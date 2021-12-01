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算术函数

对于所有算术函数，结果类型为结果适合的最小数值类型（如果存在这样的类型）。最小数值类型是根据数值的位数，是否有符号以及是否是浮点类型而同时进行的。如果没有足够的位，则采用最高位类型。

例如:

SELECT toTypeName ( 0 ) , toTypeName ( 0 + 0 ) , toTypeName ( 0 + 0 + 0 ) , toTypeName ( 0 + 0 + 0 + 0 )



┌─toTypeName(0)─┬─toTypeName(plus(0, 0))─┬─toTypeName(plus(plus(0, 0), 0))─┬─toTypeName(plus(plus(plus(0, 0), 0), 0))─┐

│ UInt8 │ UInt16 │ UInt32 │ UInt64 │

└───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘



算术函数适用于UInt8，UInt16，UInt32，UInt64，Int8，Int16，Int32，Int64，Float32或Float64中的任何类型。

溢出的产生方式与C++相同。

计算数值的总和。 您还可以将Date或DateTime与整数进行相加。在Date的情况下，和整数相加整数意味着添加相应的天数。对于DateTime，这意味着添加相应的秒数。

计算数值之间的差，结果总是有符号的。

您还可以将Date或DateTime与整数进行相减。见上面的’plus’。

计算数值的乘积。

计算数值的商。结果类型始终是浮点类型。 它不是整数除法。对于整数除法，请使用’intDiv’函数。 当除以零时，你得到’inf’，‘- inf’或’nan’。

计算数值的商，向下舍入取整（按绝对值）。 除以零或将最小负数除以-1时抛出异常。

与’intDiv’的不同之处在于它在除以零或将最小负数除以-1时返回零。

计算除法后的余数。 如果参数是浮点数，则通过删除小数部分将它们预转换为整数。 其余部分与C++中的含义相同。截断除法用于负数。 除以零或将最小负数除以-1时抛出异常。

和modulo不同之处在于，除以0时结果返回0

通过改变数值的符号位对数值取反，结果总是有符号的

计算数值（a）的绝对值。也就是说，如果a \< 0，它返回-a。对于无符号类型，它不执行任何操作。对于有符号整数类型，它返回无符号数。

返回数值的最大公约数。 除以零或将最小负数除以-1时抛出异常。

返回数值的最小公倍数。 除以零或将最小负数除以-1时抛出异常。

比较两个值并返回最大值。返回值转换为Float64。

语法

max2 ( value1 , value2 )



参数

value1 — 第一个值，类型为Int/UInt或Float。

— 第一个值，类型为Int/UInt或Float。 value2 — 第二个值，类型为Int/UInt或Float。

返回值

两个值中的最大值。

类型: Float。

示例

查询语句:

SELECT max2 ( - 1 , 2 ) ;



结果:

┌─max2(-1, 2)─┐

│ 2 │

└─────────────┘



比较两个值并返回最小值。返回值类型转换为Float64。

语法

max2 ( value1 , value2 )



参数

value1 — 第一个值，类型为Int/UInt or Float。

— 第一个值，类型为Int/UInt or Float。 value2 — 第二个值，类型为Int/UInt or Float。

返回值

两个值中的最小值。

类型: Float。

示例

查询语句:

SELECT min2 ( - 1 , 2 ) ;



结果:

┌─min2(-1, 2)─┐

│ -1 │

└─────────────┘



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