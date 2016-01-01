timeSeriesResetsToGrid
聚合函数，该函数将时间序列数据作为时间戳和值的对，并在由开始时间戳、结束时间戳和步长描述的规则时间网格上计算 PromQL 类似的重置。在网格上的每个点，计算
resets 的样本将在指定的时间窗口内考虑。
参数：
start timestamp- 指定网格的开始
end timestamp- 指定网格的结束
grid step- 指定网格的步长（以秒为单位）
staleness- 指定所考虑样本的最大“过期”时间（以秒为单位）
参数：
timestamp- 样本的时间戳
value- 与
timestamp对应的时间序列的值
返回值：
resets 在指定网格上的值，作为
Array(Nullable(Float64))。返回的数组为每个时间网格点包含一个值。如果在计算特定网格点的重置值的窗口内没有样本，则该值为 NULL。
示例：
以下查询计算在网格 [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225] 上的
resets 值：
响应：
同样可以将多个时间戳和值样本作为等大小的数组传递。使用数组参数的相同查询：
备注
此函数是实验性的，通过设置
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true 来启用它。