UUID
通用唯一标识符(UUID)是一个16字节的数字，用于标识记录。有关UUID的详细信息, 参见维基百科。
UUID类型值的示例如下:
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0
如果在插入新记录时未指定UUID列的值，则UUID值将用零填充:
00000000-0000-0000-0000-000000000000
如何生成
要生成UUID值，ClickHouse提供了 generateuidv4 函数。
用法示例
示例1
这个例子演示了创建一个具有UUID类型列的表，并在表中插入一个值。
CREATE TABLE t_uuid (x UUID, y String) ENGINE=TinyLog
INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4(), 'Example 1'
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
示例2
在这个示例中，插入新记录时未指定UUID列的值。
INSERT INTO t_uuid (y) VALUES ('Example 2')
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
限制
UUID数据类型只支持 字符串 数据类型也支持的函数(比如, min, max, 和 count)。