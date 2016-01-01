Time64
Time64 数据类型允许存储具有亚秒精度的时间值。与 DateTime64 不同，它不包括日历日期，仅表示时间。精度定义了存储值在小数秒中的分辨率。
刻度大小（精度）：10-precision秒。有效范围：[ 0 : 9 ]。 通常使用 - 3（毫秒）、6（微秒）、9（纳秒）。
语法：
在内部，Time64 以从一天开始（000:00:00.000000000）以来的 Int64 类型的刻度数存储数据。刻度分辨率由精度参数决定。可选择在列级别指定时区，这会影响时间值在文本格式中的解释和显示方式。
与 DateTime64 不同，Time64 没有存储日期组件，这意味着它仅表示时间。详细信息请参见 Time。
支持的值范围：[000:00:00, 999:59:59.99999999]
示例
- 创建一个包含
Time64类型列的表并向其插入数据：
- 在
Time64值上进行过滤
与
Time 不同，
Time64 值不会自动从
String 转换。
与插入相反，
toTime64 函数将把所有值视为十进制变体，因此精度需要在小数点后给出。
- 获取
Time64类型值的时区：
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