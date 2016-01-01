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处理 S2 索引的函数

S2Index

S2 是一种地理索引系统，其中所有地理数据都在三维球体上表示（类似于地球仪）。

在 S2 库中，点被表示为 S2 索引 - 一个特定的数字，它内部编码了单位球表面上的一个点，与传统的 (纬度，经度) 对不同。要获取以 (纬度，经度) 格式指定的给定点的 S2 点索引，请使用 geoToS2 函数。同时，您可以使用 s2ToGeo 函数获取与指定 S2 点索引对应的地理坐标。

geoToS2

返回与提供的坐标 (经度, 纬度) 对应的 S2 点索引。

语法

参数

返回值

示例

查询：

结果：

s2ToGeo

返回与提供的 S2 点索引对应的地理坐标 (经度, 纬度)

语法

参数

  • s2index — S2 索引。 UInt64

返回值

示例

查询：

结果：

s2GetNeighbors

返回与提供的 S2 对应的 S2 邻居索引。 S2 系统中的每个单元都是由四个大地线界定的四边形。因此，每个单元具有 4 个邻居。

语法

参数

  • s2index — S2 索引。 UInt64

返回值

  • 一个包含 4 个邻居索引的数组： array[s2index1, s2index3, s2index2, s2index4]Array(UInt64)。

示例

查询：

结果：

s2CellsIntersect

确定两个提供的 S2 单元是否相交。

语法

参数

  • s2index1, s2index2 — S2 索引。 UInt64

返回值

  • 1 — 如果单元相交。 UInt8
  • 0 — 如果单元不相交。 UInt8

示例

查询：

结果：

s2CapContains

确定一个盖是否包含一个 S2 点。一个盖表示一个被平面切割掉的球体的一部分。它由一个在球面上的点和一个以度为单位的半径定义。

语法

参数

  • center — 与盖对应的 S2 点索引。 UInt64
  • degrees — 以度为单位的盖的半径。 Float64
  • point — S2 点索引。 UInt64

返回值

  • 1 — 如果盖包含 S2 点索引。 UInt8
  • 0 — 如果盖不包含 S2 点索引。 UInt8

示例

查询：

结果：

s2CapUnion

确定包含给定两个输入盖的最小盖。一个盖表示一个被平面切掉的球面的一部分。它由一个在球面上的点和一个以度为单位的半径定义。

语法

参数

  • center1, center2 — 与两个输入盖对应的 S2 点索引。 UInt64
  • radius1, radius2 — 两个输入盖的半径（以度为单位）。 Float64

返回值

  • center — 与包含两个输入盖的最小盖中心对应的 S2 点索引。 UInt64
  • radius — 包含两个输入盖的最小盖的半径。 Float64

示例

查询：

结果：

s2RectAdd

增加边界矩形的大小以包含给定的 S2 点。在 S2 系统中，矩形由一种称为 S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。

语法

参数

  • s2PointLow — 与矩形对应的低 S2 点索引。 UInt64
  • s2PointHigh — 与矩形对应的高 S2 点索引。 UInt64
  • s2Point — 目标 S2 点索引，边界矩形应扩展以包含该点。 UInt64

返回值

  • s2PointLow — 与扩展后的矩形对应的低 S2 单元 ID。 UInt64
  • s2PointHigh — 与扩展后的矩形对应的高 S2 单元 ID。 UInt64

示例

查询：

结果：

s2RectContains

确定给定矩形是否包含一个 S2 点。在 S2 系统中，矩形由一种称为 S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。

语法

参数

  • s2PointLow — 与矩形对应的低 S2 点索引。 UInt64
  • s2PointHigh — 与矩形对应的高 S2 点索引。 UInt64
  • s2Point — 目标 S2 点索引。 UInt64

返回值

  • 1 — 如果矩形包含给定 S2 点。
  • 0 — 如果矩形不包含给定 S2 点。

示例

查询：

结果：

s2RectUnion

返回包含该矩形和给定矩形的并集的最小矩形。在 S2 系统中，矩形由一种称为 S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。

语法

参数

  • s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi — 与第一个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64
  • s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi — 与第二个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64

返回值

  • s2UnionRect2PointLow — 与并集矩形对应的低 S2 单元 ID。 UInt64
  • s2UnionRect2PointHi — 与并集矩形对应的高 S2 单元 ID。 UInt64

示例

查询：

结果：

s2RectIntersection

返回包含该矩形和给定矩形的交集的最小矩形。在 S2 系统中，矩形由一种称为 S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。

语法

参数

  • s2Rect1PointLow, s2Rect1PointHi — 与第一个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64
  • s2Rect2PointLow, s2Rect2PointHi — 与第二个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64

返回值

  • s2UnionRect2PointLow — 与包含给定矩形交集的矩形对应的低 S2 单元 ID。 UInt64
  • s2UnionRect2PointHi — 与包含给定矩形交集的矩形对应的高 S2 单元 ID。 UInt64

示例

查询：

结果：