字典更新

ClickHouse定期更新字典。 完全下载字典的更新间隔和缓存字典的无效间隔在 <lifetime> 在几秒钟内标记。

字典更新（除首次使用的加载之外）不会阻止查询。 在更新期间，将使用旧版本的字典。 如果在更新过程中发生错误，则将错误写入服务器日志，并使用旧版本的字典继续查询。

设置示例:

< dictionary >

...

< lifetime > 300 </ lifetime >

...

</ dictionary >



CREATE DICTIONARY ( . . . )

. . .

LIFETIME ( 300 )

. . .



设置 <lifetime>0</lifetime> ( LIFETIME(0) ）防止字典更新。

您可以设置升级的时间间隔，ClickHouse将在此范围内选择一个统一的随机时间。 为了在大量服务器上升级时分配字典源上的负载，这是必要的。

设置示例:

< dictionary >

...

< lifetime >

< min > 300 </ min >

< max > 360 </ max >

</ lifetime >

...

</ dictionary >



或

LIFETIME ( MIN 300 MAX 360 )



如果 <min>0</min> 和 <max>0</max> ，ClickHouse不会按超时重新加载字典。 在这种情况下，如果字典配置文件已更改，ClickHouse可以更早地重新加载字典 SYSTEM RELOAD DICTIONARY 命令被执行。

升级字典时，ClickHouse服务器根据字典的类型应用不同的逻辑 来源:

升级字典时，ClickHouse服务器根据字典的类型应用不同的逻辑 来源:

对于文本文件，它检查修改的时间。 如果时间与先前记录的时间不同，则更新字典。

对于MyISAM表，修改的时间使用检查 SHOW TABLE STATUS 查询。

查询。 默认情况下，每次都会更新来自其他来源的字典。

对于MySQL（InnoDB），ODBC和ClickHouse源代码，您可以设置一个查询，只有在字典真正改变时才会更新字典，而不是每次都更新。 为此，请按照下列步骤操作:

字典表必须具有在源数据更新时始终更改的字段。

源的设置必须指定检索更改字段的查询。 ClickHouse服务器将查询结果解释为一行，如果此行相对于其以前的状态发生了更改，则更新字典。 指定查询 <invalidate_query> 字段中的设置 来源.

设置示例:

< dictionary >

...

< odbc >

...

< invalidate_query > SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1 </ invalidate_query >

</ odbc >

...

</ dictionary >



或

. . .

SOURCE ( ODBC ( . . . invalidate_query 'SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1' ) )

. . .



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