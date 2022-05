Enum8,Enum16

:) INSERT INTO t_enum VALUES ('hello'), ('world'), ('hello')



INSERT INTO t_enum VALUES



Ok.



3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.



:) insert into t_enum values('a')



INSERT INTO t_enum VALUES





Exception on client:

Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)