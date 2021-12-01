On this page

Tuple(T1, T2, …)

元组，其中每个元素都有单独的 类型。

不能在表中存储元组（除了内存表）。它们可以用于临时列分组。在查询中，IN 表达式和带特定参数的 lambda 函数可以来对临时列进行分组。更多信息，请参阅 IN 操作符 和 高阶函数。

元组可以是查询的结果。在这种情况下，对于JSON以外的文本格式，括号中的值是逗号分隔的。在JSON格式中，元组作为数组输出（在方括号中）。

可以使用函数来创建元组：

tuple(T1, T2, ...)



创建元组的示例：

:) SELECT tuple(1,'a') AS x, toTypeName(x)



SELECT

(1, 'a') AS x,

toTypeName(x)



┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐

│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │

└─────────┴───────────────────────────┘



1 rows in set. Elapsed: 0.021 sec.



在动态创建元组时，ClickHouse 会自动为元组的每一个参数赋予最小可表达的类型。如果参数为 NULL，那这个元组对应元素是 可为空。

自动数据类型检测示例：