QBit 数据类型
Experimental feature. Learn more.
QBit 数据类型重新组织了向量存储，以便进行更快速的近似搜索。它不是将每个向量的元素一起存储，而是将所有向量中相同的二进制位位置分组。这可以以全精度存储向量，同时让你选择搜索时的细粒度量化级别：读取 fewer bits 以减少 I/O 和加快计算，或者读取更多 bits 以提高准确性。你将获得量化带来的数据传输和计算的速度优势，但所有原始数据在需要时依然可用。
备注
QBit 数据类型及其相关的距离函数目前仍处于实验阶段。
要启用它们，请首先运行
SET allow_experimental_qbit_type = 1。
如果遇到问题，请在 ClickHouse 代码库 中打开一个问题。
要声明一个
QBit 类型的列，请使用以下语法：
element_type– 每个向量元素的类型。允许的类型有
BFloat16、
Float32和
Float64
dimension– 每个向量中的元素数量
创建 QBit
在表列定义中使用
QBit 类型：
QBit 子列
QBit 实现了一种子列访问模式，允许你访问存储向量的单个位平面。可以使用
.N 语法访问每个比特位置，其中
N 是比特位置：
可访问的子列数取决于元素类型：
BFloat16: 16 个子列 (1-16)
Float32: 32 个子列 (1-32)
Float64: 64 个子列 (1-64)
向量搜索函数
这些是使用
QBit 数据类型进行向量相似度搜索的距离函数：