Date32

A date. Supports the date range same with Datetime64. Stored in four bytes as the number of days since 1925-01-01. Allows storing values till 2283-11-11.

Examples

Creating a table with a Date32 -type column and inserting data into it:

CREATE TABLE new

(

` timestamp ` Date32 ,

` event_id ` UInt8

)

ENGINE = TinyLog ;



INSERT INTO new VALUES ( 4102444800 , 1 ) , ( '2100-01-01' , 2 ) ;

SELECT * FROM new ;



┌──timestamp─┬─event_id─┐

│ 2100-01-01 │ 1 │

│ 2100-01-01 │ 2 │

└────────────┴──────────┘



See Also