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可为空（类型名称)

允许用特殊标记 (NULL) 表示«缺失值»，可以与 TypeName 的正常值存放一起。例如， Nullable(Int8) 类型的列可以存储 Int8 类型值，而没有值的行将存储 NULL 。

对于 TypeName ，不能使用复合数据类型 阵列 和 元组。复合数据类型可以包含 Nullable 类型值，例如 Array(Nullable(Int8)) 。

Nullable 类型字段不能包含在表索引中。

除非在 ClickHouse 服务器配置中另有说明，否则 NULL 是任何 Nullable 类型的默认值。

要在表的列中存储 Nullable 类型值，ClickHouse 除了使用带有值的普通文件外，还使用带有 NULL 掩码的单独文件。 掩码文件中的条目允许 ClickHouse 区分每个表行的 NULL 和相应数据类型的默认值。 由于附加了新文件， Nullable 列与类似的普通文件相比消耗额外的存储空间。

!!! 注意点 "注意点" 使用 Nullable 几乎总是对性能产生负面影响，在设计数据库时请记住这一点

掩码文件中的条目允许ClickHouse区分每个表行的对应数据类型的«NULL»和默认值由于有额外的文件，«Nullable»列比普通列消耗更多的存储空间

CREATE TABLE t_null ( x Int8 , y Nullable ( Int8 ) ) ENGINE TinyLog



INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ) , ( 2 , 3 )



SELECT x + y FROM t_null



┌─plus(x, y)─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 5 │

└────────────┘



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