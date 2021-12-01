固定字符串

固定长度 N 的字符串（N 必须是严格的正自然数）。

您可以使用下面的语法对列声明为 FixedString 类型：

< column_name > FixedString ( N )



其中 N 表示自然数。

当数据的长度恰好为N个字节时， FixedString 类型是高效的。 在其他情况下，这可能会降低效率。

可以有效存储在 FixedString 类型的列中的值的示例：

二进制表示的IP地址（IPv6使用 FixedString(16) ）

） 语言代码（ru_RU, en_US … ）

货币代码（USD, RUB … ）

二进制表示的哈希值（MD5使用 FixedString(16) ，SHA256使用 FixedString(32) ）

请使用UUID数据类型来存储UUID值，。

当向ClickHouse中插入数据时,

如果字符串包含的字节数少于 ` N’,将对字符串末尾进行空字节填充。

如果字符串包含的字节数大于 N ,将抛出 Too large value for FixedString(N) 异常。

当做数据查询时，ClickHouse不会删除字符串末尾的空字节。 如果使用 WHERE 子句，则须要手动添加空字节以匹配 FixedString 的值。 以下示例阐明了如何将 WHERE 子句与 FixedString 一起使用。

考虑带有 FixedString（2) 列的表：

┌─name──┐

│ b │

└───────┘



查询语句 SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' 不会返回任何结果。请使用空字节来填充筛选条件。

SELECT * FROM FixedStringTable

WHERE a = 'b\0'



┌─a─┐

│ b │

└───┘



这种方式与MySQL的 CHAR 类型的方式不同（MySQL中使用空格填充字符串，并在输出时删除空格）。

请注意， FixedString(N) 的长度是个常量。仅由空字符组成的字符串，函数length返回值为 N ,而函数empty的返回值为 1 。

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