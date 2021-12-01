字典更新
ClickHouse定期更新字典。 完全下载字典的更新间隔和缓存字典的无效间隔在
<lifetime> 在几秒钟内标记。
字典更新（除首次使用的加载之外）不会阻止查询。 在更新期间，将使用旧版本的字典。 如果在更新过程中发生错误，则将错误写入服务器日志，并使用旧版本的字典继续查询。
设置示例:
<dictionary>
...
<lifetime>300</lifetime>
...
</dictionary>
CREATE DICTIONARY (...)
...
LIFETIME(300)
...
设置
<lifetime>0</lifetime> (
LIFETIME(0)）防止字典更新。
您可以设置升级的时间间隔，ClickHouse将在此范围内选择一个统一的随机时间。 为了在大量服务器上升级时分配字典源上的负载，这是必要的。
设置示例:
<dictionary>
...
<lifetime>
<min>300</min>
<max>360</max>
</lifetime>
...
</dictionary>
或
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
如果
<min>0</min> 和
<max>0</max>，ClickHouse不会按超时重新加载字典。
在这种情况下，如果字典配置文件已更改，ClickHouse可以更早地重新加载字典
SYSTEM RELOAD DICTIONARY 命令被执行。
升级字典时，ClickHouse服务器根据字典的类型应用不同的逻辑 来源:
升级字典时，ClickHouse服务器根据字典的类型应用不同的逻辑 来源:
- 对于文本文件，它检查修改的时间。 如果时间与先前记录的时间不同，则更新字典。
- 对于MyISAM表，修改的时间使用检查
SHOW TABLE STATUS查询。
- 默认情况下，每次都会更新来自其他来源的字典。
对于MySQL（InnoDB），ODBC和ClickHouse源代码，您可以设置一个查询，只有在字典真正改变时才会更新字典，而不是每次都更新。 为此，请按照下列步骤操作:
- 字典表必须具有在源数据更新时始终更改的字段。
- 源的设置必须指定检索更改字段的查询。 ClickHouse服务器将查询结果解释为一行，如果此行相对于其以前的状态发生了更改，则更新字典。 指定查询
<invalidate_query>字段中的设置 来源.
设置示例:
<dictionary>
...
<odbc>
...
<invalidate_query>SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1</invalidate_query>
</odbc>
...
</dictionary>
或
...
SOURCE(ODBC(... invalidate_query 'SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1'))
...