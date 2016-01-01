处理 S2 索引的函数
S2Index
S2 是一种地理索引系统，其中所有地理数据都在三维球体上表示（类似于地球仪）。
在 S2 库中，点被表示为 S2 索引 - 一个特定的数字，它内部编码了单位球表面上的一个点，与传统的 (纬度，经度) 对不同。要获取以 (纬度，经度) 格式指定的给定点的 S2 点索引，请使用 geoToS2 函数。同时，您可以使用 s2ToGeo 函数获取与指定 S2 点索引对应的地理坐标。
geoToS2
返回与提供的坐标
(经度, 纬度) 对应的 S2 点索引。
语法
参数
返回值
- S2 点索引。 UInt64。
示例
查询：
结果：
s2ToGeo
返回与提供的 S2 点索引对应的地理坐标
(经度, 纬度)。
语法
参数
s2index— S2 索引。 UInt64。
返回值
示例
查询：
结果：
s2GetNeighbors
返回与提供的 S2 对应的 S2 邻居索引。 S2 系统中的每个单元都是由四个大地线界定的四边形。因此，每个单元具有 4 个邻居。
语法
参数
s2index— S2 索引。 UInt64。
返回值
示例
查询：
结果：
s2CellsIntersect
确定两个提供的 S2 单元是否相交。
语法
参数
s2index1,
s2index2— S2 索引。 UInt64。
返回值
示例
查询：
结果：
s2CapContains
确定一个盖是否包含一个 S2 点。一个盖表示一个被平面切割掉的球体的一部分。它由一个在球面上的点和一个以度为单位的半径定义。
语法
参数
返回值
示例
查询：
结果：
s2CapUnion
确定包含给定两个输入盖的最小盖。一个盖表示一个被平面切掉的球面的一部分。它由一个在球面上的点和一个以度为单位的半径定义。
语法
参数
返回值
示例
查询：
结果：
s2RectAdd
增加边界矩形的大小以包含给定的 S2 点。在 S2 系统中，矩形由一种称为
S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。
语法
参数
s2PointLow— 与矩形对应的低 S2 点索引。 UInt64。
s2PointHigh— 与矩形对应的高 S2 点索引。 UInt64。
s2Point— 目标 S2 点索引，边界矩形应扩展以包含该点。 UInt64。
返回值
示例
查询：
结果：
s2RectContains
确定给定矩形是否包含一个 S2 点。在 S2 系统中，矩形由一种称为
S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。
语法
参数
s2PointLow— 与矩形对应的低 S2 点索引。 UInt64。
s2PointHigh— 与矩形对应的高 S2 点索引。 UInt64。
s2Point— 目标 S2 点索引。 UInt64。
返回值
1— 如果矩形包含给定 S2 点。
0— 如果矩形不包含给定 S2 点。
示例
查询：
结果：
s2RectUnion
返回包含该矩形和给定矩形的并集的最小矩形。在 S2 系统中，矩形由一种称为
S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。
语法
参数
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— 与第一个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64。
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— 与第二个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64。
返回值
s2UnionRect2PointLow— 与并集矩形对应的低 S2 单元 ID。 UInt64。
s2UnionRect2PointHi— 与并集矩形对应的高 S2 单元 ID。 UInt64。
示例
查询：
结果：
s2RectIntersection
返回包含该矩形和给定矩形的交集的最小矩形。在 S2 系统中，矩形由一种称为
S2LatLngRect 的 S2Region 类型表示，表示纬度-经度空间中的矩形。
语法
参数
s2Rect1PointLow,
s2Rect1PointHi— 与第一个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64。
s2Rect2PointLow,
s2Rect2PointHi— 与第二个矩形对应的低和高 S2 点索引。 UInt64。
返回值
s2UnionRect2PointLow— 与包含给定矩形交集的矩形对应的低 S2 单元 ID。 UInt64。
s2UnionRect2PointHi— 与包含给定矩形交集的矩形对应的高 S2 单元 ID。 UInt64。
示例
查询：
结果：