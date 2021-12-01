GEO函数
大圆形距离
使用great-circle distance公式计算地球表面两点之间的距离。
greatCircleDistance(lon1Deg, lat1Deg, lon2Deg, lat2Deg)
输入参数
lon1Deg— 第一个点的经度，单位：度，范围：
[-180°, 180°]。
lat1Deg— 第一个点的纬度，单位：度，范围：
[-90°, 90°]。
lon2Deg— 第二个点的经度，单位：度，范围：
[-180°, 180°]。
lat2Deg— 第二个点的纬度，单位：度，范围：
[-90°, 90°]。
正值对应北纬和东经，负值对应南纬和西经。
返回值
地球表面的两点之间的距离，以米为单位。
当输入参数值超出规定的范围时将抛出异常。
示例
SELECT greatCircleDistance(55.755831, 37.617673, -55.755831, -37.617673)
┌─greatCircleDistance(55.755831, 37.617673, -55.755831, -37.617673)─┐
│ 14132374.194975413 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
尖尖的人
检查指定的点是否至少包含在指定的一个椭圆中。 下述中的坐标是几何图形在笛卡尔坐标系中的位置。
pointInEllipses(x, y, x₀, y₀, a₀, b₀,...,xₙ, yₙ, aₙ, bₙ)
输入参数
x, y— 平面上某个点的坐标。
xᵢ, yᵢ— 第i个椭圆的中心坐标。
aᵢ, bᵢ— 以x, y坐标为单位的第i个椭圆的轴。
输入参数的个数必须是
2+4⋅n，其中
n是椭圆的数量。
返回值
如果该点至少包含在一个椭圆中，则返回
1；否则，则返回
0。
示例
SELECT pointInEllipses(55.755831, 37.617673, 55.755831, 37.617673, 1.0, 2.0)
┌─pointInEllipses(55.755831, 37.617673, 55.755831, 37.617673, 1., 2.)─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
pointInPolygon
检查指定的点是否包含在指定的多边形中。
pointInPolygon((x, y), [(a, b), (c, d) ...], ...)
输入参数
(x, y)— 平面上某个点的坐标。元组类型，包含坐标的两个数字。
[(a, b), (c, d) ...]— 多边形的顶点。阵列类型。每个顶点由一对坐标
(a, b)表示。顶点可以按顺时针或逆时针指定。顶点的个数应该大于等于3。同时只能是常量的。
- 该函数还支持镂空的多边形（切除部分）。如果需要，可以使用函数的其他参数定义需要切除部分的多边形。(The function does not support non-simply-connected polygons.)
返回值
如果坐标点存在在多边形范围内，则返回
1。否则返回
0。
如果坐标位于多边形的边界上，则该函数可能返回
1，或可能返回
0。
示例
SELECT pointInPolygon((3., 3.), [(6, 0), (8, 4), (5, 8), (0, 2)]) AS res
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
geohashEncode
将经度和纬度编码为geohash-string，请参阅（http://geohash.org/,https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash）。
geohashEncode(longitude, latitude, [precision])
输入值
- longitude - 要编码的坐标的经度部分。其值应在
[-180°，180°]范围内
- latitude - 要编码的坐标的纬度部分。其值应在
[-90°，90°]范围内
- precision - 可选，生成的geohash-string的长度，默认为
12。取值范围为
[1,12]。任何小于
1或大于
12的值都会默认转换为
12。
返回值
- 坐标编码的字符串（使用base32编码的修改版本）。
示例
SELECT geohashEncode(-5.60302734375, 42.593994140625, 0) AS res
┌─res──────────┐
│ ezs42d000000 │
└──────────────┘
geohashDecode
将任何geohash编码的字符串解码为经度和纬度。
输入值
- encoded string - geohash编码的字符串。
返回值
- (longitude, latitude) - 经度和纬度的
Float64值的2元组。
示例
SELECT geohashDecode('ezs42') AS res
┌─res─────────────────────────────┐
│ (-5.60302734375,42.60498046875) │
└─────────────────────────────────┘
geoToH3
计算指定的分辨率的H3索引
(lon, lat)。
geoToH3(lon, lat, resolution)
输入值
返回值
- H3中六边形的索引值。
- 发生异常时返回0。
UInt64类型。
示例
SELECT geoToH3(37.79506683, 55.71290588, 15) as h3Index
┌────────────h3Index─┐
│ 644325524701193974 │
└────────────────────┘
geohashesInBox
计算在指定精度下计算最小包含指定的经纬范围的最小图形的geohash数组。
输入值
- longitude_min - 最小经度。其值应在
[-180°，180°]范围内
- latitude_min - 最小纬度。其值应在
[-90°，90°]范围内
- longitude_max - 最大经度。其值应在
[-180°，180°]范围内
- latitude_max - 最大纬度。其值应在
[-90°，90°]范围内
- precision - geohash的精度。其值应在
[1, 12]内的
UInt8类型的数字
请注意，上述所有的坐标参数必须同为
Float32或
Float64中的一种类型。
返回值
- 包含指定范围内的指定精度的geohash字符串数组。注意，您不应该依赖返回数组中geohash的顺序。
- [] - 当传入的最小经纬度大于最大经纬度时将返回一个空数组。
请注意，如果生成的数组长度超过10000时，则函数将抛出异常。
示例
SELECT geohashesInBox(24.48, 40.56, 24.785, 40.81, 4) AS thasos
┌─thasos──────────────────────────────────────┐
│ ['sx1q','sx1r','sx32','sx1w','sx1x','sx38'] │
└─────────────────────────────────────────────┘