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Nullable处理函数

检查参数是否为NULL。

isNull(x)



参数

x — 一个非复合数据类型的值。

返回值

1 如果 x 为 NULL 。

如果 为 。 0 如果 x 不为 NULL 。

示例

存在以下内容的表

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



对其进行查询

:) SELECT x FROM t_null WHERE isNull(y)



SELECT x

FROM t_null

WHERE isNull(y)



┌─x─┐

│ 1 │

└───┘



1 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.



检查参数是否不为 NULL.

isNotNull(x)



参数:

x — 一个非复合数据类型的值。

返回值

0 如果 x 为 NULL 。

如果 为 。 1 如果 x 不为 NULL 。

示例

存在以下内容的表

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



对其进行查询

:) SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y)



SELECT x

FROM t_null

WHERE isNotNull(y)



┌─x─┐

│ 2 │

└───┘



1 rows in set. Elapsed: 0.010 sec.



检查从左到右是否传递了«NULL»参数并返回第一个非 'NULL 参数。

coalesce(x,...)



参数:

任何数量的非复合类型的参数。所有参数必须与数据类型兼容。

返回值

第一个非’NULL ` 参数。

NULL ，如果所有参数都是’NULL ` 。

示例

考虑可以指定多种联系客户的方式的联系人列表。

┌─name─────┬─mail─┬─phone─────┬──icq─┐

│ client 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 123-45-67 │ 123 │

│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────────┴──────┴───────────┴──────┘



mail 和 phone 字段是String类型，但 icq 字段是 UInt32 ，所以它需要转换为 String 。

从联系人列表中获取客户的第一个可用联系方式：

:) SELECT coalesce(mail, phone, CAST(icq,'Nullable(String)')) FROM aBook



SELECT coalesce(mail, phone, CAST(icq, 'Nullable(String)'))

FROM aBook



┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(icq, 'Nullable(String)'))─┐

│ client 1 │ 123-45-67 │

│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘



2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.



如果第一个参数为«NULL»，则返回第二个参数的值。

ifNull(x,alt)



参数:

x — 要检查«NULL»的值。

— 要检查«NULL»的值。 alt — 如果 x 为’NULL ` ，函数返回的值。

返回值

价值 x ，如果 x 不是 NULL .

，如果 不是 . 价值 alt ，如果 x 是 NULL .

示例

SELECT ifNull('a', 'b')



┌─ifNull('a', 'b')─┐

│ a │

└──────────────────┘



SELECT ifNull(NULL, 'b')



┌─ifNull(NULL, 'b')─┐

│ b │

└───────────────────┘



如果参数相等，则返回 NULL 。

nullIf(x, y)



参数:

x , y — 用于比较的值。 它们必须是类型兼容的，否则将抛出异常。

返回值

如果参数相等，则为 NULL 。

。 如果参数不相等，则为 x 值。

示例

SELECT nullIf(1, 1)



┌─nullIf(1, 1)─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────────────┘



SELECT nullIf(1, 2)



┌─nullIf(1, 2)─┐

│ 1 │

└──────────────┘



将可为空类型的值转换为非 Nullable 类型的值。

assumeNotNull(x)



参数：

x — 原始值。

返回值

如果 x 不为 NULL ，返回非 Nullable 类型的原始值。

不为 ，返回非 类型的原始值。 如果 x 为 NULL ，返回对应非 Nullable 类型的默认值。

示例

存在如下 t_null 表。

SHOW CREATE TABLE t_null



┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ CREATE TABLE default.t_null ( x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE = TinyLog │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



将列 y 作为 assumeNotNull 函数的参数。

SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null



┌─assumeNotNull(y)─┐

│ 0 │

│ 3 │

└──────────────────┘



SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null



┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐

│ Int8 │

│ Int8 │

└──────────────────────────────┘



将参数的类型转换为 Nullable 。

toNullable(x)



参数：

x — 任何非复合类型的值。

返回值

输入的值，但其类型为 Nullable 。

示例

SELECT toTypeName(10)



┌─toTypeName(10)─┐

│ UInt8 │

└────────────────┘



SELECT toTypeName(toNullable(10))



┌─toTypeName(toNullable(10))─┐

│ Nullable(UInt8) │

└────────────────────────────┘



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