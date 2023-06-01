AI 函数

AI 函数是 ClickHouse 中的内置函数，您可以使用它们调用 AI 或生成嵌入，用于处理数据、提取信息、对数据进行分类等……

注意 AI 函数可能返回不可预测的结果。结果在很大程度上取决于提示的质量以及所使用的模型。

所有函数共用一套通用基础设施，提供：

AI 函数会引用一个用于存储提供商凭据和配置的命名集合。每个函数的第一个参数都是该集合的名称。

用于创建包含提供商凭据的命名集合的示例文：

CREATE NAMED COLLECTION ai_credentials AS provider = 'openai', endpoint = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions', model = 'gpt-4o-mini', api_key = 'sk-...';

参数 类型 默认值 描述 provider String — 模型提供商。支持： 'openai' 、 'anthropic' 。请参见下方说明。 endpoint String — API 端点 URL。 model String — 模型名称 (例如 'gpt-4o-mini' 、 'text-embedding-3-small' ) 。 api_key String — 用于提供商身份验证的密钥。 max_tokens UInt64 1024 每次 API 调用可输出的最大标记数。 api_version String — API 版本字符串。Anthropic 使用此参数 ( '2023-06-01' ) 。

注意 任何兼容 OpenAI 的 API (例如 vLLM、Ollama、LiteLLM) 都可通过将 provider 设为 'openai' ，并将 endpoint 指向你的服务来使用。

所有与 AI 相关的设置均列在设置中，前缀为 ai_function_ 。

提供商 provider 值 聊天功能 说明 OpenAI 'openai' 是 默认提供商。 Anthropic 'anthropic' 是 使用 /v1/messages 端点。

可通过 ClickHouse ProfileEvents 跟踪 AI 函数活动：

ProfileEvent Description AIAPICalls 向 AI 提供商发出的 HTTP 请求数。 AIInputTokens 消耗的输入标记总数。 AIOutputTokens 消耗的输出标记总数。 AIRowsProcessed 获得结果的行数。 AIRowsSkipped 被跳过的行数 (超出配额，或在 ai_function_throw_on_error = 0 时发生错误) 。

查询这些事件：