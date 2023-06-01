AI 函数
AI 函数是 ClickHouse 中的内置函数，您可以使用它们调用 AI 或生成嵌入，用于处理数据、提取信息、对数据进行分类等……
注意
AI 函数可能返回不可预测的结果。结果在很大程度上取决于提示的质量以及所使用的模型。
所有函数共用一套通用基础设施，提供：
- 配额限制：对每个查询的标记数 (
ai_function_max_input_tokens_per_query、
ai_function_max_output_tokens_per_query) 和 API 调用次数 (
ai_function_max_api_calls_per_query) 施加限制。
- 带退避时间的重试：对瞬时故障进行重试 (
ai_function_max_retries) ，并采用指数级退避时间 (
ai_function_retry_initial_delay_ms) 。
配置
AI 函数会引用一个用于存储提供商凭据和配置的命名集合。每个函数的第一个参数都是该集合的名称。
用于创建包含提供商凭据的命名集合的示例文：
命名集合参数
|参数
|类型
|默认值
|描述
provider
|String
|—
|模型提供商。支持：
'openai'、
'anthropic'。请参见下方说明。
endpoint
|String
|—
|API 端点 URL。
model
|String
|—
|模型名称 (例如
'gpt-4o-mini'、
'text-embedding-3-small') 。
api_key
|String
|—
|用于提供商身份验证的密钥。
max_tokens
|UInt64
1024
|每次 API 调用可输出的最大标记数。
api_version
|String
|—
|API 版本字符串。Anthropic 使用此参数 (
'2023-06-01') 。
注意
任何兼容 OpenAI 的 API (例如 vLLM、Ollama、LiteLLM) 都可通过将
provider 设为
'openai'，并将
endpoint 指向你的服务来使用。
查询级设置
所有与 AI 相关的设置均列在设置中，前缀为
ai_function_。
支持的提供商
|提供商
provider 值
|聊天功能
|说明
|OpenAI
'openai'
|是
|默认提供商。
|Anthropic
'anthropic'
|是
|使用
/v1/messages 端点。
可观测性
可通过 ClickHouse ProfileEvents 跟踪 AI 函数活动：
|ProfileEvent
|Description
AIAPICalls
|向 AI 提供商发出的 HTTP 请求数。
AIInputTokens
|消耗的输入标记总数。
AIOutputTokens
|消耗的输出标记总数。
AIRowsProcessed
|获得结果的行数。
AIRowsSkipped
|被跳过的行数 (超出配额，或在
ai_function_throw_on_error = 0 时发生错误) 。
查询这些事件：