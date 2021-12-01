可为空（类型名称)
允许用特殊标记 (NULL) 表示«缺失值»，可以与
TypeName 的正常值存放一起。例如，
Nullable(Int8) 类型的列可以存储
Int8 类型值，而没有值的行将存储
NULL。
对于
TypeName，不能使用复合数据类型 阵列 和 元组。复合数据类型可以包含
Nullable 类型值，例如
Array(Nullable(Int8))。
Nullable 类型字段不能包含在表索引中。
除非在 ClickHouse 服务器配置中另有说明，否则
NULL 是任何
Nullable 类型的默认值。
存储特性
要在表的列中存储
Nullable 类型值，ClickHouse 除了使用带有值的普通文件外，还使用带有
NULL 掩码的单独文件。 掩码文件中的条目允许 ClickHouse 区分每个表行的
NULL 和相应数据类型的默认值。 由于附加了新文件，
Nullable 列与类似的普通文件相比消耗额外的存储空间。
!!! 注意点 "注意点"
使用
Nullable 几乎总是对性能产生负面影响，在设计数据库时请记住这一点
掩码文件中的条目允许ClickHouse区分每个表行的对应数据类型的«NULL»和默认值由于有额外的文件，«Nullable»列比普通列消耗更多的存储空间
用法示例
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3)
SELECT x + y FROM t_null
┌─plus(x, y)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 5 │
└────────────┘