On this page

Enum8,Enum16

包括 Enum8 和 Enum16 类型。 Enum 保存 'string'= integer 的对应关系。在 ClickHouse 中，尽管用户使用的是字符串常量，但所有含有 Enum 数据类型的操作都是按照包含整数的值来执行。这在性能方面比使用 String 数据类型更有效。

Enum8 用 'String'= Int8 对描述。

用 对描述。 Enum16 用 'String'= Int16 对描述。

创建一个带有一个枚举 Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) 类型的列：

CREATE TABLE t_enum

(

x Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)

)

ENGINE = TinyLog



这个 x 列只能存储类型定义中列出的值： 'hello' 或 'world' 。如果您尝试保存任何其他值，ClickHouse 抛出异常。

:) INSERT INTO t_enum VALUES ('hello'), ('world'), ('hello')



INSERT INTO t_enum VALUES



Ok.



3 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.



:) insert into t_enum values('a')



INSERT INTO t_enum VALUES





Exception on client:

Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum8('hello' = 1, 'world' = 2)



当您从表中查询数据时，ClickHouse 从 Enum 中输出字符串值。

SELECT * FROM t_enum



┌─x─────┐

│ hello │

│ world │

│ hello │

└───────┘



如果需要看到对应行的数值，则必须将 Enum 值转换为整数类型。

SELECT CAST(x, 'Int8') FROM t_enum



┌─CAST(x, 'Int8')─┐

│ 1 │

│ 2 │

│ 1 │

└─────────────────┘



在查询中创建枚举值，您还需要使用 CAST 。

SELECT toTypeName(CAST('a', 'Enum8(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))



┌─toTypeName(CAST('a', 'Enum8(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))─┐

│ Enum8('a' = 1, 'b' = 2) │

└──────────────────────────────────────────────────────┘



Enum8 类型的每个值范围是 -128 ... 127 ， Enum16 类型的每个值范围是 -32768 ... 32767 。所有的字符串或者数字都必须是不一样的。允许存在空字符串。如果某个 Enum 类型被指定了（在表定义的时候），数字可以是任意顺序。然而，顺序并不重要。

Enum 中的字符串和数值都不能是 NULL。

Enum 包含在 可为空 类型中。因此，如果您使用此查询创建一个表

CREATE TABLE t_enum_nullable

(

x Nullable( Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) )

)

ENGINE = TinyLog



不仅可以存储 'hello' 和 'world' ，还可以存储 NULL 。

INSERT INTO t_enum_nullable Values('hello'),('world'),(NULL)



在内存中， Enum 列的存储方式与相应数值的 Int8 或 Int16 相同。

当以文本方式读取的时候，ClickHouse 将值解析成字符串然后去枚举值的集合中搜索对应字符串。如果没有找到，会抛出异常。当读取文本格式的时候，会根据读取到的字符串去找对应的数值。如果没有找到，会抛出异常。

当以文本形式写入时，ClickHouse 将值解析成字符串写入。如果列数据包含垃圾数据（不是来自有效集合的数字），则抛出异常。Enum 类型以二进制读取和写入的方式与 Int8 和 Int16 类型一样的。

隐式默认值是数值最小的值。

在 ORDER BY ， GROUP BY ， IN ， DISTINCT 等等中，Enum 的行为与相应的数字相同。例如，按数字排序。对于等式运算符和比较运算符，Enum 的工作机制与它们在底层数值上的工作机制相同。

枚举值不能与数字进行比较。枚举可以与常量字符串进行比较。如果与之比较的字符串不是有效Enum值，则将引发异常。可以使用 IN 运算符来判断一个 Enum 是否存在于某个 Enum 集合中，其中集合中的 Enum 需要用字符串表示。

大多数具有数字和字符串的运算并不适用于Enums；例如，Enum 类型不能和一个数值相加。但是，Enum有一个原生的 toString 函数，它返回它的字符串值。

Enum 值使用 toT 函数可以转换成数值类型，其中 T 是一个数值类型。若 T 恰好对应 Enum 的底层数值类型，这个转换是零消耗的。

Enum 类型可以被 ALTER 无成本地修改对应集合的值。可以通过 ALTER 操作来增加或删除 Enum 的成员（只要表没有用到该值，删除都是安全的）。作为安全保障，改变之前使用过的 Enum 成员将抛出异常。