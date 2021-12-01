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uniqCombined

计算不同参数值的近似数量。

语法

uniqCombined(HLL_precision)(x[, ...])

uniqCombined 函数是计算不同值数量的不错选择。

参数

该函数采用可变数量的参数。 参数可以是 Tuple, Array, Date, DateTime, String，或数字类型。

HLL_precision 是以2为底的单元格数的对数 HyperLogLog。可选，您可以将该函数用作 uniqCombined(x[, ...])HLL_precision 的默认值是17，这是有效的96KiB的空间（2^17个单元，每个6比特）。

返回值

  • 一个UInt64类型的数字。

实现细节

功能:

  • 为聚合中的所有参数计算哈希（String类型用64位哈希，其他32位），然后在计算中使用它。

  • 使用三种算法的组合：数组、哈希表和包含错误修正表的HyperLogLog。

少量的不同的值，使用数组。 值再多一些，使用哈希表。对于大量的数据来说，使用HyperLogLog，HyperLogLog占用一个固定的内存空间。
  • 确定性地提供结果（它不依赖于查询处理顺序）。

!!! note "注" 由于它对非 String 类型使用32位哈希，对于基数显著大于UINT_MAX ，结果将有非常高的误差(误差将在几百亿不同值之后迅速提高), 因此这种情况，你应该使用 uniqCombined64

相比于 uniq 函数, 该 uniqCombined:

  • 消耗内存要少几倍。
  • 计算精度高出几倍。
  • 通常具有略低的性能。 在某些情况下, uniqCombined 可以表现得比 uniq 好，例如，使用通过网络传输大量聚合状态的分布式查询。

参见