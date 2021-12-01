Skip to main content

数学函数

以下所有的函数都返回一个Float64类型的数值。返回结果总是以尽可能最大精度返回，但还是可能与机器中可表示最接近该值的数字不同。

e()

返回一个接近数学常量e的Float64数字。

pi()

返回一个接近数学常量π的Float64数字。

exp(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的指数。

log(x),ln(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的自然对数。

exp2(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂。

log2(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的底2对数。

exp10(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂。

log10(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的底10对数。

sqrt(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的平方根。

cbrt(x)

接受一个数值类型的参数并返回它的立方根。

erf(x)

如果’x’是非负数，那么erf(x / σ√2)是具有正态分布且标准偏差为«σ»的随机变量的值与预期值之间的距离大于«x»。

示例 （三西格玛准则）:

SELECT erf(3 / sqrt(2))
┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐
│      0.9973002039367398 │
└─────────────────────────┘

erfc(x)

接受一个数值参数并返回一个接近1 - erf(x)的Float64数字，但不会丢失大«x»值的精度。

lgamma(x)

返回x的绝对值的自然对数的伽玛函数。

tgamma(x)

返回x的伽玛函数。

sin(x)

返回x的三角正弦值。

cos(x)

返回x的三角余弦值。

tan(x)

返回x的三角正切值。

asin(x)

返回x的反三角正弦值。

acos(x)

返回x的反三角余弦值。

atan(x)

返回x的反三角正切值。

pow(x,y),power(x,y)

接受x和y两个参数。返回x的y次方。

intExp2

接受一个数值类型的参数并返回它的2的x次幂（UInt64）。

intExp10

接受一个数值类型的参数并返回它的10的x次幂（UInt64）。

来源文章