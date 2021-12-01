编码函数
char
返回长度为传递参数数量的字符串，并且每个字节都有对应参数的值。接受数字Numeric类型的多个参数。如果参数的值超出了UInt8数据类型的范围，则将其转换为UInt8，并可能进行舍入和溢出。
语法
char(number_1, [number_2, ..., number_n]);
参数
返回值
- 给定字节数的字符串。
类型:
String。
示例
查询:
SELECT char(104.1, 101, 108.9, 108.9, 111) AS hello
结果:
┌─hello─┐
│ hello │
└───────┘
你可以通过传递相应的字节来构造任意编码的字符串。 这是UTF-8的示例:
查询:
SELECT char(0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;
结果:
┌─hello──┐
│ привет │
└────────┘
查询:
SELECT char(0xE4, 0xBD, 0xA0, 0xE5, 0xA5, 0xBD) AS hello;
结果:
┌─hello─┐
│ 你好 │
└───────┘
hex
返回包含参数的十六进制表示的字符串。
别名为：
HEX。
语法
hex(arg)
该函数使用大写字母
A-F，不使用任何前缀（如
0x）或后缀（如
h）
对于整数参数，它从高到低（大端或“人类可读”顺序）打印十六进制数字（“半字节”）。它从左侧第一个非零字节开始（省略前导零字节），但即使前导数字为零，也始终打印每个字节的两个数字。
类型为Date和DateTime的值将被格式化为相应的整数（日期为 Epoch 以来的天数，DateTime 为 Unix Timestamp 的值）。
对于String和FixedString，所有字节都被简单地编码为两个十六进制数字。零字节不会被省略。
类型为Float和Decimal的值被编码为它们在内存中的表示。由于我们支持小端架构，它们以小端编码。零前导尾随字节不会被省略。
类型为UUID的值被编码为大端顺序字符串。
参数
返回值
- 具有参数的十六进制表示的字符串。
类型为：String。
示例
查询语句：
SELECT hex(1);
结果：
01
查询语句：
SELECT hex(toFloat32(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);
结果：
┌─hex_presentation─┐
│ 00007041 │
│ 00008041 │
└──────────────────┘
查询语句：
SELECT hex(toFloat64(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);
结果：
┌─hex_presentation─┐
│ 0000000000002E40 │
│ 0000000000003040 │
└──────────────────┘
查询语句：
SELECT lower(hex(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0'))) as uuid_hex
结果：
┌─uuid_hex─────────────────────────┐
│ 61f0c4045cb311e7907ba6006ad3dba0 │
└──────────────────────────────────┘
unhex
执行hex函数的相反操作。它将每对十六进制数字（在参数中）解释为一个数字，并将其转换为该数字表示的字节。返回值是一个二进制字符串 (BLOB)。
如果要将结果转换为数字，可以使用 reverse 和 reinterpretAs<Type> 函数。
:::注意
如果从
clickhouse-client 中调用
unhex，二进制字符串将使用 UTF-8 显示。
:::
别名为：
UNHEX。
语法
unhex(arg)
参数
arg— 包含任意数量的十六进制数字的字符串。类型为：String。
支持大写和小写字母A-F。十六进制数字的数量不必是偶数。如果是奇数，则最后一位数被解释为00-0F字节的低位。如果参数字符串包含除十六进制数字以外的任何内容，则返回一些实现定义的结果（不抛出异常）。对于数字参数， unhex()不执行 hex(N) 的倒数。
返回值
- 二进制字符串 (BLOB)。
类型为： String。
示例
查询语句：
SELECT unhex('303132'), UNHEX('4D7953514C');
结果：
┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐
│ 012 │ MySQL │
└─────────────────┴─────────────────────┘
查询语句：
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unhex('FFF'))) AS num;
结果：
┌──num─┐
│ 4095 │
└──────┘
bin
返回一个包含参数二进制表示的字符串。
语法
bin(arg)
别名为：
BIN。
对于整数参数，它从最高有效到最低有效（大端或“人类可读”顺序）打印 bin 数字。它从最重要的非零字节开始（省略前导零字节），但如果前导数字为零，则始终打印每个字节的八位数字。
类型为Date和DateTime的值被格式化为相应的整数（
Date 为 Epoch 以来的天数，
DateTime 为 Unix Timestamp 的值）。
对于String和FixedString，所有字节都被简单地编码为八个二进制数。零字节不会被省略。
类型为Float和Decimal的值被编码为它们在内存中的表示。由于我们支持小端架构，它们以小端编码。零前导尾随字节不会被省略。
类型为UUID的值被编码为大端顺序字符串。
参数
返回值
- 具有参数的二进制表示的字符串。
类型为： String。
示例
查询语句：
SELECT bin(14);
结果：
┌─bin(14)──┐
│ 00001110 │
└──────────┘
查询语句：
SELECT bin(toFloat32(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);
结果：
┌─bin_presentation─────────────────┐
│ 00000000000000000111000001000001 │
│ 00000000000000001000000001000001 │
└──────────────────────────────────┘
查询语句：
SELECT bin(toFloat64(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);
结果：
┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
查询语句：
SELECT bin(toUUID('61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0')) as bin_uuid
结果：
┌─bin_uuid─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 01100001111100001100010000000100010111001011001100010001111001111001000001111011101001100000000001101010110100111101101110100000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
unbin
将每对二进制数字（在参数中）解释为一个数字，并将其转换为该数字表示的字节。这些函数执行与 bin 相反的操作。
语法
unbin(arg)
别名为：
UNBIN。
对于数字参数，
unbin() 不会返回
bin() 的倒数。如果要将结果转换为数字，可以使用reverse 和 reinterpretAs<Type> 函数。
note
如果从
clickhouse-client 中调用
unbin，则使用 UTF-8 显示二进制字符串。
支持二进制数字
0和
1。二进制位数不必是八的倍数。如果参数字符串包含二进制数字以外的任何内容，则返回一些实现定义的结果（不抛出异常）。
参数
arg— 包含任意数量的二进制数字的字符串。类型为String。
返回值
- 二进制字符串 (BLOB)。
类型为：String。
示例
查询语句：
SELECT UNBIN('001100000011000100110010'), UNBIN('0100110101111001010100110101000101001100');
结果：
┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐
│ 012 │ MySQL │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
查询语句：
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unbin('1110'))) AS num;
结果：
┌─num─┐
│ 14 │
└─────┘
UUIDStringToNum(str)
接受包含36个字符的字符串，格式为«123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000»，并将其转化为FixedString（16）返回。
UUIDNumToString(str)
接受FixedString（16）值。返回包含36个字符的文本格式的字符串。
bitmaskToList(num)
接受一个整数。返回一个字符串，其中包含一组2的幂列表，其列表中的所有值相加等于这个整数。列表使用逗号分割，按升序排列。
bitmaskToArray(num)
接受一个整数。返回一个UInt64类型数组，其中包含一组2的幂列表，其列表中的所有值相加等于这个整数。数组中的数字按升序排列。
bitPositionsToArray(num)
接受整数并将其转换为无符号整数。返回一个
UInt64 数字数组，其中包含
arg 中等于
1 的位的位置列表，按升序排列。
语法
bitPositionsToArray(arg)
参数
arg— 整数值。类型为Int/UInt。
返回值
- 包含等于
1的位位置列表的数组，按升序排列。
示例
查询语句：
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(1)) AS bit_positions;
结果：
┌─bit_positions─┐
│ [0] │
└───────────────┘
查询语句：
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(-1)) AS bit_positions;
结果：
┌─bit_positions─────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7] │
└───────────────────┘