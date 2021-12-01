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编码函数

返回长度为传递参数数量的字符串，并且每个字节都有对应参数的值。接受数字Numeric类型的多个参数。如果参数的值超出了UInt8数据类型的范围，则将其转换为UInt8，并可能进行舍入和溢出。

语法

char ( number_1 , [ number_2 , . . . , number_n ] ) ;



参数

返回值

给定字节数的字符串。

类型: String 。

示例

查询:

SELECT char ( 104.1 , 101 , 108.9 , 108.9 , 111 ) AS hello



结果:

┌─hello─┐

│ hello │

└───────┘



你可以通过传递相应的字节来构造任意编码的字符串。 这是UTF-8的示例:

查询:

SELECT char ( 0xD0 , 0xBF , 0xD1 , 0x80 , 0xD0 , 0xB8 , 0xD0 , 0xB2 , 0xD0 , 0xB5 , 0xD1 , 0x82 ) AS hello ;



结果:

┌─hello──┐

│ привет │

└────────┘



查询:

SELECT char ( 0xE4 , 0xBD , 0xA0 , 0xE5 , 0xA5 , 0xBD ) AS hello ;



结果:

┌─hello─┐

│ 你好 │

└───────┘



返回包含参数的十六进制表示的字符串。

别名为： HEX 。

语法

hex ( arg )



该函数使用大写字母 A-F ，不使用任何前缀（如 0x ）或后缀（如 h ）

对于整数参数，它从高到低（大端或“人类可读”顺序）打印十六进制数字（“半字节”）。它从左侧第一个非零字节开始（省略前导零字节），但即使前导数字为零，也始终打印每个字节的两个数字。

类型为Date和DateTime的值将被格式化为相应的整数（日期为 Epoch 以来的天数，DateTime 为 Unix Timestamp 的值）。

对于String和FixedString，所有字节都被简单地编码为两个十六进制数字。零字节不会被省略。

类型为Float和Decimal的值被编码为它们在内存中的表示。由于我们支持小端架构，它们以小端编码。零前导尾随字节不会被省略。

类型为UUID的值被编码为大端顺序字符串。

参数

arg — 要转换为十六进制的值。类型为String，UInt，Float，Decimal，Date或者DateTime。

返回值

具有参数的十六进制表示的字符串。

类型为：String。

示例

查询语句：

SELECT hex ( 1 ) ;



结果：

01



查询语句：

SELECT hex ( toFloat32 ( number ) ) AS hex_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



结果：

┌─hex_presentation─┐

│ 00007041 │

│ 00008041 │

└──────────────────┘



查询语句：

SELECT hex ( toFloat64 ( number ) ) AS hex_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



结果：

┌─hex_presentation─┐

│ 0000000000002E40 │

│ 0000000000003040 │

└──────────────────┘



查询语句：

SELECT lower ( hex ( toUUID ( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ) ) ) as uuid_hex



结果：

┌─uuid_hex─────────────────────────┐

│ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │

└──────────────────────────────────┘



执行hex函数的相反操作。它将每对十六进制数字（在参数中）解释为一个数字，并将其转换为该数字表示的字节。返回值是一个二进制字符串 (BLOB)。

如果要将结果转换为数字，可以使用 reverse 和 reinterpretAs < Type > 函数。

:::注意

如果从 clickhouse-client 中调用 unhex ，二进制字符串将使用 UTF-8 显示。 :::

别名为： UNHEX 。

语法

unhex ( arg )



参数

arg — 包含任意数量的十六进制数字的字符串。类型为：String。

支持大写和小写字母A-F。十六进制数字的数量不必是偶数。如果是奇数，则最后一位数被解释为00-0F字节的低位。如果参数字符串包含除十六进制数字以外的任何内容，则返回一些实现定义的结果（不抛出异常）。对于数字参数， unhex()不执行 hex(N) 的倒数。

返回值

二进制字符串 (BLOB)。

类型为： String。

示例

查询语句：

SELECT unhex ( '303132' ) , UNHEX ( '4D7953514C' ) ;



结果：

┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐

│ 012 │ MySQL │

└─────────────────┴─────────────────────┘



查询语句：

SELECT reinterpretAsUInt64 ( reverse ( unhex ( 'FFF' ) ) ) AS num ;



结果：

┌──num─┐

│ 4095 │

└──────┘



返回一个包含参数二进制表示的字符串。

语法

bin ( arg )



别名为： BIN 。

对于整数参数，它从最高有效到最低有效（大端或“人类可读”顺序）打印 bin 数字。它从最重要的非零字节开始（省略前导零字节），但如果前导数字为零，则始终打印每个字节的八位数字。

类型为Date和DateTime的值被格式化为相应的整数（ Date 为 Epoch 以来的天数， DateTime 为 Unix Timestamp 的值）。

对于String和FixedString，所有字节都被简单地编码为八个二进制数。零字节不会被省略。

类型为Float和Decimal的值被编码为它们在内存中的表示。由于我们支持小端架构，它们以小端编码。零前导尾随字节不会被省略。

类型为UUID的值被编码为大端顺序字符串。

参数

arg — 要转换为二进制的值。类型为String，FixedString，UInt，Float，Decimal，Date或者DateTime。

返回值

具有参数的二进制表示的字符串。

类型为： String。

示例

查询语句：

SELECT bin ( 14 ) ;



结果：

┌─bin(14)──┐

│ 00001110 │

└──────────┘



查询语句：

SELECT bin ( toFloat32 ( number ) ) AS bin_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



结果：

┌─bin_presentation─────────────────┐

│ 00000000000000000111000001000001 │

│ 00000000000000001000000001000001 │

└──────────────────────────────────┘



查询语句：

SELECT bin ( toFloat64 ( number ) ) AS bin_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



结果：

┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐

│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │

│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘



查询语句：

SELECT bin ( toUUID ( '61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0' ) ) as bin_uuid



结果：

┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



将每对二进制数字（在参数中）解释为一个数字，并将其转换为该数字表示的字节。这些函数执行与 bin 相反的操作。

语法

unbin ( arg )



别名为： UNBIN 。

对于数字参数， unbin() 不会返回 bin() 的倒数。如果要将结果转换为数字，可以使用reverse 和 reinterpretAs < Type > 函数。

note 如果从 clickhouse-client 中调用 unbin ，则使用 UTF-8 显示二进制字符串。

支持二进制数字 0 和 1 。二进制位数不必是八的倍数。如果参数字符串包含二进制数字以外的任何内容，则返回一些实现定义的结果（不抛出异常）。

参数

arg — 包含任意数量的二进制数字的字符串。类型为String。

返回值

二进制字符串 (BLOB)。

类型为：String。

示例

查询语句：

SELECT UNBIN ( '001100000011000100110010' ) , UNBIN ( '0100110101111001010100110101000101001100' ) ;



结果：

┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐

│ 012 │ MySQL │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘



查询语句：

SELECT reinterpretAsUInt64 ( reverse ( unbin ( '1110' ) ) ) AS num ;



结果：

┌─num─┐

│ 14 │

└─────┘



接受包含36个字符的字符串，格式为«123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000»，并将其转化为FixedString（16）返回。

接受FixedString（16）值。返回包含36个字符的文本格式的字符串。

接受一个整数。返回一个字符串，其中包含一组2的幂列表，其列表中的所有值相加等于这个整数。列表使用逗号分割，按升序排列。

接受一个整数。返回一个UInt64类型数组，其中包含一组2的幂列表，其列表中的所有值相加等于这个整数。数组中的数字按升序排列。

接受整数并将其转换为无符号整数。返回一个 UInt64 数字数组，其中包含 arg 中等于 1 的位的位置列表，按升序排列。

语法

bitPositionsToArray ( arg )



参数

返回值

包含等于 1 的位位置列表的数组，按升序排列。

类型为： Array(UInt64)。

示例

查询语句：

SELECT bitPositionsToArray ( toInt8 ( 1 ) ) AS bit_positions ;



结果：

┌─bit_positions─┐

│ [0] │

└───────────────┘



查询语句：

SELECT bitPositionsToArray ( toInt8 ( - 1 ) ) AS bit_positions ;



结果：

┌─bit_positions─────┐

│ [0,1,2,3,4,5,6,7] │

└───────────────────┘



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