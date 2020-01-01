JSON 数据类型
JSON 类型将 JavaScript 对象表示法 (JSON) 文档存储在单个列中。
此功能正在测试阶段，尚未准备好投入生产。如果您需要处理 JSON 文档，请考虑使用 此指南。
如果您想使用
JSON 类型，以及本页面上的示例，请使用：
要声明一个
JSON 类型的列，可以使用以下语法：
其中，上述语法中的参数定义如下：
|参数
|描述
|默认值
max_dynamic_paths
|一个可选参数，指示可以单独存储多少路径作为子列，跨越存储在单个数据块中的单个数据部分（例如，MergeTree 表）。
如果超过此限制，所有其他路径将作为单个结构合并存储。
1024
max_dynamic_types
|介于
1 和
255 之间的一个可选参数，指示可以存储多少种不同数据类型在单个路径列中，类型为
Dynamic，跨越存储在单个数据块中的单个数据部分（例如，MergeTree 表）。
如果超出此限制，所有新类型将转换为类型
String。
32
some.path TypeName
|特定路径的可选类型提示。这样的路径将始终作为指定类型的子列存储。
SKIP path.to.skip
|对特定路径的可选提示，表示在 JSON 解析期间应跳过该路径。这样的路径将永远不会存储在 JSON 列中。如果指定的路径是嵌套的 JSON 对象，则整个嵌套对象将被跳过。
SKIP REGEXP 'path_regexp'
|一个可选提示，使用正则表达式，在 JSON 解析过程中跳过路径。所有匹配此正则表达式的路径将永远不会存储在 JSON 列中。
创建 JSON
在本节中，我们将看一下创建
JSON 的各种方式。
在表列定义中使用
JSON
使用 CAST 和
::JSON
可以使用特殊语法
::JSON 将各种类型转换为
JSON。
从
字符串 转换为
JSON
从
元组 转换为
JSON
从
映射 转换为
JSON
从已弃用的
Object('json') 转换为
JSON
JSON 路径被存储为扁平结构。这意味着，当从路径如
a.b.c 格式化 JSON 对象时，无法知道该对象是应该构建为
{ "a.b.c" : ... } 还是
{ "a" : {"b" : {"c" : ... }}}。我们的实现将始终假设后者。
例如：
将返回：
而 不是：
读取 JSON 路径作为子列
JSON 类型支持将每个路径作为单独的子列进行读取。
如果请求的路径类型在 JSON 类型声明中未指定，则该路径的子列将始终具有类型 Dynamic。
例如：
如果请求的路径在数据中未找到，则将用
NULL 值填充：
让我们检查返回的子列的数据类型：
如我们所见，
a.b 的类型是
UInt32，因为我们在 JSON 类型声明中指定了，所有其他子列的类型是
Dynamic。
还可以使用特殊语法
json.some.path.:TypeName 读取
Dynamic 类型的子列：
Dynamic 子列可以转换为任何数据类型。在这种情况下，如果
Dynamic 内部类型无法被转换为请求类型，将抛出异常：
读取 JSON 子对象作为子列
JSON 类型支持使用特殊语法
json.^some.path 将嵌套对象作为子列读取：
以子列读取子对象可能效率低下，因为这可能需要对 JSON 数据进行几乎全面的扫描。
路径的类型推断
在解析
JSON 时，ClickHouse 会尝试检测每个 JSON 路径的最合适数据类型。
它的工作方式类似于 输入数据的自动架构推断，并受相同设置控制：
- input_format_try_infer_integers
- input_format_try_infer_dates
- input_format_try_infer_datetimes
- schema_inference_make_columns_nullable
- input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
- input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
- input_format_json_read_numbers_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_numbers
- input_format_json_read_arrays_as_strings
让我们看看一些示例：
处理 JSON 对象数组
包含对象数组的 JSON 路径被解析为类型
Array(JSON) 并插入到该路径的
Dynamic 列中。
要读取对象数组，您可以将其作为子列从
Dynamic 列中提取：
您可能已注意到，嵌套
JSON 类型的
max_dynamic_types/
max_dynamic_paths 参数与默认值相比有所减少。
这是为避免在 JSON 对象的嵌套数组中子列数量失控而需要的。
让我们尝试从嵌套
JSON 列中读取子列：
我们可以使用特殊语法避免编写
Array(JSON) 子列名称：
路径后面的
[] 表示数组级别。例如，
json.path[][] 将被转换为
json.path.:Array(Array(JSON))
让我们检查我们
Array(JSON) 中的路径和类型：
让我们从
Array(JSON) 列读取子列：
我们还可以从嵌套的
JSON 列读取子对象子列：
从数据中读取 JSON 类型
所有文本格式
(
JSONEachRow、
TSV、
CSV、
CustomSeparated、
Values 等) 支持读取
JSON 类型。
示例：
对于像
CSV/
TSV/等的文本格式，
JSON 是从包含 JSON 对象的字符串解析的：
达到 JSON 中动态路径的限制
JSON 数据类型只能将有限数量的路径作为内部单独子列存储。
默认情况下，此限制为
1024，但是您可以在类型声明中使用参数
max_dynamic_paths 更改此限制。
当达到限制时，插入到
JSON 列中的所有新路径将存储在单个共享数据结构中。
仍然可以将这些路径作为子列读取，但将需要读取整个共享数据结构以提取该路径的值。
此限制的设定是为了避免生成过多的不同子列，使得表无法使用。
让我们看看在几种不同情况下达到限制时会发生什么。
在数据解析期间达到限制
在从数据解析
JSON 对象时，当对当前数据块达到限制时，所有新路径将存储在共享数据结构中。我们可以使用以下两个 introspection 函数
JSONDynamicPaths，
JSONSharedDataPaths：
正如我们所见，在插入路径
e 和
f.g 之后达到了限制，
它们被插入到共享数据结构中。
在MergeTree表引擎中合并数据分片期间
在
MergeTree表的多个数据分片合并期间，生成的数据部分中的
JSON列可能会达到动态路径的限制，并且无法将所有源部分的路径作为子列存储。在这种情况下，ClickHouse会选择哪些路径在合并后保留为子列，哪些路径会存储在共享数据结构中。在大多数情况下，ClickHouse会尝试保留包含最多非空值的路径，并将稀有的路径移到共享数据结构中。然而，这取决于具体的实现。
让我们看一个这样的合并示例。首先，我们创建一个具有
JSON列的表，将动态路径的限制设置为
3，然后插入具有
5个不同路径的值：
每次插入将创建一个单独的数据分片，
JSON列包含一个路径：
现在，让我们将所有分片合并为一个，并查看会发生什么：
如我们所见，ClickHouse保留了最常见的路径
a、
b和
c，并将路径
d和
e移至共享数据结构中。
观察函数
有几个函数可以帮助检查JSON列的内容：
JSONAllPaths
JSONAllPathsWithTypes
JSONDynamicPaths
JSONDynamicPathsWithTypes
JSONSharedDataPaths
JSONSharedDataPathsWithTypes
distinctDynamicTypes
distinctJSONPaths and distinctJSONPathsAndTypes
示例
让我们检查GH Archive数据集中
2020-01-01的内容：
ALTER MODIFY COLUMN 修改为JSON类型
可以更改现有表并将列的类型更改为新的
JSON类型。目前仅支持从
String类型的
ALTER。
示例
JSON类型值之间的比较
JSON列的值无法使用
less/greater函数进行比较，但可以使用
equal函数进行比较。
当两个JSON对象具有相同的路径集合，并且每个路径在两个对象中具有相同的类型和值时，被认为是相等的。
例如：
更好使用JSON类型的提示
在创建
JSON列并向其中加载数据之前，请考虑以下提示：
- 调查您的数据并尽可能多地指定路径提示及其类型。这将使存储和读取效率更高。
- 考虑您需要哪些路径以及哪些路径是永远不需要的。将您不需要的路径在
SKIP部分中指定，必要时也可以在
SKIP REGEXP部分中指定。这将改善存储。
- 不要将
max_dynamic_paths参数设置为非常高的值，因为这可能会降低存储和读取效率。虽然高度依赖于系统参数，例如内存、CPU等，但一般经验法则是不要将
max_dynamic_paths设置为> 10,000。