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在内存中存储字典

有多种方法可以将字典存储在内存中。

我们建议 平, 散列 和 complex_key_hashed. 其提供最佳的处理速度。

不建议使用缓存，因为性能可能较差，并且难以选择最佳参数。 阅读更多的部分 “缓存”.

有几种方法可以提高字典性能:

调用该函数以使用后的字典 GROUP BY .

. 将要提取的属性标记为"注射"。 如果不同的属性值对应于不同的键，则称为注射属性。 所以当 GROUP BY 使用由键获取属性值的函数，此函数会自动取出 GROUP BY .

ClickHouse为字典中的错误生成异常。 错误示例:

无法加载正在访问的字典。

查询错误 cached 字典

您可以查看外部字典的列表及其状态 system.dictionaries 桌子

配置如下所示:

< clickhouse >

< dictionary >

...

< layout >

< layout_type >



</ layout_type >

</ layout >

...

</ dictionary >

</ clickhouse >



相应的 DDL-查询:

CREATE DICTIONARY ( . . . )

. . .

LAYOUT ( LAYOUT_TYPE ( param value ) )

. . .



字典以平面数组的形式完全存储在内存中。 字典使用多少内存？ 量与最大键的大小（在使用的空间中）成正比。

字典键具有 UInt64 类型和值限制为500,000。 如果在创建字典时发现较大的键，ClickHouse将引发异常，不会创建字典。

支持所有类型的来源。 更新时，数据（来自文件或表）将完整读取。

此方法在存储字典的所有可用方法中提供了最佳性能。

配置示例:

< layout >

< flat />

</ layout >



或

LAYOUT ( FLAT ( ) )



该字典以哈希表的形式完全存储在内存中。 字典中可以包含任意数量的带有任意标识符的元素，在实践中，键的数量可以达到数千万项。

支持所有类型的来源。 更新时，数据（来自文件或表）将完整读取。

配置示例:

< layout >

< hashed />

</ layout >



或

LAYOUT ( HASHED ( ) )



类似于 hashed ，但使用更少的内存，有利于更多的CPU使用率。

配置示例:

< layout >

< sparse_hashed />

</ layout >



LAYOUT ( SPARSE_HASHED ( ) )



这种类型的存储是用于复合 键. 类似于 hashed .

配置示例:

< layout >

< complex_key_hashed />

</ layout >



LAYOUT ( COMPLEX_KEY_HASHED ( ) )



字典以哈希表的形式存储在内存中，其中包含有序范围及其相应值的数组。

此存储方法的工作方式与散列方式相同，除了键之外，还允许使用日期/时间（任意数字类型）范围。

示例：该表格包含每个广告客户的折扣，格式为:

+---------|-------------|-------------|------+

| advertiser id | discount start date | discount end date | amount |

+===============+=====================+===================+========+

| 123 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.15 |

+---------|-------------|-------------|------+

| 123 | 2015-01-16 | 2015-01-31 | 0.25 |

+---------|-------------|-------------|------+

| 456 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.05 |

+---------|-------------|-------------|------+



要对日期范围使用示例，请定义 range_min 和 range_max 中的元素 结构. 这些元素必须包含元素 name 和 type （如果 type 如果没有指定，则默认类型将使用-Date）。 type 可以是任何数字类型（Date/DateTime/UInt64/Int32/others）。

示例:

< structure >

< id >

< name > Id </ name >

</ id >

< range_min >

< name > first </ name >

< type > Date </ type >

</ range_min >

< range_max >

< name > last </ name >

< type > Date </ type >

</ range_max >

...



或

CREATE DICTIONARY somedict (

id UInt64 ,

first Date ,

last Date

)

PRIMARY KEY id

LAYOUT ( RANGE_HASHED ( ) )

RANGE ( MIN first MAX last )



要使用这些字典，您需要将附加参数传递给 dictGetT 函数，为其选择一个范围:

dictGetT ( 'dict_name' , 'attr_name' , id , date )



此函数返回指定的值 id s和包含传递日期的日期范围。

算法的详细信息:

如果 id 未找到或范围未找到 id ，它返回字典的默认值。

未找到或范围未找到 ，它返回字典的默认值。 如果存在重叠范围，则可以使用任意范围。

如果范围分隔符是 NULL 或无效日期（如1900-01-01或2039-01-01），范围保持打开状态。 范围可以在两侧打开。

配置示例:

< clickhouse >

< dictionary >



...



< layout >

< range_hashed />

</ layout >



< structure >

< id >

< name > Abcdef </ name >

</ id >

< range_min >

< name > StartTimeStamp </ name >

< type > UInt64 </ type >

</ range_min >

< range_max >

< name > EndTimeStamp </ name >

< type > UInt64 </ type >

</ range_max >

< attribute >

< name > XXXType </ name >

< type > String </ type >

< null_value />

</ attribute >

</ structure >



</ dictionary >

</ clickhouse >



或

CREATE DICTIONARY somedict (

Abcdef UInt64 ,

StartTimeStamp UInt64 ,

EndTimeStamp UInt64 ,

XXXType String DEFAULT ''

)

PRIMARY KEY Abcdef

RANGE ( MIN StartTimeStamp MAX EndTimeStamp )



字典存储在具有固定数量的单元格的缓存中。 这些单元格包含经常使用的元素。

搜索字典时，首先搜索缓存。 对于每个数据块，所有在缓存中找不到或过期的密钥都从源请求，使用 SELECT attrs... FROM db.table WHERE id IN (k1, k2, ...) . 然后将接收到的数据写入高速缓存。

对于缓存字典，过期 使用寿命 可以设置高速缓存中的数据。 如果更多的时间比 lifetime 自从在单元格中加载数据以来，单元格的值不被使用，并且在下次需要使用时重新请求它。 这是存储字典的所有方法中最不有效的。 缓存的速度在很大程度上取决于正确的设置和使用场景。 缓存类型字典只有在命中率足够高（推荐99%或更高）时才能表现良好。 您可以查看平均命中率 system.dictionaries 桌子

要提高缓存性能，请使用以下子查询 LIMIT ，并从外部调用字典函数。

支持 来源:MySQL的,ClickHouse的,可执行文件,HTTP.

设置示例:

< layout >

< cache >



< size_in_cells > 1000000000 </ size_in_cells >

</ cache >

</ layout >



或

LAYOUT ( CACHE ( SIZE_IN_CELLS 1000000000 ) )



设置足够大的缓存大小。 你需要尝试选择细胞的数量:

设置一些值。 运行查询，直到缓存完全满。 使用评估内存消耗 system.dictionaries 桌子 增加或减少单元数，直到达到所需的内存消耗。

!!! warning "警告" 不要使用ClickHouse作为源，因为处理随机读取的查询速度很慢。

这种类型的存储是用于复合 键. 类似于 cache .

字典不存储在内存中，并且在处理请求期间直接转到源。

字典键具有 UInt64 类型。

所有类型的 来源，除了本地文件，支持。

配置示例:

< layout >

< direct />

</ layout >



或

LAYOUT ( DIRECT ( ) )



这种类型的存储用于将网络前缀（IP地址）映射到ASN等元数据。

示例：该表包含网络前缀及其对应的AS号码和国家代码:

+-----------|-----|------+

| prefix | asn | cca2 |

+=================+=======+========+

| 202.79.32.0/20 | 17501 | NP |

+-----------|-----|------+

| 2620:0:870::/48 | 3856 | US |

+-----------|-----|------+

| 2a02:6b8:1::/48 | 13238 | RU |

+-----------|-----|------+

| 2001:db8::/32 | 65536 | ZZ |

+-----------|-----|------+



使用此类布局时，结构必须具有复合键。

示例:

< structure >

< key >

< attribute >

< name > prefix </ name >

< type > String </ type >

</ attribute >

</ key >

< attribute >

< name > asn </ name >

< type > UInt32 </ type >

< null_value />

</ attribute >

< attribute >

< name > cca2 </ name >

< type > String </ type >

< null_value > ?? </ null_value >

</ attribute >

...

</ structure >

< layout >

< ip_trie >

< access_to_key_from_attributes > true </ access_to_key_from_attributes >

</ ip_trie >

</ layout >



或

CREATE DICTIONARY somedict (

prefix String ,

asn UInt32 ,

cca2 String DEFAULT '??'

)

PRIMARY KEY prefix



该键必须只有一个包含允许的IP前缀的字符串类型属性。 还不支持其他类型。

对于查询，必须使用相同的函数 ( dictGetT 与元组）至于具有复合键的字典:

dictGetT ( 'dict_name' , 'attr_name' , tuple ( ip ) )



该函数采用任一 UInt32 对于IPv4，或 FixedString(16) 碌莽禄Ipv6拢IPv6:

dictGetString ( 'prefix' , 'asn' , tuple ( IPv6StringToNum ( '2001:db8::1' ) ) )



还不支持其他类型。 该函数返回与此IP地址对应的前缀的属性。 如果有重叠的前缀，则返回最具体的前缀。

数据存储在一个 trie . 它必须完全适合RAM。

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