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固定字符串

固定长度 N 的字符串（N 必须是严格的正自然数）。

您可以使用下面的语法对列声明为FixedString类型：

<column_name> FixedString(N)

其中N表示自然数。

当数据的长度恰好为N个字节时，FixedString类型是高效的。 在其他情况下，这可能会降低效率。

可以有效存储在FixedString类型的列中的值的示例：

  • 二进制表示的IP地址（IPv6使用FixedString(16)
  • 语言代码（ru_RU, en_US … ）
  • 货币代码（USD, RUB … ）
  • 二进制表示的哈希值（MD5使用FixedString(16)，SHA256使用FixedString(32)

请使用UUID数据类型来存储UUID值，。

当向ClickHouse中插入数据时,

  • 如果字符串包含的字节数少于`N’,将对字符串末尾进行空字节填充。
  • 如果字符串包含的字节数大于N,将抛出Too large value for FixedString(N)异常。

当做数据查询时，ClickHouse不会删除字符串末尾的空字节。 如果使用WHERE子句，则须要手动添加空字节以匹配FixedString的值。 以下示例阐明了如何将WHERE子句与FixedString一起使用。

考虑带有FixedString（2)列的表：

┌─name──┐
│ b     │
└───────┘

查询语句SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' 不会返回任何结果。请使用空字节来填充筛选条件。

SELECT * FROM FixedStringTable
WHERE a = 'b\0'
┌─a─┐
│ b │
└───┘

这种方式与MySQL的CHAR类型的方式不同（MySQL中使用空格填充字符串，并在输出时删除空格）。

请注意，FixedString(N)的长度是个常量。仅由空字符组成的字符串，函数length返回值为N,而函数empty的返回值为1

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