固定字符串
固定长度 N 的字符串（N 必须是严格的正自然数）。
您可以使用下面的语法对列声明为
FixedString类型：
<column_name> FixedString(N)
其中
N表示自然数。
当数据的长度恰好为N个字节时，
FixedString类型是高效的。 在其他情况下，这可能会降低效率。
可以有效存储在
FixedString类型的列中的值的示例：
- 二进制表示的IP地址（IPv6使用
FixedString(16)）
- 语言代码（ru_RU, en_US … ）
- 货币代码（USD, RUB … ）
- 二进制表示的哈希值（MD5使用
FixedString(16)，SHA256使用
FixedString(32)）
请使用UUID数据类型来存储UUID值，。
当向ClickHouse中插入数据时,
- 如果字符串包含的字节数少于`N’,将对字符串末尾进行空字节填充。
- 如果字符串包含的字节数大于
N,将抛出
Too large value for FixedString(N)异常。
当做数据查询时，ClickHouse不会删除字符串末尾的空字节。 如果使用
WHERE子句，则须要手动添加空字节以匹配
FixedString的值。 以下示例阐明了如何将
WHERE子句与
FixedString一起使用。
考虑带有
FixedString（2)列的表：
┌─name──┐
│ b │
└───────┘
查询语句
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' 不会返回任何结果。请使用空字节来填充筛选条件。
SELECT * FROM FixedStringTable
WHERE a = 'b\0'
┌─a─┐
│ b │
└───┘
这种方式与MySQL的
CHAR类型的方式不同（MySQL中使用空格填充字符串，并在输出时删除空格）。
请注意，
FixedString(N)的长度是个常量。仅由空字符组成的字符串，函数length返回值为
N,而函数empty的返回值为
1。