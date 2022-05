SELECT



left ,



right ,



if ( left < right , 'left is smaller than right' , 'right is greater or equal than left' ) AS is_smaller



FROM LEFT_RIGHT



WHERE isNotNull ( left ) AND isNotNull ( right )







┌─ left ─┬─ right ─┬─is_smaller──────────────────────────┐



│ 1 │ 3 │ left is smaller than right │



│ 2 │ 2 │ right is greater or equal than left │



│ 3 │ 1 │ right is greater or equal than left │