SimpleAggregateFunction

SimpleAggregateFunction(name, types_of_arguments…) 数据类型存储聚合函数的当前值, 并不像 AggregateFunction 那样存储其全部状态。这种优化可以应用于具有以下属性函数: 将函数 f 应用于行集合 S1 UNION ALL S2 的结果,可以通过将 f 分别应用于行集合的部分, 然后再将 f 应用于结果来获得: f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)) 。 这个属性保证了部分聚合结果足以计算出合并的结果,所以我们不必存储和处理任何额外的数据。

支持以下聚合函数:

!!! note "注" SimpleAggregateFunction(func, Type) 的值外观和存储方式于 Type 相同, 所以你不需要应用带有 -Merge / -State 后缀的函数。

`SimpleAggregateFunction` 的性能优于具有相同聚合函数的 `AggregateFunction` 。



参数

聚合函数的名称。

聚合函数参数的类型。

示例

CREATE TABLE simple ( id UInt64 , val SimpleAggregateFunction ( sum , Double ) ) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY id ;



