┐
│ client 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 123-45-67 │ 123 │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴──────┴───────────┴──────┘
phone字段是String类型，但
icq字段是
UInt32，所以它需要转换为
String。
从联系人列表中获取客户的第一个可用联系方式：
SELECT coalesce(mail, phone, CAST(icq,'Nullable(String)')) FROM aBook
┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(icq, 'Nullable(String)'))─┐
│ client 1 │ 123-45-67 │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
ifNull
如果第一个参数为«NULL»，则返回第二个参数的值。
ifNull(x,alt)
参数:
x— 要检查«NULL»的值。
alt— 如果
x为’NULL`，函数返回的值。
返回值
- 价值
x，如果
x不是
NULL.
- 价值
alt，如果
x是
NULL.
示例
SELECT ifNull('a', 'b')
┌─ifNull('a', 'b')─┐
│ a │
└──────────────────┘
SELECT ifNull(NULL, 'b')
┌─ifNull(NULL, 'b')─┐
│ b │
└───────────────────┘
nullIf
如果参数相等，则返回
NULL。
nullIf(x, y)
参数:
x,
y — 用于比较的值。 它们必须是类型兼容的，否则将抛出异常。
返回值
- 如果参数相等，则为
NULL。
- 如果参数不相等，则为
x值。
示例
SELECT nullIf(1, 1)
┌─nullIf(1, 1)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────┘
SELECT nullIf(1, 2)
┌─nullIf(1, 2)─┐
│ 1 │
└──────────────┘
assumeNotNull
将可为空类型的值转换为非
Nullable类型的值。
assumeNotNull(x)
参数：
x— 原始值。
返回值
- 如果
x不为
NULL，返回非
Nullable类型的原始值。
- 如果
x为
NULL，则返回任意值。
示例
存在如下
t_null表。
SHOW CREATE TABLE t_null
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.t_null ( x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE = TinyLog │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 3 │
└───┴──────┘
将列
y作为
assumeNotNull函数的参数。
SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null
┌─assumeNotNull(y)─┐
│ 0 │
│ 3 │
└──────────────────┘
SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null
┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐
│ Int8 │
│ Int8 │
└──────────────────────────────┘
可调整
将参数的类型转换为
Nullable。
toNullable(x)
参数：
x— 任何非复合类型的值。
返回值
- 输入的值，但其类型为
Nullable。
示例
SELECT toTypeName(10)
┌─toTypeName(10)─┐
│ UInt8 │
└────────────────┘
SELECT toTypeName(toNullable(10))
┌─toTypeName(toNullable(10))─┐
│ Nullable(UInt8) │
└────────────────────────────┘