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UUID

通用唯一标识符(UUID)是一个16字节的数字，用于标识记录。有关UUID的详细信息, 参见维基百科。

UUID类型值的示例如下:

61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0



如果在插入新记录时未指定UUID列的值，则UUID值将用零填充:

00000000-0000-0000-0000-000000000000



要生成UUID值，ClickHouse提供了 generateuidv4 函数。

示例1

这个例子演示了创建一个具有UUID类型列的表，并在表中插入一个值。

CREATE TABLE t_uuid ( x UUID , y String ) ENGINE = TinyLog



INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4 ( ) , 'Example 1'



SELECT * FROM t_uuid



┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐

│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │

└──────────────────────────────────────┴───────────┘



示例2

在这个示例中，插入新记录时未指定UUID列的值。

INSERT INTO t_uuid ( y ) VALUES ( 'Example 2' )



SELECT * FROM t_uuid



┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐

│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │

│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │

└──────────────────────────────────────┴───────────┘



UUID数据类型只支持 字符串 数据类型也支持的函数(比如, min, max, 和 count)。

算术运算不支持UUID数据类型（例如, abs）或聚合函数，例如 sum 和 avg.