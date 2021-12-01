内部字典

ClickHouse包含用于处理地理数据库的内置功能。

这使您可以:

使用区域的ID以所需语言获取其名称。

使用区域ID获取城市、地区、联邦区、国家或大陆的ID。

检查一个区域是否属于另一个区域。

获取父区域链。

所有功能支持 “translocality,” 能够同时使用不同的角度对区域所有权。 有关详细信息，请参阅部分 “Functions for working with Yandex.Metrica dictionaries”.

在默认包中禁用内部字典。 要启用它们，请取消注释参数 path_to_regions_hierarchy_file 和 path_to_regions_names_files 在服务器配置文件中。

Geobase从文本文件加载。

将 regions_hierarchy*.txt 文件到 path_to_regions_hierarchy_file 目录。 此配置参数必须包含指向 regions_hierarchy.txt 文件（默认区域层次结构）和其他文件 ( regions_hierarchy_ua.txt ）必须位于同一目录中。

把 regions_names_*.txt 在文件 path_to_regions_names_files 目录。

您也可以自己创建这些文件。 文件格式如下:

regions_hierarchy*.txt ：TabSeparated（无标题），列:

地区ID ( UInt32 )

) 父区域ID ( UInt32 )

) 区域类型 ( UInt8 ）：1-大陆，3-国家，4-联邦区，5-地区，6-城市;其他类型没有价值

）：1-大陆，3-国家，4-联邦区，5-地区，6-城市;其他类型没有价值 人口 ( UInt32 ) — optional column

regions_names_*.txt ：TabSeparated（无标题），列:

地区ID ( UInt32 )

) 地区名称 ( String ) — Can't contain tabs or line feeds, even escaped ones.

平面阵列用于存储在RAM中。 出于这个原因，Id不应该超过一百万。

字典可以在不重新启动服务器的情况下更新。 但是，不会更新可用字典集。 对于更新，将检查文件修改时间。 如果文件已更改，则更新字典。 检查更改的时间间隔在 builtin_dictionaries_reload_interval 参数。 字典更新（首次使用时加载除外）不会阻止查询。 在更新期间，查询使用旧版本的字典。 如果在更新过程中发生错误，则将错误写入服务器日志，并使用旧版本的字典继续查询。

我们建议定期使用geobase更新字典。 在更新期间，生成新文件并将其写入单独的位置。 一切准备就绪后，将其重命名为服务器使用的文件。

还有与操作系统标识符和Yandex的工作功能。Metrica搜索引擎，但他们不应该被使用。

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