Time64

Time64 数据类型允许存储具有亚秒精度的时间值。与 DateTime64 不同，它不包括日历日期，仅表示时间。精度定义了存储值在小数秒中的分辨率。

刻度大小（精度）：10-precision秒。有效范围：[ 0 : 9 ]。 通常使用 - 3（毫秒）、6（微秒）、9（纳秒）。

语法：

在内部，Time64 以从一天开始（000:00:00.000000000）以来的 Int64 类型的刻度数存储数据。刻度分辨率由精度参数决定。可选择在列级别指定时区，这会影响时间值在文本格式中的解释和显示方式。

与 DateTime64 不同，Time64 没有存储日期组件，这意味着它仅表示时间。详细信息请参见 Time。

支持的值范围：[000:00:00, 999:59:59.99999999]

创建一个包含 Time64 类型列的表并向其插入数据：

在 Time64 值上进行过滤

与 Time 不同， Time64 值不会自动从 String 转换。

与插入相反， toTime64 函数将把所有值视为十进制变体，因此精度需要在小数点后给出。

获取 Time64 类型值的时区：

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