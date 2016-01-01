timeSeriesResetsToGrid

聚合函数，该函数将时间序列数据作为时间戳和值的对，并在由开始时间戳、结束时间戳和步长描述的规则时间网格上计算 PromQL 类似的重置。在网格上的每个点，计算 resets 的样本将在指定的时间窗口内考虑。

参数：

start timestamp - 指定网格的开始

- 指定网格的开始 end timestamp - 指定网格的结束

- 指定网格的结束 grid step - 指定网格的步长（以秒为单位）

- 指定网格的步长（以秒为单位） staleness - 指定所考虑样本的最大“过期”时间（以秒为单位）

参数：

timestamp - 样本的时间戳

- 样本的时间戳 value - 与 timestamp 对应的时间序列的值

返回值： resets 在指定网格上的值，作为 Array(Nullable(Float64)) 。返回的数组为每个时间网格点包含一个值。如果在计算特定网格点的重置值的窗口内没有样本，则该值为 NULL。

示例： 以下查询计算在网格 [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225] 上的 resets 值：

WITH -- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window paramater [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val, ts_and_val.1 AS timestamp, ts_and_val.2 AS value );

响应：

┌─timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐ 1. │ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

同样可以将多个时间戳和值样本作为等大小的数组传递。使用数组参数的相同查询：

WITH [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values, 90 AS start_ts, 90 + 135 AS end_ts, 15 AS step_seconds, 45 AS window_seconds SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);