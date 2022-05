tuple(T1, T2, ...)

:) SELECT tuple(1,'a') AS x, toTypeName(x)



SELECT

(1, 'a') AS x,

toTypeName(x)



┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐

│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │

└─────────┴───────────────────────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.021 sec.