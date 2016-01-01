跳到主要内容
几何处理函数

几何

几何函数可用于计算 POLYGON、LINESTRING、MULTIPOLYGON、MULTILINESTRING、RING 和 POINT 等几何类型的周长和面积。将这些几何对象表示为 Geometry 类型。若输入值为 NULL，则以下所有函数均返回 0。

perimeterCartesian

在笛卡尔（平面）坐标系下计算给定 Geometry 对象的周长。

语法 perimeterCartesian(geom)

输入值

  • geom — Geometry 对象。Geometry

返回值

  • 数值 — 对象在该坐标系下的周长，单位与坐标系一致。Float64

示例 CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;

结果： ┌─perimeterCartesian(geom)─┐ │ 4.0 │ └──────────────────────────┘

areaCartesian

在笛卡尔坐标系下计算给定 Geometry 对象的面积。

语法 areaCartesian(geom)

输入值

  • geom — Geometry 对象。Geometry

返回值

  • 数值 — 对象在坐标系单位中的面积。Float64

示例 CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;

结果： ┌─areaCartesian(geom)─┐ │ -1 │ └─────────────────────┘

perimeterSpherical

计算球面上 Geometry 对象的周长。

语法 perimeterSpherical(geom)

输入值

  • geom — Geometry 对象。Geometry

返回值

示例 CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)'); SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;

结果： ┌─perimeterSpherical(geom)─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘

areaSpherical

计算球面上 Geometry 对象的面积。

语法 areaSpherical(geom)

输入值

  • geom — Geometry 类型的几何对象。参见 Geometry

返回值

  • 数值 — 面积。参见 Float64

示例 CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;

结果： ┌─areaSpherical(geom)─┐ │ -0.0003046096848622019 │ └──────────────────────┘