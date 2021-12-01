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Float32,Float64

浮点数

类型与以下 C 语言中类型是相同的：

  • Float32 - float
  • Float64 - double

我们建议您尽可能以整数形式存储数据。例如，将固定精度的数字转换为整数值，例如货币数量或页面加载时间用毫秒为单位表示

使用浮点数

  • 对浮点数进行计算可能引起四舍五入的误差。
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘

  • 计算的结果取决于计算方法（计算机系统的处理器类型和体系结构）

  • 浮点计算结果可能是诸如无穷大（INF）和«非数字»（NaN）。对浮点数计算的时候应该考虑到这点。

  • 当一行行阅读浮点数的时候，浮点数的结果可能不是机器最近显示的数值。

NaN和Inf

与标准SQL相比，ClickHouse 支持以下类别的浮点数：

  • Inf – 正无穷
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│            inf │
└────────────────┘
  • -Inf – 负无穷
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│            -inf │
└─────────────────┘
  • NaN – 非数字
SELECT 0 / 0

┌─divide(0, 0)─┐
│          nan │
└──────────────┘

可以在 ORDER BY 子句 查看更多关于 NaN 排序的规则。