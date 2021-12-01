Enum8,Enum16
包括
Enum8 和
Enum16 类型。
Enum 保存
'string'= integer 的对应关系。在 ClickHouse 中，尽管用户使用的是字符串常量，但所有含有
Enum 数据类型的操作都是按照包含整数的值来执行。这在性能方面比使用
String 数据类型更有效。
Enum8用
'String'= Int8对描述。
Enum16用
'String'= Int16对描述。
用法示例
创建一个带有一个枚举
Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) 类型的列：
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)
)
ENGINE = TinyLog
这个
x 列只能存储类型定义中列出的值：
'hello'或
'world'。如果您尝试保存任何其他值，ClickHouse 抛出异常。
:) INSERT INTO t_enum VALUES ('hello'), ('world'), ('hello')
INSERT INTO t_enum VALUES
Ok.
3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
:) insert into t_enum values('a')
INSERT INTO t_enum VALUES
Exception on client:
Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)
当您从表中查询数据时，ClickHouse 从
Enum 中输出字符串值。
SELECT * FROM t_enum
┌─x─────┐
│ hello │
│ world │
│ hello │
└───────┘
如果需要看到对应行的数值，则必须将
Enum 值转换为整数类型。
SELECT CAST(x, 'Int8') FROM t_enum
┌─CAST(x, 'Int8')─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 1 │
└─────────────────┘
在查询中创建枚举值，您还需要使用
CAST。
SELECT toTypeName(CAST('a', 'Enum8(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))
┌─toTypeName(CAST('a', 'Enum8(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))─┐
│ Enum8('a' = 1, 'b' = 2) │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
规则及用法
Enum8 类型的每个值范围是
-128 ... 127，
Enum16 类型的每个值范围是
-32768 ... 32767。所有的字符串或者数字都必须是不一样的。允许存在空字符串。如果某个 Enum 类型被指定了（在表定义的时候），数字可以是任意顺序。然而，顺序并不重要。
Enum 中的字符串和数值都不能是 NULL。
Enum 包含在 可为空 类型中。因此，如果您使用此查询创建一个表
CREATE TABLE t_enum_nullable
(
x Nullable( Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) )
)
ENGINE = TinyLog
不仅可以存储
'hello' 和
'world' ，还可以存储
NULL。
INSERT INTO t_enum_nullable Values('hello'),('world'),(NULL)
在内存中，
Enum 列的存储方式与相应数值的
Int8 或
Int16 相同。
当以文本方式读取的时候，ClickHouse 将值解析成字符串然后去枚举值的集合中搜索对应字符串。如果没有找到，会抛出异常。当读取文本格式的时候，会根据读取到的字符串去找对应的数值。如果没有找到，会抛出异常。
当以文本形式写入时，ClickHouse 将值解析成字符串写入。如果列数据包含垃圾数据（不是来自有效集合的数字），则抛出异常。Enum 类型以二进制读取和写入的方式与
Int8 和
Int16 类型一样的。
隐式默认值是数值最小的值。
在
ORDER BY，
GROUP BY，
IN，
DISTINCT 等等中，Enum 的行为与相应的数字相同。例如，按数字排序。对于等式运算符和比较运算符，Enum 的工作机制与它们在底层数值上的工作机制相同。
枚举值不能与数字进行比较。枚举可以与常量字符串进行比较。如果与之比较的字符串不是有效Enum值，则将引发异常。可以使用 IN 运算符来判断一个 Enum 是否存在于某个 Enum 集合中，其中集合中的 Enum 需要用字符串表示。
大多数具有数字和字符串的运算并不适用于Enums；例如，Enum 类型不能和一个数值相加。但是，Enum有一个原生的
toString 函数，它返回它的字符串值。
Enum 值使用
toT 函数可以转换成数值类型，其中 T 是一个数值类型。若
T 恰好对应 Enum 的底层数值类型，这个转换是零消耗的。
Enum 类型可以被
ALTER 无成本地修改对应集合的值。可以通过
ALTER 操作来增加或删除 Enum 的成员（只要表没有用到该值，删除都是安全的）。作为安全保障，改变之前使用过的 Enum 成员将抛出异常。
通过
ALTER 操作，可以将
Enum8 转成
Enum16，反之亦然，就像
Int8 转
Int16一样。