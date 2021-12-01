条件函数
if
控制条件分支。 与大多数系统不同，ClickHouse始终评估两个表达式
then 和
else。
语法
SELECT if(cond, then, else)
如果条件
cond 的计算结果为非零值，则返回表达式
then 的结果，并且跳过表达式
else 的结果（如果存在）。 如果
cond 为零或
NULL，则将跳过
then 表达式的结果，并返回
else 表达式的结果（如果存在）。
您可以使用short_circuit_function_evaluation 设置，来根据短路方案计算
if 函数。如果启用此设置，则仅在
cond为真的时，加载
then表达式，此时不加载
else表达式。仅在
cond为假时，加载
else表达式，此时不加载
then表达式。例如，执行查询
SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10)时不会抛出除以零的异常，因为
intDiv(42, number)会仅对不满足条件
number = 0的数字进行处理。
参数
cond– 条件结果可以为零或不为零。 类型是 UInt8，Nullable(UInt8) 或 NULL。
then- 如果满足条件则返回的表达式。
else- 如果不满足条件则返回的表达式。
返回值
该函数执行
then 和
else 表达式并返回其结果，这取决于条件
cond 最终是否为零。
示例
查询:
SELECT if(1, plus(2, 2), plus(2, 6))
结果:
┌─plus(2, 2)─┐
│ 4 │
└────────────┘
查询:
SELECT if(0, plus(2, 2), plus(2, 6))
结果:
┌─plus(2, 6)─┐
│ 8 │
└────────────┘
then和
else必须具有最低的通用类型。
示例:
给定表
LEFT_RIGHT:
SELECT *
FROM LEFT_RIGHT
┌─left─┬─right─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │
│ 1 │ 3 │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 1 │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴───────┘
下面的查询比较了
left 和
right 的值:
SELECT
left,
right,
if(left < right, 'left is smaller than right', 'right is greater or equal than left') AS is_smaller
FROM LEFT_RIGHT
WHERE isNotNull(left) AND isNotNull(right)
┌─left─┬─right─┬─is_smaller──────────────────────────┐
│ 1 │ 3 │ left is smaller than right │
│ 2 │ 2 │ right is greater or equal than left │
│ 3 │ 1 │ right is greater or equal than left │
└──────┴───────┴─────────────────────────────────────┘
注意：在此示例中未使用'NULL'值，请检查条件中的NULL值 部分。
三元运算符
与
if 函数相同。
语法:
cond ? then : else
如果
cond ！= 0则返回
then，如果
cond = 0则返回
else。
cond必须是
UInt8类型，
then和
else必须存在最低的共同类型。
then和
else可以是
NULL
参考
multiIf
允许您在查询中更紧凑地编写CASE运算符。
语法
multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else)
您可以使用short_circuit_function_evaluation 设置，根据短路方案计算
multiIf 函数。如果启用此设置，则
then_i 表达式仅在
((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) 为真，
cond_i 将仅对
((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1})) 为真的行进行执行。例如，执行查询“SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10)”时不会抛出除以零的异常。
参数:
cond_N— 函数返回
then_N的条件。
then_N— 执行时函数的结果。
else— 如果没有满足任何条件，则为函数的结果。
该函数接受
2N + 1参数。
返回值
该函数返回值«then_N»或«else»之一，具体取决于条件
cond_N。
示例
再次使用表
LEFT_RIGHT 。
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'left is greater', left = right, 'Both equal', 'Null value') AS result
FROM LEFT_RIGHT
┌─left─┬─right─┬─result──────────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Null value │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ left is greater │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Null value │
└──────┴───────┴─────────────────┘
直接使用条件结果
条件结果始终为
0、
1 或
NULL。 因此，你可以像这样直接使用条件结果：
SELECT left < right AS is_small
FROM LEFT_RIGHT
┌─is_small─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1 │
│ 0 │
│ 0 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┘
条件中的NULL值
当条件中包含
NULL 值时，结果也将为
NULL。
SELECT
NULL < 1,
2 < NULL,
NULL < NULL,
NULL = NULL
┌─less(NULL, 1)─┬─less(2, NULL)─┬─less(NULL, NULL)─┬─equals(NULL, NULL)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────────┘
因此，如果类型是
Nullable，你应该仔细构造查询。
以下示例说明这一点。
SELECT
left,
right,
multiIf(left < right, 'left is smaller', left > right, 'right is smaller', 'Both equal') AS faulty_result
FROM LEFT_RIGHT
┌─left─┬─right─┬─faulty_result────┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 4 │ Both equal │
│ 1 │ 3 │ left is smaller │
│ 2 │ 2 │ Both equal │
│ 3 │ 1 │ right is smaller │
│ 4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ Both equal │
└──────┴───────┴──────────────────┘