处理多边形的函数

从各种 Geo 数据类型 返回 WKT（良知文本）几何对象。支持的 WKT 对象有：

POINT

POLYGON

MULTIPOLYGON

LINESTRING

MULTILINESTRING

语法

参数

geo_data 可以是以下 Geo 数据类型 或其底层原始类型之一：

返回值

对于点，返回 WKT 几何对象 POINT 。

。 对于多边形，返回 WKT 几何对象 POLYGON 。

。 对于多重多边形，返回 WKT 几何对象 MULTIPOLYGON 。

。 对于线字符串，返回 WKT 几何对象 LINESTRING 。

。 对于多重线字符串，返回 WKT 几何对象 MULTILINESTRING 。

示例

从元组获取 POINT：

从元组数组或元组数组数组获取 POLYGON：

从多维元组数组获取 MULTIPOLYGON：

将 WKT（良知文本）多边形转换为 MultiPolygon 类型。

type output MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

以 MULTIPOLYGON 开头的字符串

MultiPolygon

将 WKT（良知文本）多边形转换为 Polygon 类型。

type output Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

以 POLYGON 开头的字符串

Polygon

ClickHouse 中的 readWKTPoint 函数解析点几何的良知文本（WKT）表示，并返回 ClickHouse 内部格式的点。

wkt_string ：表示点几何的输入 WKT 字符串。

该函数返回点几何的 ClickHouse 内部表示。

解析线字符串几何的良知文本（WKT）表示，并返回 ClickHouse 内部格式。

wkt_string ：表示线字符串几何的输入 WKT 字符串。

该函数返回线字符串几何的 ClickHouse 内部表示。

解析多重线字符串几何的良知文本（WKT）表示，并返回 ClickHouse 内部格式。

wkt_string ：表示多重线字符串几何的输入 WKT 字符串。

该函数返回多重线字符串几何的 ClickHouse 内部表示。

解析表示多边形几何的良知文本（WKT），并返回闭合线字符串的环（ring）在 ClickHouse 内部格式。

wkt_string ：表示多边形几何的输入 WKT 字符串。

该函数返回环（闭合线字符串）几何的 ClickHouse 内部表示。

根据一个多边形是否完全位于另一个多边形内返回真或假。参考 https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html

UInt8，0 表示假，1 表示真

计算两个点之间的最小距离，其中一个点属于第一个多边形，第二个点属于另一个多边形。球面坐标表示法表示坐标被视为一个纯粹和理想的球体上的坐标，这对于地球来说并不准确。使用这种类型的坐标系统可以加快执行速度，但当然不够精确。

两个多边形

Float64

计算两个多边形之间的距离

两个多边形

Float64

如果两个多边形相等，返回真

两个多边形

UInt8，0 表示假，1 表示真

计算两个多边形之间的空间集合理论对称差 (XOR)

多边形

MultiPolygon

与 polygonsSymDifferenceSpherical 相同，但坐标在笛卡尔坐标系中；更接近真实地球的模型。

多边形

MultiPolygon

计算多边形之间的交集（与），坐标为球面坐标。

多边形

MultiPolygon

如果第二个多边形位于第一个多边形内，则返回真。

两个多边形

UInt8，0 表示假，1 表示真

计算凸包。 参考

坐标在笛卡尔坐标系中。

MultiPolygon

Polygon

计算多边形的表面积。

Polygon

Float

计算并集（或）。

多边形

MultiPolygon

计算多边形的周长。

这是代表津巴布韦的多边形：

计算多边形的交集。

多边形

MultiPolygon

计算多边形的面积

多边形

Float64

计算多边形的周长。

多边形

Float64

计算多边形的并集。

多边形

MultiPolygon

有关几何系统的更多信息，请参阅这份关于Boost库的 演示文稿，ClickHouse正是使用这个库。