Float32,Float64
浮点数。
类型与以下 C 语言中类型是相同的：
Float32-
float
Float64-
double
我们建议您尽可能以整数形式存储数据。例如，将固定精度的数字转换为整数值，例如货币数量或页面加载时间用毫秒为单位表示
使用浮点数
- 对浮点数进行计算可能引起四舍五入的误差。
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘
计算的结果取决于计算方法（计算机系统的处理器类型和体系结构）
浮点计算结果可能是诸如无穷大（
INF）和«非数字»（
NaN）。对浮点数计算的时候应该考虑到这点。
当一行行阅读浮点数的时候，浮点数的结果可能不是机器最近显示的数值。
NaN和Inf
与标准SQL相比，ClickHouse 支持以下类别的浮点数：
Inf– 正无穷
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│ inf │
└────────────────┘
-Inf– 负无穷
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│ -inf │
└─────────────────┘
NaN– 非数字
SELECT 0 / 0
┌─divide(0, 0)─┐
│ nan │
└──────────────┘
可以在 ORDER BY 子句 查看更多关于
NaN 排序的规则。