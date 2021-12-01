On this page

GEO函数

使用great-circle distance公式计算地球表面两点之间的距离。

greatCircleDistance ( lon1Deg , lat1Deg , lon2Deg , lat2Deg )



输入参数

lon1Deg — 第一个点的经度，单位：度，范围： [-180°, 180°] 。

— 第一个点的经度，单位：度，范围： 。 lat1Deg — 第一个点的纬度，单位：度，范围： [-90°, 90°] 。

— 第一个点的纬度，单位：度，范围： 。 lon2Deg — 第二个点的经度，单位：度，范围： [-180°, 180°] 。

— 第二个点的经度，单位：度，范围： 。 lat2Deg — 第二个点的纬度，单位：度，范围： [-90°, 90°] 。

正值对应北纬和东经，负值对应南纬和西经。

返回值

地球表面的两点之间的距离，以米为单位。

当输入参数值超出规定的范围时将抛出异常。

示例

SELECT greatCircleDistance ( 55.755831 , 37.617673 , - 55.755831 , - 37.617673 )



┌─greatCircleDistance(55.755831, 37.617673, -55.755831, -37.617673)─┐

│ 14132374.194975413 │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘



检查指定的点是否至少包含在指定的一个椭圆中。 下述中的坐标是几何图形在笛卡尔坐标系中的位置。

pointInEllipses ( x , y , x₀ , y₀ , a₀ , b₀ , . . . , xₙ , yₙ , aₙ , bₙ )



输入参数

x, y — 平面上某个点的坐标。

— 平面上某个点的坐标。 xᵢ, yᵢ — 第i个椭圆的中心坐标。

— 第i个椭圆的中心坐标。 aᵢ, bᵢ — 以x, y坐标为单位的第i个椭圆的轴。

输入参数的个数必须是 2+4⋅n ，其中 n 是椭圆的数量。

返回值

如果该点至少包含在一个椭圆中，则返回 1 ；否则，则返回 0 。

示例

SELECT pointInEllipses ( 55.755831 , 37.617673 , 55.755831 , 37.617673 , 1.0 , 2.0 )



┌─pointInEllipses(55.755831, 37.617673, 55.755831, 37.617673, 1., 2.)─┐

│ 1 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



检查指定的点是否包含在指定的多边形中。

pointInPolygon ( ( x , y ) , [ ( a , b ) , ( c , d ) . . . ] , . . . )



输入参数

(x, y) — 平面上某个点的坐标。元组类型，包含坐标的两个数字。

— 平面上某个点的坐标。元组类型，包含坐标的两个数字。 [(a, b), (c, d) ...] — 多边形的顶点。阵列类型。每个顶点由一对坐标 (a, b) 表示。顶点可以按顺时针或逆时针指定。顶点的个数应该大于等于3。同时只能是常量的。

— 多边形的顶点。阵列类型。每个顶点由一对坐标 表示。顶点可以按顺时针或逆时针指定。顶点的个数应该大于等于3。同时只能是常量的。 该函数还支持镂空的多边形（切除部分）。如果需要，可以使用函数的其他参数定义需要切除部分的多边形。(The function does not support non-simply-connected polygons.)

返回值

如果坐标点存在在多边形范围内，则返回 1 。否则返回 0 。 如果坐标位于多边形的边界上，则该函数可能返回 1 ，或可能返回 0 。

示例

SELECT pointInPolygon ( ( 3. , 3. ) , [ ( 6 , 0 ) , ( 8 , 4 ) , ( 5 , 8 ) , ( 0 , 2 ) ] ) AS res



┌─res─┐

│ 1 │

└─────┘



将经度和纬度编码为geohash-string，请参阅（http://geohash.org/,https://en.wikipedia.org/wiki/Geohash）。

geohashEncode ( longitude , latitude , [ precision ] )



输入值

longitude - 要编码的坐标的经度部分。其值应在 [-180°，180°] 范围内

范围内 latitude - 要编码的坐标的纬度部分。其值应在 [-90°，90°] 范围内

范围内 precision - 可选，生成的geohash-string的长度，默认为 12 。取值范围为 [1,12] 。任何小于 1 或大于 12 的值都会默认转换为 12 。

返回值

坐标编码的字符串（使用base32编码的修改版本）。

示例

SELECT geohashEncode ( - 5.60302734375 , 42.593994140625 , 0 ) AS res



┌─res──────────┐

│ ezs42d000000 │

└──────────────┘



将任何geohash编码的字符串解码为经度和纬度。

输入值

encoded string - geohash编码的字符串。

返回值

(longitude, latitude) - 经度和纬度的 Float64 值的2元组。

示例

SELECT geohashDecode ( 'ezs42' ) AS res



┌─res─────────────────────────────┐

│ (-5.60302734375,42.60498046875) │

└─────────────────────────────────┘



计算指定的分辨率的H3索引 (lon, lat) 。

geoToH3 ( lon , lat , resolution )



输入值

lon — 经度。 Float64类型。

— 经度。 Float64类型。 lat — 纬度。 Float64类型。

— 纬度。 Float64类型。 resolution — 索引的分辨率。 取值范围为: [0, 15] 。 UInt8类型。

返回值

H3中六边形的索引值。

发生异常时返回0。

UInt64类型。

示例

SELECT geoToH3 ( 37.79506683 , 55.71290588 , 15 ) as h3Index



┌────────────h3Index─┐

│ 644325524701193974 │

└────────────────────┘



计算在指定精度下计算最小包含指定的经纬范围的最小图形的geohash数组。

输入值

longitude_min - 最小经度。其值应在 [-180°，180°] 范围内

范围内 latitude_min - 最小纬度。其值应在 [-90°，90°] 范围内

范围内 longitude_max - 最大经度。其值应在 [-180°，180°] 范围内

范围内 latitude_max - 最大纬度。其值应在 [-90°，90°] 范围内

范围内 precision - geohash的精度。其值应在 [1, 12] 内的 UInt8 类型的数字

请注意，上述所有的坐标参数必须同为 Float32 或 Float64 中的一种类型。

返回值

包含指定范围内的指定精度的geohash字符串数组。注意，您不应该依赖返回数组中geohash的顺序。

[ ] - 当传入的最小经纬度大于最大经纬度时将返回一个空数组。

请注意，如果生成的数组长度超过10000时，则函数将抛出异常。

示例

SELECT geohashesInBox ( 24.48 , 40.56 , 24.785 , 40.81 , 4 ) AS thasos



┌─thasos──────────────────────────────────────┐

│ ['sx1q','sx1r','sx32','sx1w','sx1x','sx38'] │

└─────────────────────────────────────────────┘



来源文章