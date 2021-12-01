数学函数
以下所有的函数都返回一个Float64类型的数值。返回结果总是以尽可能最大精度返回，但还是可能与机器中可表示最接近该值的数字不同。
e()
返回一个接近数学常量e的Float64数字。
pi()
返回一个接近数学常量π的Float64数字。
exp(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的指数。
log(x),ln(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的自然对数。
exp2(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂。
log2(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的底2对数。
exp10(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂。
log10(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的底10对数。
sqrt(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的平方根。
cbrt(x)
接受一个数值类型的参数并返回它的立方根。
erf(x)
如果’x’是非负数，那么
erf(x / σ√2)是具有正态分布且标准偏差为«σ»的随机变量的值与预期值之间的距离大于«x»。
示例 （三西格玛准则）:
SELECT erf(3 / sqrt(2))
┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐
│ 0.9973002039367398 │
└─────────────────────────┘
erfc(x)
接受一个数值参数并返回一个接近1 - erf(x)的Float64数字，但不会丢失大«x»值的精度。
lgamma(x)
返回x的绝对值的自然对数的伽玛函数。
tgamma(x)
返回x的伽玛函数。
sin(x)
返回x的三角正弦值。
cos(x)
返回x的三角余弦值。
tan(x)
返回x的三角正切值。
asin(x)
返回x的反三角正弦值。
acos(x)
返回x的反三角余弦值。
atan(x)
返回x的反三角正切值。
pow(x,y),power(x,y)
接受x和y两个参数。返回x的y次方。
intExp2
接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂（UInt64）。
intExp10
接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂（UInt64）。