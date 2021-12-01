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条件函数

控制条件分支。 与大多数系统不同，ClickHouse始终评估两个表达式 then 和 else 。

语法

SELECT if ( cond , then , else )



如果条件 cond 的计算结果为非零值，则返回表达式 then 的结果，并且跳过表达式 else 的结果（如果存在）。 如果 cond 为零或 NULL ，则将跳过 then 表达式的结果，并返回 else 表达式的结果（如果存在）。

您可以使用short_circuit_function_evaluation 设置，来根据短路方案计算 if 函数。如果启用此设置，则仅在 cond 为真的时，加载 then 表达式，此时不加载 else 表达式。仅在 cond 为假时，加载 else 表达式，此时不加载 then 表达式。例如，执行查询 SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10) 时不会抛出除以零的异常，因为 intDiv(42, number) 会仅对不满足条件 number = 0 的数字进行处理。

参数

cond – 条件结果可以为零或不为零。 类型是 UInt8，Nullable(UInt8) 或 NULL。

– 条件结果可以为零或不为零。 类型是 UInt8，Nullable(UInt8) 或 NULL。 then - 如果满足条件则返回的表达式。

- 如果满足条件则返回的表达式。 else - 如果不满足条件则返回的表达式。

返回值

该函数执行 then 和 else 表达式并返回其结果，这取决于条件 cond 最终是否为零。

示例

查询:

SELECT if ( 1 , plus ( 2 , 2 ) , plus ( 2 , 6 ) )



结果:

┌─plus(2, 2)─┐

│ 4 │

└────────────┘



查询:

SELECT if ( 0 , plus ( 2 , 2 ) , plus ( 2 , 6 ) )



结果:

┌─plus(2, 6)─┐

│ 8 │

└────────────┘



then 和 else 必须具有最低的通用类型。

示例:

给定表 LEFT_RIGHT :

SELECT *

FROM LEFT_RIGHT



┌─ left ─┬─ right ─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │

│ 1 │ 3 │

│ 2 │ 2 │

│ 3 │ 1 │

│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────┴───────┘



下面的查询比较了 left 和 right 的值:

SELECT

left ,

right ,

if ( left < right , 'left is smaller than right' , 'right is greater or equal than left' ) AS is_smaller

FROM LEFT_RIGHT

WHERE isNotNull ( left ) AND isNotNull ( right )



┌─ left ─┬─ right ─┬─is_smaller──────────────────────────┐

│ 1 │ 3 │ left is smaller than right │

│ 2 │ 2 │ right is greater or equal than left │

│ 3 │ 1 │ right is greater or equal than left │

└──────┴───────┴─────────────────────────────────────┘



注意：在此示例中未使用'NULL'值，请检查条件中的NULL值 部分。

与 if 函数相同。

语法: cond ? then : else

如果 cond ！= 0 则返回 then ，如果 cond = 0 则返回 else 。

cond 必须是 UInt8 类型， then 和 else 必须存在最低的共同类型。

then 和 else 可以是 NULL

参考

允许您在查询中更紧凑地编写CASE运算符。

语法

multiIf ( cond_1 , then_1 , cond_2 , then_2 , . . . , else )



您可以使用short_circuit_function_evaluation 设置，根据短路方案计算 multiIf 函数。如果启用此设置，则 then_i 表达式仅在 ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) 为真， cond_i 将仅对 ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1})) 为真的行进行执行。例如，执行查询“SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10)”时不会抛出除以零的异常。

参数:

cond_N — 函数返回 then_N 的条件。

— 函数返回 的条件。 then_N — 执行时函数的结果。

— 执行时函数的结果。 else — 如果没有满足任何条件，则为函数的结果。

该函数接受 2N + 1 参数。

返回值

该函数返回值«then_N»或«else»之一，具体取决于条件 cond_N 。

示例

再次使用表 LEFT_RIGHT 。

SELECT

left ,

right ,

multiIf ( left < right , 'left is smaller' , left > right , 'left is greater' , left = right , 'Both equal' , 'Null value' ) AS result

FROM LEFT_RIGHT



┌─ left ─┬─ right ─┬─result──────────┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Null value │

│ 1 │ 3 │ left is smaller │

│ 2 │ 2 │ Both equal │

│ 3 │ 1 │ left is greater │

│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Null value │

└──────┴───────┴─────────────────┘



条件结果始终为 0 、 1 或 NULL 。 因此，你可以像这样直接使用条件结果：

SELECT left < right AS is_small

FROM LEFT_RIGHT



┌─is_small─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 1 │

│ 0 │

│ 0 │

│ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────────┘



当条件中包含 NULL 值时，结果也将为 NULL 。

SELECT

NULL < 1 ,

2 < NULL ,

NULL < NULL ,

NULL = NULL



┌─less ( NULL , 1 ) ─┬─less ( 2 , NULL ) ─┬─less ( NULL , NULL ) ─┬─equals ( NULL , NULL ) ─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │

└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘



因此，如果类型是 Nullable ，你应该仔细构造查询。

以下示例说明这一点。

SELECT

left ,

right ,

multiIf ( left < right , 'left is smaller' , left > right , 'right is smaller' , 'Both equal' ) AS faulty_result

FROM LEFT_RIGHT



┌─ left ─┬─ right ─┬─faulty_result────┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Both equal │

│ 1 │ 3 │ left is smaller │

│ 2 │ 2 │ Both equal │

│ 3 │ 1 │ right is smaller │

│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Both equal │

└──────┴───────┴──────────────────┘



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