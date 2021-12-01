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数学函数

以下所有的函数都返回一个Float64类型的数值。返回结果总是以尽可能最大精度返回，但还是可能与机器中可表示最接近该值的数字不同。

返回一个接近数学常量e的Float64数字。

返回一个接近数学常量π的Float64数字。

接受一个数值类型的参数并返回它的指数。

接受一个数值类型的参数并返回它的自然对数。

接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂。

接受一个数值类型的参数并返回它的底2对数。

接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂。

接受一个数值类型的参数并返回它的底10对数。

接受一个数值类型的参数并返回它的平方根。

接受一个数值类型的参数并返回它的立方根。

如果’x’是非负数，那么 erf(x / σ√2) 是具有正态分布且标准偏差为«σ»的随机变量的值与预期值之间的距离大于«x»。

示例 （三西格玛准则）:

SELECT erf ( 3 / sqrt ( 2 ) )



┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐

│ 0.9973002039367398 │

└─────────────────────────┘



接受一个数值参数并返回一个接近1 - erf(x)的Float64数字，但不会丢失大«x»值的精度。

返回x的绝对值的自然对数的伽玛函数。

返回x的伽玛函数。

返回x的三角正弦值。

返回x的三角余弦值。

返回x的三角正切值。

返回x的反三角正弦值。

返回x的反三角余弦值。

返回x的反三角正切值。

接受x和y两个参数。返回x的y次方。

接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂（UInt64）。

接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂（UInt64）。

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