Nested(Name1 Type1, Name2 Type2, …)

嵌套数据结构类似于嵌套表。嵌套数据结构的参数（列名和类型）与 CREATE 查询类似。每个表可以包含任意多行嵌套数据结构。

示例:

CREATE TABLE test . visits

(

CounterID UInt32 ,

StartDate Date ,

Sign Int8 ,

IsNew UInt8 ,

VisitID UInt64 ,

UserID UInt64 ,

. . .

Goals Nested

(

ID UInt32 ,

Serial UInt32 ,

EventTime DateTime ,

Price Int64 ,

OrderID String ,

CurrencyID UInt32

) ,

. . .

) ENGINE = CollapsingMergeTree ( StartDate , intHash32 ( UserID ) , ( CounterID , StartDate , intHash32 ( UserID ) , VisitID ) , 8192 , Sign )



上述示例声明了 Goals 这种嵌套数据结构，它包含访客转化相关的数据（访客达到的目标）。在 ‘visits’ 表中每一行都可以对应零个或者任意个转化数据。

只支持一级嵌套。嵌套结构的列中，若列的类型是数组类型，那么该列其实和多维数组是相同的，所以目前嵌套层级的支持很局限（MergeTree 引擎中不支持存储这样的列）

大多数情况下，处理嵌套数据结构时，会指定一个单独的列。为了这样实现，列的名称会与点号连接起来。这些列构成了一组匹配类型。在同一条嵌套数据中，所有的列都具有相同的长度。

示例:

SELECT

Goals . ID ,

Goals . EventTime

FROM test . visits

WHERE CounterID = 101500 AND length ( Goals . ID ) < 5

LIMIT 10



┌─Goals.ID───────────────────────┬─Goals.EventTime───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 16:38:10','2014-03-17 16:38:48','2014-03-17 16:42:27'] │

│ [1073752] │ ['2014-03-17 00:28:25'] │

│ [1073752] │ ['2014-03-17 10:46:20'] │

│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:59:20','2014-03-17 22:17:55','2014-03-17 22:18:07','2014-03-17 22:18:51'] │

│ [] │ [] │

│ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 11:37:06','2014-03-17 14:07:47','2014-03-17 14:36:21'] │

│ [] │ [] │

│ [] │ [] │

│ [591325,1073752] │ ['2014-03-17 00:46:05','2014-03-17 00:46:05'] │

│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:28:33','2014-03-17 13:30:26','2014-03-17 18:51:21','2014-03-17 18:51:45'] │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



所以可以简单地把嵌套数据结构当做是所有列都是相同长度的多列数组。

SELECT 查询只有在使用 ARRAY JOIN 的时候才可以指定整个嵌套数据结构的名称。更多信息，参考 «ARRAY JOIN 子句»。示例：

SELECT

Goal . ID ,

Goal . EventTime

FROM test . visits

ARRAY JOIN Goals AS Goal

WHERE CounterID = 101500 AND length ( Goals . ID ) < 5

LIMIT 10



┌─Goal.ID─┬──────Goal.EventTime─┐

│ 1073752 │ 2014-03-17 16:38:10 │

│ 591325 │ 2014-03-17 16:38:48 │

│ 591325 │ 2014-03-17 16:42:27 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 00:28:25 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 10:46:20 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 13:59:20 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:17:55 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:07 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:51 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 11:37:06 │

└─────────┴─────────────────────┘



不能对整个嵌套数据结构执行 SELECT。只能明确列出属于它一部分列。

对于 INSERT 查询，可以单独地传入所有嵌套数据结构中的列数组（假如它们是单独的列数组）。在插入过程中，系统会检查它们是否有相同的长度。

对于 DESCRIBE 查询，嵌套数据结构中的列会以相同的方式分别列出来。

ALTER 查询对嵌套数据结构的操作非常有限。