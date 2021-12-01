uniqCombined
计算不同参数值的近似数量。
语法
uniqCombined(HLL_precision)(x[, ...])
该
uniqCombined 函数是计算不同值数量的不错选择。
参数
该函数采用可变数量的参数。 参数可以是
Tuple,
Array,
Date,
DateTime,
String，或数字类型。
HLL_precision 是以2为底的单元格数的对数 HyperLogLog。可选，您可以将该函数用作
uniqCombined(x[, ...])。
HLL_precision 的默认值是17，这是有效的96KiB的空间（2^17个单元，每个6比特）。
返回值
- 一个UInt64类型的数字。
实现细节
功能:
为聚合中的所有参数计算哈希（
String类型用64位哈希，其他32位），然后在计算中使用它。
使用三种算法的组合：数组、哈希表和包含错误修正表的HyperLogLog。
少量的不同的值，使用数组。 值再多一些，使用哈希表。对于大量的数据来说，使用HyperLogLog，HyperLogLog占用一个固定的内存空间。
- 确定性地提供结果（它不依赖于查询处理顺序）。
!!! note "注"
由于它对非
String 类型使用32位哈希，对于基数显著大于
UINT_MAX ，结果将有非常高的误差(误差将在几百亿不同值之后迅速提高), 因此这种情况，你应该使用 uniqCombined64
相比于 uniq 函数, 该
uniqCombined:
- 消耗内存要少几倍。
- 计算精度高出几倍。
- 通常具有略低的性能。 在某些情况下,
uniqCombined可以表现得比
uniq好，例如，使用通过网络传输大量聚合状态的分布式查询。
参见