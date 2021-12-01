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Float32,Float64

浮点数。

类型与以下 C 语言中类型是相同的：

Float32 - float

- Float64 - double

我们建议您尽可能以整数形式存储数据。例如，将固定精度的数字转换为整数值，例如货币数量或页面加载时间用毫秒为单位表示

对浮点数进行计算可能引起四舍五入的误差。

SELECT 1 - 0.9



┌───────minus(1, 0.9)─┐

│ 0.09999999999999998 │

└─────────────────────┘



计算的结果取决于计算方法（计算机系统的处理器类型和体系结构）

浮点计算结果可能是诸如无穷大（ INF ）和«非数字»（ NaN ）。对浮点数计算的时候应该考虑到这点。

当一行行阅读浮点数的时候，浮点数的结果可能不是机器最近显示的数值。

与标准SQL相比，ClickHouse 支持以下类别的浮点数：

Inf – 正无穷

SELECT 0.5 / 0



┌─divide(0.5, 0)─┐

│ inf │

└────────────────┘



-Inf – 负无穷

SELECT - 0.5 / 0



┌─divide(-0.5, 0)─┐

│ -inf │

└─────────────────┘



NaN – 非数字

SELECT 0 / 0



┌─divide(0, 0)─┐

│ nan │

└──────────────┘

