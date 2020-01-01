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JSON 数据类型

Beta feature. Learn more.

JSON 类型将 JavaScript 对象表示法 (JSON) 文档存储在单个列中。

备注

此功能正在测试阶段，尚未准备好投入生产。如果您需要处理 JSON 文档，请考虑使用 此指南

如果您想使用 JSON 类型，以及本页面上的示例，请使用：

要声明一个 JSON 类型的列，可以使用以下语法：

其中，上述语法中的参数定义如下：

参数描述默认值
max_dynamic_paths一个可选参数，指示可以单独存储多少路径作为子列，跨越存储在单个数据块中的单个数据部分（例如，MergeTree 表）。

如果超过此限制，所有其他路径将作为单个结构合并存储。		1024
max_dynamic_types介于 1255 之间的一个可选参数，指示可以存储多少种不同数据类型在单个路径列中，类型为 Dynamic，跨越存储在单个数据块中的单个数据部分（例如，MergeTree 表）。

如果超出此限制，所有新类型将转换为类型 String		32
some.path TypeName特定路径的可选类型提示。这样的路径将始终作为指定类型的子列存储。
SKIP path.to.skip对特定路径的可选提示，表示在 JSON 解析期间应跳过该路径。这样的路径将永远不会存储在 JSON 列中。如果指定的路径是嵌套的 JSON 对象，则整个嵌套对象将被跳过。
SKIP REGEXP 'path_regexp'一个可选提示，使用正则表达式，在 JSON 解析过程中跳过路径。所有匹配此正则表达式的路径将永远不会存储在 JSON 列中。

创建 JSON

在本节中，我们将看一下创建 JSON 的各种方式。

在表列定义中使用 JSON

使用 CAST 和 ::JSON

可以使用特殊语法 ::JSON 将各种类型转换为 JSON

字符串 转换为 JSON

元组 转换为 JSON

映射 转换为 JSON

从已弃用的 Object('json') 转换为 JSON

备注

JSON 路径被存储为扁平结构。这意味着，当从路径如 a.b.c 格式化 JSON 对象时，无法知道该对象是应该构建为 { "a.b.c" : ... } 还是 { "a" : {"b" : {"c" : ... }}}。我们的实现将始终假设后者。

例如：

将返回：

不是

读取 JSON 路径作为子列

JSON 类型支持将每个路径作为单独的子列进行读取。 如果请求的路径类型在 JSON 类型声明中未指定，则该路径的子列将始终具有类型 Dynamic

例如：

如果请求的路径在数据中未找到，则将用 NULL 值填充：

让我们检查返回的子列的数据类型：

如我们所见，a.b 的类型是 UInt32，因为我们在 JSON 类型声明中指定了，所有其他子列的类型是 Dynamic

还可以使用特殊语法 json.some.path.:TypeName 读取 Dynamic 类型的子列：

Dynamic 子列可以转换为任何数据类型。在这种情况下，如果 Dynamic 内部类型无法被转换为请求类型，将抛出异常：

读取 JSON 子对象作为子列

JSON 类型支持使用特殊语法 json.^some.path 将嵌套对象作为子列读取：

备注

以子列读取子对象可能效率低下，因为这可能需要对 JSON 数据进行几乎全面的扫描。

路径的类型推断

在解析 JSON 时，ClickHouse 会尝试检测每个 JSON 路径的最合适数据类型。 它的工作方式类似于 输入数据的自动架构推断，并受相同设置控制：

让我们看看一些示例：

处理 JSON 对象数组

包含对象数组的 JSON 路径被解析为类型 Array(JSON) 并插入到该路径的 Dynamic 列中。 要读取对象数组，您可以将其作为子列从 Dynamic 列中提取：

您可能已注意到，嵌套 JSON 类型的 max_dynamic_types/max_dynamic_paths 参数与默认值相比有所减少。 这是为避免在 JSON 对象的嵌套数组中子列数量失控而需要的。

让我们尝试从嵌套 JSON 列中读取子列：

我们可以使用特殊语法避免编写 Array(JSON) 子列名称：

路径后面的 [] 表示数组级别。例如，json.path[][] 将被转换为 json.path.:Array(Array(JSON))

让我们检查我们 Array(JSON) 中的路径和类型：

让我们从 Array(JSON) 列读取子列：

我们还可以从嵌套的 JSON 列读取子对象子列：

从数据中读取 JSON 类型

所有文本格式 (JSONEachRowTSVCSVCustomSeparatedValues 等) 支持读取 JSON 类型。

示例：

对于像 CSV/TSV/等的文本格式，JSON 是从包含 JSON 对象的字符串解析的：

达到 JSON 中动态路径的限制

JSON 数据类型只能将有限数量的路径作为内部单独子列存储。 默认情况下，此限制为 1024，但是您可以在类型声明中使用参数 max_dynamic_paths 更改此限制。

当达到限制时，插入到 JSON 列中的所有新路径将存储在单个共享数据结构中。 仍然可以将这些路径作为子列读取，但将需要读取整个共享数据结构以提取该路径的值。 此限制的设定是为了避免生成过多的不同子列，使得表无法使用。

让我们看看在几种不同情况下达到限制时会发生什么。

在数据解析期间达到限制

在从数据解析 JSON 对象时，当对当前数据块达到限制时，所有新路径将存储在共享数据结构中。我们可以使用以下两个 introspection 函数 JSONDynamicPathsJSONSharedDataPaths

正如我们所见，在插入路径 ef.g 之后达到了限制， 它们被插入到共享数据结构中。

在MergeTree表引擎中合并数据分片期间

MergeTree表的多个数据分片合并期间，生成的数据部分中的JSON列可能会达到动态路径的限制，并且无法将所有源部分的路径作为子列存储。在这种情况下，ClickHouse会选择哪些路径在合并后保留为子列，哪些路径会存储在共享数据结构中。在大多数情况下，ClickHouse会尝试保留包含最多非空值的路径，并将稀有的路径移到共享数据结构中。然而，这取决于具体的实现。

让我们看一个这样的合并示例。首先，我们创建一个具有JSON列的表，将动态路径的限制设置为3，然后插入具有5个不同路径的值：

每次插入将创建一个单独的数据分片，JSON列包含一个路径：

现在，让我们将所有分片合并为一个，并查看会发生什么：

如我们所见，ClickHouse保留了最常见的路径abc，并将路径de移至共享数据结构中。

观察函数

有几个函数可以帮助检查JSON列的内容：

示例

让我们检查GH Archive数据集中2020-01-01的内容：

ALTER MODIFY COLUMN 修改为JSON类型

可以更改现有表并将列的类型更改为新的JSON类型。目前仅支持从String类型的ALTER

示例

JSON类型值之间的比较

JSON列的值无法使用less/greater函数进行比较，但可以使用equal函数进行比较。

当两个JSON对象具有相同的路径集合，并且每个路径在两个对象中具有相同的类型和值时，被认为是相等的。

例如：

更好使用JSON类型的提示

在创建JSON列并向其中加载数据之前，请考虑以下提示：

  • 调查您的数据并尽可能多地指定路径提示及其类型。这将使存储和读取效率更高。
  • 考虑您需要哪些路径以及哪些路径是永远不需要的。将您不需要的路径在SKIP部分中指定，必要时也可以在SKIP REGEXP部分中指定。这将改善存储。
  • 不要将max_dynamic_paths参数设置为非常高的值，因为这可能会降低存储和读取效率。虽然高度依赖于系统参数，例如内存、CPU等，但一般经验法则是不要将max_dynamic_paths设置为> 10,000。

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